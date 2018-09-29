 Задержан мужчина, ездивший по Киеву на автомобиле с номерами "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщение о передвижении по Киеву автомобиля с номерными знаками так называемой ДНР появилось в интернете 27 сентября. Контрразведчики СБУ меньше чем за сутки установили место нахождения автотранспортного средства, задержали человека, который управля авто (гражданина Украины, бывшего сотрудника МВД Украины, в настоящее время представителя одной из украинских страховых компаний), и изъяли фейковые регистрационные номера и документы на транспортное средство.

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Согласно полученным от гражданина объяснениями, указанный автомобиль находился с 2014 года в розыске по линии Интерпола, в связи с чем был задержан на территории РФ местной полицией и передан ему как представителю страховой компании. При пересечении российско-украинской границы он снял номерные знаки так называемой ДНР, но при въезде в Киев снова установил их, по его словам, "для обеспечения соответствия регистрационных автомобильных номеров пакету документов на указанную машину, выданных российскими представителями Интерпола, в случае остановки транспортного средства для проверки работниками полиции Украины".

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"Сотрудниками СБУ установлено, что работник страховой компании сознательно пытался скрыть автомобиль после распространения в СМИ информации, что затрудняло поиск транспортного средства. В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий по проверке предоставленных им объяснений, а также установления его возможной причастности к террористической деятельности", - говорится в сообщении.

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