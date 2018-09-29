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 Порошенко открыл дорогу Харьков - Ахтырка. ФОТОрепортаж

Сегодня президент Украины Петр Порошенко торжественно открыл автодорогу Р-46 "Харьков-Ахтырка", ремонт которой выполнила компания "Автомагистраль-Юг".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Порошенко открыл дорогу Харьков - Ахтырка 01

"Сегодня у нас огромный праздник, потому что на дороге Харьков-Ахтырка, а это почти 103 км и 1 млрд 400 млн гривен, впервые с 1980-х годов проведен качественный серьезный ремонт", - заявил президент на церемонии открытия.

Петр Порошенко проехал по дороге и высоко оценил работу дорожных строителей. "Есть хорошее качество, дорога будет служить людям многие годы", - заверил президент.

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Директор "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев отметил, что капитальный ремонт дороги Р-46 стал возможен благодаря президентской инициативе. Ведь это ключевая транспортная артерия для Харьковской и Сумской областей с очень мощным, интенсивным движением.

Порошенко открыл дорогу Харьков - Ахтырка 02

на фото - Генеральный директор ООО "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев

"Никогда в Украине за рекордные сжатые сроки не отстраивали магистраль такой длины - более 100 км за четыре месяца. Восстановлено 800 тыс. квадратных метров дороги. Более 500 сотрудников компании работали в две смены. Привлечено более 300 единиц современной техники. Уложено 200 тыс. тонн щебеночных смесей, 220 тыс. тонн асфальтобетона ", - рассказал Николай Тимофеев.

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Он отметил, что для реализации проекта компания создала мощную производственную базу: в апреле 2018 в городе Дергачи Харьковской области открылся асфальтобетонный завод мощностью 3500 тонн в сутки. 

Порошенко открыл дорогу Харьков - Ахтырка 03

"Это самый мощный завод в Украине, укомплектован самым современным оборудованием. Асфальтобетон с этого завода мы поставляем на все крупные проекты региона. На открытии дороги президент Петр Порошенко заявил, что масштабное строительство дорог будет продолжено. И мы не сомневаемся, что наша компания будет играть нем важнейшую роль ", - добавил директор "Автомагистраль-Юг".

Ранее высокое качество ремонтных работ на дороге Харьков-Ахтырка отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Разметка, дорожные знаки, барьерные ограждения, безопасные съезды - все есть. Качество работ проверили специалисты госпредприятия "Дорожный контроль качества" и ученые Харьковского национального автомобильно-дорожного университета", - написал премьер-министр на своей странице в Facebook.

Источник: https://censor.net.ua/p3088770
 
   
 Топ комментарии
 
Петр Алексеевич,откройте горячую воду,плжалуйста!с уважением.Киевлянин с Троещины
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Это писец!
Шо этот клоун еще не открывал?
Выглядит же последним посмешищем, но упорото лезет со своими ножницами, в мятом костюме, с сальным рылом... в первые ряды открывальщиков.
Бля, да если бы он выполнил все свои обещания перед Майданом и вывел страну из махрового воровства и подарил стране справедливость закона, то мы бы сейчас его на руках носили и хлопали бы ему не жалея рук.
Но оно оказалось фуфлом, брехуном и стяжателем.
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для этого нужно завезти чиновников, полицию и т.д., скажем японцев. но главное - народ тоже завезти другой.

Бля, да если бы он выполнил все свои обещания перед Майданом и вывел страну из махрового воровства\\\\\\\\\\\

Воровство стой, раз-два!
Собаки которых выгуливают - не гадьте, раз-два!
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Наконец-то ленточка, а то в Америке катера без ленточек были. Знал бы не ехал.
Порошенко открыл дорогу Харьков - Ахтырка - Цензор.НЕТ 9331
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А когда начнут расстреливать корупционеров ?
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"Мужики цікаві стали,
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди? "
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в 1917 начали... вышло как-то не очень.
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Великий вчоний. Весь час щось відкриває.
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Без крика, вооззваний, собраний и "созданий" - создают. И у них? Работает.

Порошенко открыл дорогу Харьков - Ахтырка - Цензор.НЕТ 3209
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На такой дороге ленточку перерезать невозможно. Пять полос в каждую сторону и разделительный барьер между полосами встречного движения. Гдеж такую ленточку возьмеш? Другое дело автобан Харьков -Ахтырка. Выходите для обгона на встречную полосу, и будет вам счастье.
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здрадоеб ... что ты сравниваешь? В Украине практически все дороги проходят через села, маленькие городки. Предлагаешь посносить их что бы сделать 10 полос?
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Увековечить Р-46 именем первооткрывателя и впредь величать - Пороша.
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Як раз у Марбеї ,там де кандидат у другій тур має віллу, є великій пам'ятник Колумбу ( подарований Лужковим). Напевно наш "іспанський інкогніто" вирішив перевершити Великого Першовідкривача...
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Ну сам пан Крістоваль був людиною куди простішою. Він так до кінця життя й не второпав, що відкрив новий континент. Дивно, що нам ще не розказують, що Порошенко відкрив Охтирку Порошенко відкрив дорогу Харків-Охтирка - Цензор.НЕТ 393 П.С. А якого чорта кацап подарував пам'ятника Марбел'ї, якщо Колумб відплив з Кадісу? Порошенко відкрив дорогу Харків-Охтирка - Цензор.НЕТ 1951
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Короче : проводим выборы всех (преза, депутатов разных) каждые 2 года - глядишь, и страну в порядок приведут!
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Молодец Петя Ато баба жюля визжит что у нее на инвалидной коляске постоянно колеса отваливаются
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Какую шапку? Ту что его бывший шеф Шапковор скинул?
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Ближе к выборам он дорожные знаки начнёт открывать..
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Скоро зима, все засыпет снегом и дороги ремонтировать не будут, что будет открывать гарант...
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Утренники новогодние в детских садах, больницах, домах престарелых и прочих богадельнях...работы не впроворот, а времени всё меньше.
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по всей дороге, через каждые 50 метров, бигборды с цитатами от порошенко .
такого количества морд я даже не помню при совке на демонстрациях в отябрьские и майские праздники.
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следующий этап я так понимаю
минстецем будет издан цитатник ,
как некогда был цитатник Мао .
а минобразования введет ЗНО по ним
для всех школьников и студентов.
как некогда был цитатник Мао .
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Байкало-Амурское Гоффно,типа БАМ открывал весь Дохлый ссср.... Порошенко відкрив дорогу Харків-Охтирка - Цензор.НЕТ 2711Аналогов этому Гоффну нет в Мире по сей день..........
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Ціль влади - влада.
(Д. Оруелл)
.............................................

Я не прошу від долі вже нічого…
Усе є!.. Влада, гроші, і по списку…
Хіба що років сім побути б Богом!..
А не якимсь «гарантом» українським…

А чом би й ні?! Хіба я ще не гідний
священного помазання, та німба?!
Я ж, як Господь, борю в країні злидні
п'ятьма буханками «УкрАїнського» хліба!

На мій анфас вже й в Раді б'ють поклони!
Бо, певно, зрозуміли небораки,
що геть усі їх прийняті закони
мені до самої, я вибачаюсь, сраки!

То чом же ж і мені не бути Богом,
коли усе, що є у цій країні,
залежить лиш від мене! Від одного!
Чому ж я ще не Бог тоді донині?!

- Альо, бля!.. Парубій! Скажи ораві -
на завтра мій Закон у Раді бУде!
Де Президент - є Богом у державі!
Де опозицію - у зашморг, як Іуду!
Де всі кумИ, де вся моя родина -
то ангели, архангели, й пророки!...
…………………………………………………………
Невже терпіти й справді, Україно,
ти будеш цього «бога» аж два строки?!
...............................................................
🤑
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Почему не Приехал Плешивый Педофил РАБссии к братскому народу??? А Поп Гундяй пачиму не приехал?ах да..Автокефалия РАБссии еще получена... Порошенко відкрив дорогу Харків-Охтирка - Цензор.НЕТ 902 Порошенко відкрив дорогу Харків-Охтирка - Цензор.НЕТ 902
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А ежели бы не открыл - не работала бы дорога. Спасиба!

Волають і лани і ниви:
- Нема Петру альтернативи!
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Спасибо партии за это БПП. А если немного не в рифму тоже можно? Я начинающий поет.
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Это же геноцид усе пропало Бычье вымирает неначто водку купить
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Без контролю за вагою вантажівок,приїдеш через пів року цю дорогу знову відкривати.
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Він мав сказати: люди, дивіться..., я міг вкрасти 1.4 млрд., але ні, я їх не вкрав, я чесно використав гроші платників податків на ремонт дороги... це було б єфективніше... Порошенко відкрив дорогу Харків-Охтирка - Цензор.НЕТ 1666
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Я бы на Месте Пороха послал бы вас на .... Мавзолей и жрите сцуки ТУШОНКУ Рузвельта и Ножки....Буша старшего.......... Быдло Шариковское
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Я так и знал! Началось! Заточите ему ножницы а то мозоли на нет...
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Пока не наладят нормальную работу Укрзализныци и не ограничат "фурную" вакханалию, никакие новые дороги не выдержат такой нагрузки большегрузов. Деньги на ветер (в карманы избранным)...
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Петр Алексеевич! Тут идут горячие споры о том, что вы начали серийно, как маньяк, открывать больницы, мосты, садики, школы, радиовышки и т. д. Народ уже хочет вас приглашать на свадьбы. Ну там, поздравить молодых, выпить, закусить… Спеть при надобности. Но это такое, под настроение.

😱😜
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Министр соцразвития Китая на коленях покаялся перед народом за то, что плату за коммунальные услуги отменили только сейчас


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Вы можете хоть раз порадоваться тому что за столько лет развала, хоть что то строиться?
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о качестве дороги говорить рано, пусть пройдет хоть половина гарантийного срока....................... подобные дифелямбры заранее уже были и по Одессе и по Чопу
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Такого міста як Ахтирка в Україні немає,який придурок пише Українські міста на кацапський манер?
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-Куме, Президент страны, экономика которой находится в глубокой заднице, вместо разработки плана экономического прорыва ездит в турне по стране, открывать: мостик, антену, какой-то переход?!
- Кум, мы еще увидим, как он будет открывать платный туалет в каком-нибудь райцентре, как единственный сохранившийся работающий бизнес в стране его успешных реформ.
🤑
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Тут зібралась кічка, яка тільки й чекає новину про Порошенка, щоб опаскудити. Десятків два таких, не більше. То хай собі брешуть, а все буде добре.
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боже какой гребаный совок - пэтро приглашу тебя на открытие пляжного сезона 2019 года в Одессу, ленточку будешь резать на пирсе в шторм, даст бог будет твое последнее открытие - чмо мармеладное.
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Это теперь ставят вместо знаков дорожного движения?
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А компания "Автомагистраль-Юг" принадлежит гройсману.
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ДЯКУЮ!!!
ДЯКУЮ!!!

ДЯКУЮ!!!

ДЯКУЮ!!!

ДЯКУЮ!!!

ДЯКУЮ!!!

ДЯКУЮ!!!

ДЯКУЮ!!!

ДЯКУЮ!!!

ДЯКУЮ!!!

ДЯКУЮ!!!

ДЯКУЮ!!!
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к выборам, приходится часть сворованного возвращать.
чтобы потом с новым нагулявшимся аппетитом опять начать роттердамить.
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Сделал он путина! Тот всего 19 км. открыл (какой-то мостик), а Петя аж 103 километра.
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Телефончик подкиньте, где заказать эту чудо открывалку, то пиво надо открыть, то шпроты, то огурчики с помидорчиками.
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Главный Барыга страны придерживается тактики, всегда появляться "там, где трудно" - то бишь, где есть какая-либо пусть микроскопическая, но победа. И которого никогда нет "там, где легко" - то есть в каких-либо жопных ситуациях. Рошен баши, мля...
🤑
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Анекдот-загадка - якщо в дрімучому лісі між двома соснами натягнути червону стрічку хто і з чим першим там появиться???
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко открыл дорогу Харьков - Ахтырка. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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