 Порошенко открыл дорогу Харьков - Ахтырка. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня у нас огромный праздник, потому что на дороге Харьков-Ахтырка, а это почти 103 км и 1 млрд 400 млн гривен, впервые с 1980-х годов проведен качественный серьезный ремонт", - заявил президент на церемонии открытия.

Петр Порошенко проехал по дороге и высоко оценил работу дорожных строителей. "Есть хорошее качество, дорога будет служить людям многие годы", - заверил президент.

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Директор "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев отметил, что капитальный ремонт дороги Р-46 стал возможен благодаря президентской инициативе. Ведь это ключевая транспортная артерия для Харьковской и Сумской областей с очень мощным, интенсивным движением.

на фото - Генеральный директор ООО "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев

"Никогда в Украине за рекордные сжатые сроки не отстраивали магистраль такой длины - более 100 км за четыре месяца. Восстановлено 800 тыс. квадратных метров дороги. Более 500 сотрудников компании работали в две смены. Привлечено более 300 единиц современной техники. Уложено 200 тыс. тонн щебеночных смесей, 220 тыс. тонн асфальтобетона ", - рассказал Николай Тимофеев.

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Он отметил, что для реализации проекта компания создала мощную производственную базу: в апреле 2018 в городе Дергачи Харьковской области открылся асфальтобетонный завод мощностью 3500 тонн в сутки.

"Это самый мощный завод в Украине, укомплектован самым современным оборудованием. Асфальтобетон с этого завода мы поставляем на все крупные проекты региона. На открытии дороги президент Петр Порошенко заявил, что масштабное строительство дорог будет продолжено. И мы не сомневаемся, что наша компания будет играть нем важнейшую роль ", - добавил директор "Автомагистраль-Юг".

Ранее высокое качество ремонтных работ на дороге Харьков-Ахтырка отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Разметка, дорожные знаки, барьерные ограждения, безопасные съезды - все есть. Качество работ проверили специалисты госпредприятия "Дорожный контроль качества" и ученые Харьковского национального автомобильно-дорожного университета", - написал премьер-министр на своей странице в Facebook.