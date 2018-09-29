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Все про:авто (3563) Киев (16540) СБУ (12852)

 Задержан мужчина, ездивший по Киеву на автомобиле с номерами "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники контрразведки СБУ установили и задержали мужчину, ездившего по Киеву на автомобиле ПЕЖО-301 с номерными знаками "ДНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержан мужчина, ездивший по Киеву на автомобиле с номерами ДНР, - СБУ 01

Сообщение о передвижении по Киеву автомобиля с номерными знаками так называемой ДНР появилось в интернете 27 сентября. Контрразведчики СБУ меньше чем за сутки установили место нахождения автотранспортного средства, задержали человека, который управля авто (гражданина Украины, бывшего сотрудника МВД Украины, в настоящее время представителя одной из украинских страховых компаний), и изъяли фейковые регистрационные номера и документы на транспортное средство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы РФ разослали украинским госучреждениям фейковые сообщения с вредоносным ПО, - СБУ

Задержан мужчина, ездивший по Киеву на автомобиле с номерами ДНР, - СБУ 02

Согласно полученным от гражданина объяснениями, указанный автомобиль находился с 2014 года в розыске по линии Интерпола, в связи с чем был задержан на территории РФ местной полицией и передан ему как представителю страховой компании. При пересечении российско-украинской границы он снял номерные знаки так называемой ДНР, но при въезде в Киев снова установил их, по его словам, "для обеспечения соответствия регистрационных автомобильных номеров пакету документов на указанную машину, выданных российскими представителями Интерпола, в случае остановки транспортного средства для проверки работниками полиции Украины".

Задержан мужчина, ездивший по Киеву на автомобиле с номерами ДНР, - СБУ 03

Также смотрите: СБУ блокировала попытки дестабилизации ситуации в Запорожье с помощью криминальных кругов. ВИДЕО

Задержан мужчина, ездивший по Киеву на автомобиле с номерами ДНР, - СБУ 04

"Сотрудниками СБУ установлено, что работник страховой компании сознательно пытался скрыть автомобиль после распространения в СМИ информации, что затрудняло поиск транспортного средства. В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий по проверке предоставленных им объяснений, а также установления его возможной причастности к террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Смотрите: Контрразведка СБУ вывела из ОРДО бывшего "министра агрополитики "ДНР". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3088764
 
   
 Топ комментарии
 
повезло ему что СБУ приняли - а не НАЦИОНАЛПАТРИОТЫ Задержан мужчина, ездивший по Киеву на автомобиле с номерами "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 4556
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Машину конфисковать , а номер на очко прикрутить и отпустить в дыру.
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повезло ему что СБУ приняли - а не НАЦИОНАЛПАТРИОТЫ
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...бывшего сотрудника МВД Украины, в настоящее время представителя одной из украинских страховых компаний ...

что за "страховая компания", сотрудники которой используют авто для частных "поездок по Киеву"??
очень хочется узнать этих "героев"
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По запросу рарсской педерации Медведчук лично привезет в своем ковре самолёте.
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чесно я ничего не понял.. тачка была в дыре на укр номерах .. потом её на дыровские и он по страховке типа хзабрал в Украину ? так ?
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Надо было ему хлебных крошек на крышу и капот кинуть, до приезда полицаев. В качестве дополнительной воспитательной меры.
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а по моему,им как раз по хх до таких,как этот поц,как и до вилкулов.бойка,112,каналов,до московских попов,и тд А вот волать пол ВР зраду,кидаться на пацанов срочников НГ,плевать им в лицо,и кидать в них гранаты,то это да!Так бы ездил бы этот поц с номерами не один месяц
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ну проєкспериментируй - повесь, поезди...., потом расскажешь
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Машину конфисковать , а номер на очко прикрутить и отпустить в дыру.
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Влип на ровном месте страховик.Щас накидают.
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Та и не говори, на целых 170 гривен попал. Затримано чоловіка, який їздив Києвом на автомобілі з номерами "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 9933 КУоАП ст. 121 ч. 6 "Управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным либо не перерегистрированным в установленном порядке." Предполагает наложение штрафа в размере 10 н.м.д.г. или 170 грн.
Его не принимать надо было, а шепнуть адресок кому следует. А так отмазали бывшего мента от неприятностей.
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Сядет за измену Родине.Явно готовил терракт и перевозил взрывчатку.
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К сожалению, о перевозимой взрывчатке или готовившеся теракте сотрудники СБУ не сообщают.
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Да ты шо. Сурово. Затримано чоловіка, який їздив Києвом на автомобілі з номерами "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 9265 И СБУ сможет это слепить, так что бы не обгадиться? Очень сомнительно, особенно после этой статьи. Такое лепить надо было на месте, ещё до того как.
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ой, да ладно... машина-то явно мутного происхождения. Видимо отжали у кого-то в дыныры. Ну, ничего. Раскрутят и отберут, а мужик будет кататься на велосипеде Затримано чоловіка, який їздив Києвом на автомобілі з номерами "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 5094
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Статью прочитать религия или образование не позволяют? Он страховщик и получил отжатую в 2014-м году машину, которую нашло винторогое отделение Интерпола в Педирации. Так шо с этой стороны без вариантов. Затримано чоловіка, який їздив Києвом на автомобілі з номерами "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 5757
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Ну если машина отжатая, то теоретически могут у него ее отжать.
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Так это не его машина, а страховой кампании, он её перегонял из Педерации. Попробуй отожми, только не надорвись. Прочти статью, а потом в комменты лезь Затримано чоловіка, який їздив Києвом на автомобілі з номерами "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 1885
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Я не настаиваю на своей точке зрения. А какая разница, его машина, или страховой компании. Если на ней что-то криминальное, то ее должны конфисковать. А если он работник страховой компании, то конечно начальник у него спросит, как такая херня получилась, что он машину прое...ал?
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а что я должен был еще прочитать, кроме вот этого: "Сотрудниками СБУ установлено, что работник страховой компании сознательно пытался скрыть автомобиль после распространения в СМИ информации, что затрудняло поиск транспортного средства. В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий по проверке предоставленных им объяснений...:Источник:https://censor.net.ua/p3088764

если там с документами все чисто, то какой смысл мужику прятать машину ? Кроме российских бумажек, есть еще номера заводские . Вот их и будут проверять. Думаю что биография этого автомобиля о-о-о-чч-ень интересная Затримано чоловіка, який їздив Києвом на автомобілі з номерами "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 2476
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Даже воры в законе с РФии ездють или на триколорных номерах ,или на украинских, а здеся умник выискался...Не надо хамить так...
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цікаво скільки днів він так катався...
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Хто його зна скільки він катався! Внас в Україні ніхто ніде нічого не контролює, хто що хоче той те і робить, на дорогах бардак, п"яних більше ніж тверезіх, а наркоманів ще більше,то чому тут дивуватись.
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колишній співробітник МВС України, саме тому його пропустили і дозволили їздити по вільній території.
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повісив би євробляхи та й лиха б не знав, йолоп
в нас таких автівок як лайна на свинофермі....
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Я оце був у магазині тільки що, так посхмітив, що ВСІ АБСОЛЮТНО їздять на "євробляхах". І нічого страшного не трапляється. І не дивно. Європейські номери - це ж не динира, щоб так казитись.
Може, щось на твоїй свинофермі не так?
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Перечитай ще раз перших моїх 15 слів, подумки, але ворушачи губами. Повинно дійти. Не доходить? Ще раз і ще раз.
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Повезло владельцу машины, усилиями многих людей машина нашлась и вернется в ласковые руки хозяина.
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Я вже багато разів писав що Київ це розсадник сепарів різних мастей починаючи від ось цього з номерами "ДИРИ" і закінчуючи агентом ФСБ "Лолітою". У Львові такий автомобіль згорів би при першій же зупинці а можливо і на ходу!!!
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Нє, те що воно, з урахуванням біографії, могло бути тупе - то можливо, і нема питань. Але щоб настільки!?
Шототутнето.
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схоже на крота, гебнявого... мент=рабсія=++++...??
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Драйва пацану захотелось, думал ща как драйвану по Киеву с говнономерами потом в инет выложу все и буду героем днр. А тут оказалось не всем по хую какими номерами ты светишь. Надеюсь драйванет на годика хотя бы три в пидо зону.
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щось тут така правда, суто за гебнявим сценарієм.... як тіж "солберецькі" путани)))
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Та якщо ЗМІ будуть і надалі вести таку, як зараз, антиукраїнську прокремлівську пропаганду, так після березня 2019 - го, водіїї під цими номерами, будуть затримувати у Києві водіїв під київськими номерами...
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Самое интересное,что сраное СБУ остановило эту тварь после того,как информация о нём появилась в сети.
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Ордена дать. А можно и похвальную грамоту пока и вручатель занят.
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на крысме:1. Чубаров опубликовал копию доноса крымского коллаборанта Мурата Языджиева на руководителя издательского отдела Медиацентра им. И. Гаспринского Ибраима Чегертму, бывшего главреда крымскотатарской газеты "Янъы Дюнья" Зеру Бекирову и главреда журнала "Йылдыз" Дилявера Османова. В тексте доноса Языджиев "доводит до сведения" оккупантов, что Чегертма все еще является членом Меджлиса, Османов дает "комментарии украинскому каналу АТR, как ему плохо живется в российском Крыму", а Бекирова неоднократно выезжала на территорию материковой Украины и Турции, где принимала участие на круглом столе как журналист от Украины http://atr.ua/news/178549-cubarov-opublikoval-kopiu-donosa-krymskogo-kollaboranta-na-redaktorov-any-duna-i-jyldyz (фото).
2. Оккупанты устроили очередное экологическое бедствие. Вдоль набережной Керчи движется маслянистое пятно, похожее на нефтяное. Мальки безуспешно пытаются пробиться сквозь пленку с нефтепродуктами https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1045972363471474688

3. Строительство газопровода по мусульманским кладбищам в Старом городе Бахчисарая и в Салачике заморозила оккупационная "прокуратура". Эта история говорит об одном: спасти культурное наследие можно только широкой оглаской https://ru.krymr.com/a/photo-salschik-rossiya-unichtozhayet-kladbische-pod-bahchisarayem/29513563.html4. Жителям Симферополя снова тревожно: "Что с Симферополем? Что опять за взрыв? Кто знает? Взрыв был в 13:30". Ответ: "Сейчас будут версии - самолет преодолел звуковой барьер, взрыв на карьере, учения, газовый баллон у соседа взорвался - и все это слышит пол Симферополя и близлежащие города. Правду мы навряд ли узнаем! Честно, пофиг, что это!! Лишь бы небо над головами было чистым!". Ватница, ответившая на вопрос, еще не поняла, что чистого неба над головами и спокойствия нет с момента начала оккупации Крыма россией https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10460059371930664965. Севастопольские пропагандоны и коллаборанты скулят от того, что банки в россии не выдают кредиты крымчанам и не заходят в Крым, опасаясь полезных санкций. Ватники жалуются, что "считают себя людьми второго сорта" http://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/zhitelyam-kryma-ne-dayut-kredity-na-materike/
6. Жители Гурзуфа обсуждают бетонную "Артековскую стену", выстроенную оккупантами: "Стены бывают разные. Есть вечные, как Великая Китайская, а бывают берлинские - недолго простояла. Это как ход истории повернет, нам пока неведомо", "Эх, жаль, конечно, стену выстроили, да и потихоньку разбирают этот Гурзуф на куски. Скоро все оттяпают и будем мы, как индейцы, в резервации сидеть и на море через решетку смотреть", "О, молодежь начинает прозревать", "Да, вольная жизнь Гурзуфа когда-то была главной заманухой. Некоторые вещи в 90-х, конечно, не нравились, но сейчас, и правда, все больше становится на резервацию похоже. Деление на места для господ и смердов уже сильно заметно" https://twitter.com/KrimRt/status/1045963560722079746 (скрин) и https://twitter.com/KrimRt/status/1045588612480487429

7. Гурзуф. Из комментариев о прекрасной жизни: "289 домов под снос. Среди них есть моя знакомая из Москвы, абсолютно легально купившая там участок и построившая немаленький коттедж лет 5-6 назад (прим - до оккупации). В 14-ом году очень радовалась «возвращению в родную хгавань». Щас почему-то приуныла". Напомню, до 30 сентября 289 домов жители Гурзуфа должны снести собственными руками https://twitter.com/KrimRt/status/10459764984554250248. Жители Ялты в соцсетях предлагают декоммунизировать улицы, которые носят имена советских тиранов и убийц https://twitter.com/KrimRt/status/1045685689801748480 9. Оккупанты сообщили, что крыса на полтора часа вчера вечером обесточила часть Ялты. Я даже знаю имя этой крысы. Гадит с 2014 года https://ru.krymr.com/a/news-krysa-obestochila-chast-yalty/29515244.html10. На паблике Алушты задали вопрос: "Когда Крым вернут к Украине?". Отвечает Елена Исламхузина: "Мне бы этого не хотелось, злобные хохлы нас всех в чемоданы запакуют и отправят на материк. Такие же злобные есть и россияне. Многие орут - всем недовольным в Украину. Получается, что те и эти с претензиями на Крым, а крымчане не могут иметь своего мнения на своей территории!!! А мы заложники псевдопатриотов!". Интересно, что Елена совершенно права - именно так "хохлы" и поступят с Еленой. Потому что она понаехала из Североморска, что за поребоиком. И точно такая же крымчанка, как я североморка. Паблики крымские нужно внимательно смотреть - гыдоду лепят понаехи. А их море просто в Крыму. Паблики Крыма от 50 до 90% - их. Притворяются нами. Кроме темы УКРАИНСКИХ документов. Если на паблике ЛЮБОГО города Крыма спросят, например, кто делал ребенку загран, - из сотен комментов НИКТО не уточнит, КАКОЙ загран. Документы - в Херсоне. В Крыму - аусвайсы. И НИ ОДНОГО лаптя. Им АБИДНА https://twitter.com/KrimRt/status/1045958207749980161 11. Знакомые, работающие в магазине, рассказали, что за последние полгода количество зашедших со словами "СКОЛЬКО тут живём, у вас в первый раз" значительно выросло. В разговоре выясняется, что "СКОЛЬКО" - это от полугода до 4-х лет. Число понаехав растёт просто катастрофически.
12. Жители Севастополя продолжают публиковать фотографии роскошных круизных лайнеров, которые заходили в порт города до российской оккупации. На российскую лохань "Князь Владимир" всем плевать https://twitter.com/KrimRt/status/1045980694755897345

13. Рашист из Санкт-Петербурга, задавший этот вопрос, потерялся во времени: "Граждане, есть вопрос, на который я не смог получить ответ ни в Гугле, ни в Яндексе. Раньше из Севастополя можно было попасть в Турцию на пароме. Также можно было попасть в Болгарию. Ходят ли паромы в данный период времени и где можно получить достоверную информацию? Официальные сайты не обновляются. Заранее спасибо. Планирую доехать до Испании на своем авто". Ответы: "Можно. На машине времени", "Нет сейчас никаких паромов в Турцию", "Не ходят паромы с Крыма/Севастополя в Турцию, из Сочи/Новороссийска тоже пока не ходят. С Одессы/Ильичевска в Стамбул ходят", "Раньше и из Ялты ходил", "Какая Турция, какая Болгария???? Из Севастополя сейчас можно попасть только на Черноморское побережье россии", "Крым под санкциями. Сюда и самолеты только ИЗ рф летают", "Одуплись, паренек! Сейчас 2018 год. 4-ый год под колпаком живём!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1046030331940413442P.S. Фантомные боли - медицинский термин, но можно провести аналогию с тем, что происходит с жителями оккупированной территории по отношению к Украине, которую у нас отняли. У одних эта боль связана с любовью к своей стране, и они всячески ищут облегчение болевых синдромов в связях с материком и в поездках на волю, где общение с единомышленниками и воздух свободы помогают на какое-то время справиться с недугом. Другие, предав свою страну, не забывая о содеянном, пытаются всячески себя успокоить и найти тысячу причин для оправдания своего поступка. Они подсознательно устремляют свои взгляды на материковую Украину, постоянно сравнивая свою жизнь до и после оккупации, все время тоскуя за тем хорошим, чего они лишились. В той или иной степени, Украина живет в каждом из нас. Кто-то этому противится, кто-то давно и с радостью принял. Но россия и все, что она принесла в Крым, - чуждо для каждого жителя отрезанного от цивилизации острова, погрузившегося в антиутопию Оруэлла. Фантомные боли не стихнут, пока не восторжествует справедливость. КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Сходство есть с тем, кто взрывал жилые дома в Москве,а именно с Гиркиным.
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Инфа для лохов,все авто которые сейчвс в Лугандоне имеют номера Лугандона,перед выездом в Украину их снимают,едут на Украинских,по возвращению одевают Лугандонские.Вопрос,набуя вы пускаете авто из Лугандона в Украину?
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Кріт не став би тупо світитись.
Це якась от ця русофобія затєвалась, затєвалась русофобія, ось ця, ця ось, затівалось от це от...
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два МЕСЯЦА ездил , пока на Цензоре не показали (((((
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Нахера это фсбу,если шевелиться начинает,только после резонанса в соцсетях.Такие же "профессионалы" как и коллеги с северного недоразумения.
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після євроблях тепер вже й москвобляхи
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...значит на фейковых ДНР нельзя , а ПМР по Украине мона ???!!
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А почему еб...ло затушевали, было бы где развернуться.
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Согласно полученным от гражданина объяснениями, указанный автомобиль находился с 2014 года в розыске по линии Интерпола, в связи с чем был задержан на территории РФ местной полицией и передан ему как представителю страховой компании. При пересечении российско-украинской границы он снял номе Источник: https://censor.net.ua/p3088764

Забавно . Значит как его нашла рашка как представителя страх компании? Как он без номеров прошел границу- значит заехал с номерами в дыру , а потом прошел КП за взятку? А на КП нет электронной регистрации? И прибыл в Киев , чтобы ездить? У него своего авто не было,? Мутно мутно
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Сильно сложно. А так вроде и получается. Только вопрос. Каким надо быть тупым, что бы на них по БАНКОВОЙ вышивать? Может это дныровский. ДИпломат приехал договора заключать.
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А что? Сепарам после 5 лет революции и в Киевский ресторан или казино табу? Народ удивляется. А я думаю пора уже перестать и вышвырнуть это шобло.
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Да, помню в Чечне в войну тож в потоке лайба на рос.номерах ехала и всем было пох.потом его контррезетка повязала.ахахахаха.народ бля!ору!
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Капец, ну и придурок, видимо надеялся под евробляхера закосить)
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Буквы на номере :DPR - перевожу на понятный : дибильный ПОЦриот расияпамагистана (расия-памаги-стана). ОК? :Затримано чоловіка, який їздив Києвом на автомобілі з номерами "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 6856
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ехал то одно, а ведь он к кому тои приехал - пожелаем успехов СБУ,много ещё работы в переди.
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так, с вами хорошо но rakfisk fest всётаки важно, ещё новых и хороших вестей вам друзья

Специфічний запах риби не лякає норвежців-гурманів. Квашену форель їдять із задоволенням, запиваючи елем чи пивом.

Улюбленому делікатесу присвячений фестиваль солоної риби, який щорічно проходить у Норвегії в невеличкому поселенні Фагернес (у проміжок із 30 жовтня по 1 листопада). Головна подія заходу - дегустація ракфіска нового посолу. Свято супроводжується концертами живої музики, веселими іграми та конкурсами для дорослих і дітей.
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...цікаво те,що жоден патруль поліції не зупинив його...
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Воспринимается только то, что отличается от общего поведения, а рассматривать все номера никому не под силу...
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..."приусів" поліції їздить багато і водій завжди звертає увагу на номерні знаки,по собі знаю...інша річ що він не потрапив на очі поліції...
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про киевских толерантов уже легенды ходють...
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чушь полнейшая...
Еблан этот показательно совершил провокацию!
Мне "транзитных номеров" при регистрации авто не хватило, я 2 недели возил в салоне немецкие, лень было прикручивать назад , и ничего - останавливали, показывал номера, обещал поставить их на место, пока не получил "транзиты" и их и прикрутил.
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башку бы ему крышкой багажника защемить десяток раз
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Зачем задерживать такую марзь?Пару рожков с автомата и всё !
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DPR - донецко-приднестровская республика))
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А з номерами "придністров'я" їздять. І нічого. Срані подвійні стандарти.
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При пересечении российско-украинской границы он снял номерные знаки так называемой ДНР, но при въезде в Киев снова установил их... Интересно, а как без номеров он пересек украинскую границу, как без номеров двигался по Украине. Или родные номера все таки есть, но нацепил лугандоновские чтобы повы...еживаться. Врет и не краснеет. Похоже надо для не байдужих украiнцiв дать адрес этого любителя лугандонии , чтобы порасспросили его о содеянном, с чувством, смыслом и расстановкой. Чтобы осознал до глубины души, печени и почек, физиономии фейса, что он сильно не прав.
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Що колишній співробітник МВС України не знав, що порушує правила, вішаючи номери реєстрації транспортного засобу із Домбабве (ДНР)?!!
Явно завербований ФСБ для здійснення різних провокаційних дій на території України... такий собі представник страхової компанії... це при тому, що транспортні засобами з номерами ДНР не запускають на територію Ростовської області...
Виїхав із ОРДО (ДНР) в Російську Ф(п)едерацію, а потім з її території заїхав в Київ, це при тому, що кожного пересічного українця, який повертається в Україну із Російської Ф(п)едерації, спецслужби ФСБ весь час хочуть завербувати...
Все це відповідає черговій провокації з боку російських спецслужб (ФСБ)... а як будуть реагувати офіційні поліцейські структури, якщо по Києву спокійнісенько роз'їзджають на автомобілі з номерами ДНР, ось і новий фейковий сюжет для ЗМІ Російської Ф(п)едерації...
Якщо можна проїхати від кордону України з Російською Ф(п)едерацією до Києва з номерами ДНР, так значить можна так само і проїхати від лінії розмежування України з ОРДЛО до самого Києва..
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наразі як в молодості не хотів по-чоловічому працювати, заховавшись в мусорах, так і під старість груші колотить та ще й бздури показує
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Не могу понять, где была доблестная полиция, если это чмо безпрепятственно проехало пол Украины на номерах фейкового нарыва?!
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статья тут одна пособничество терроризму и срок один пожизненный , но это когда будет Украинское правительство ...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержан мужчина, ездивший по Киеву на автомобиле с номерами "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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