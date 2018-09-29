 Порошенко открыл дорогу Харьков - Ахтырка. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня у нас огромный праздник, потому что на дороге Харьков-Ахтырка, а это почти 103 км и 1 млрд 400 млн гривен, впервые с 1980-х годов проведен качественный серьезный ремонт", - заявил президент на церемонии открытия.
Петр Порошенко проехал по дороге и высоко оценил работу дорожных строителей. "Есть хорошее качество, дорога будет служить людям многие годы", - заверил президент.
Директор "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев отметил, что капитальный ремонт дороги Р-46 стал возможен благодаря президентской инициативе. Ведь это ключевая транспортная артерия для Харьковской и Сумской областей с очень мощным, интенсивным движением.
на фото - Генеральный директор ООО "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев
"Никогда в Украине за рекордные сжатые сроки не отстраивали магистраль такой длины - более 100 км за четыре месяца. Восстановлено 800 тыс. квадратных метров дороги. Более 500 сотрудников компании работали в две смены. Привлечено более 300 единиц современной техники. Уложено 200 тыс. тонн щебеночных смесей, 220 тыс. тонн асфальтобетона ", - рассказал Николай Тимофеев.
Он отметил, что для реализации проекта компания создала мощную производственную базу: в апреле 2018 в городе Дергачи Харьковской области открылся асфальтобетонный завод мощностью 3500 тонн в сутки.
"Это самый мощный завод в Украине, укомплектован самым современным оборудованием. Асфальтобетон с этого завода мы поставляем на все крупные проекты региона. На открытии дороги президент Петр Порошенко заявил, что масштабное строительство дорог будет продолжено. И мы не сомневаемся, что наша компания будет играть нем важнейшую роль ", - добавил директор "Автомагистраль-Юг".
Ранее высокое качество ремонтных работ на дороге Харьков-Ахтырка отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Разметка, дорожные знаки, барьерные ограждения, безопасные съезды - все есть. Качество работ проверили специалисты госпредприятия "Дорожный контроль качества" и ученые Харьковского национального автомобильно-дорожного университета", - написал премьер-министр на своей странице в Facebook.
Шо этот клоун еще не открывал?
Выглядит же последним посмешищем, но упорото лезет со своими ножницами, в мятом костюме, с сальным рылом... в первые ряды открывальщиков.
Бля, да если бы он выполнил все свои обещания перед Майданом и вывел страну из махрового воровства и подарил стране справедливость закона, то мы бы сейчас его на руках носили и хлопали бы ему не жалея рук.
Но оно оказалось фуфлом, брехуном и стяжателем.
Бля, да если бы он выполнил все свои обещания перед Майданом и вывел страну из махрового воровства\\\\\\\\\\\
Воровство стой, раз-два!
Собаки которых выгуливают - не гадьте, раз-два!
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди? "
надо торопиться !!!
такого количества морд я даже не помню при совке на демонстрациях в отябрьские и майские праздники.
минстецем будет издан цитатник ,
как некогда был цитатник Мао .
а минобразования введет ЗНО по ним
для всех школьников и студентов.
как некогда был цитатник Мао .
(Д. Оруелл)
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Я не прошу від долі вже нічого…
Усе є!.. Влада, гроші, і по списку…
Хіба що років сім побути б Богом!..
А не якимсь «гарантом» українським…
А чом би й ні?! Хіба я ще не гідний
священного помазання, та німба?!
Я ж, як Господь, борю в країні злидні
п'ятьма буханками «УкрАїнського» хліба!
На мій анфас вже й в Раді б'ють поклони!
Бо, певно, зрозуміли небораки,
що геть усі їх прийняті закони
мені до самої, я вибачаюсь, сраки!
То чом же ж і мені не бути Богом,
коли усе, що є у цій країні,
залежить лиш від мене! Від одного!
Чому ж я ще не Бог тоді донині?!
- Альо, бля!.. Парубій! Скажи ораві -
на завтра мій Закон у Раді бУде!
Де Президент - є Богом у державі!
Де опозицію - у зашморг, як Іуду!
Де всі кумИ, де вся моя родина -
то ангели, архангели, й пророки!...
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Невже терпіти й справді, Україно,
ти будеш цього «бога» аж два строки?!
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🤑
Волають і лани і ниви:
- Нема Петру альтернативи!
😱😜
- Кум, мы еще увидим, как он будет открывать платный туалет в каком-нибудь райцентре, как единственный сохранившийся работающий бизнес в стране его успешных реформ.
🤑
ДЯКУЮ!!!
ДЯКУЮ!!!
ДЯКУЮ!!!
ДЯКУЮ!!!
ДЯКУЮ!!!
ДЯКУЮ!!!
ДЯКУЮ!!!
ДЯКУЮ!!!
ДЯКУЮ!!!
ДЯКУЮ!!!
ДЯКУЮ!!!
чтобы потом с новым нагулявшимся аппетитом опять начать роттердамить.
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