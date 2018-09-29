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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Подразделения МВД увеличат свое присутствие в акватории Азовского моря, - Аваков. ФОТОрепортаж

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба увеличат свое присутствие в акватории Азовского моря из-за действий России.

Об этом заявил министр внутренних дел Аресен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Подразделения МВД увеличат свое присутствие в акватории Азовского моря, - Аваков 01

"Российская Федерация, оккупировав Крым и часть Донбасса, продолжает наступать на наш суверенитет. В том числе в пределах акватории Азовского моря. Именно поэтому мы увеличиваем присутствие подразделений МВД - компоненты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы. Для нас принципиально важна безопасность побережья Азовского моря, нашего судоходства. Мы не будем потакать агрессивным пожеланиям страны-оккупанта", - сказал министр во время открытия части водолазных поисково-спасательных работ акватории Азовского моря ГСЧС в Донецкой области.

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Подразделения МВД увеличат свое присутствие в акватории Азовского моря, - Аваков 02

По словам Авакова, эта часть водолазных поисково-спасательных работ укомплектована четырьмя плавсредствами, там будут работать 54 человека. Одна из основных задач подразделения - гуманитарное разминирование водных объектов и спасение граждан.

"Мы должны обеспечить гражданские права и неприкосновенность границ здесь, в акватории Азовского моря", - подчеркнул глава МВД.

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Подразделения МВД увеличат свое присутствие в акватории Азовского моря, - Аваков 03

В свою очередь, глава ГСЧС Николай Чечеткин напомнил, что в 2014 году донецкий гарнизон Госслужбы по ЧС потерял 80% техники и более 50% инфраструктуры. "Перед нами стоит очень важная задача - деоккупация Донбасса. Мы готовы к ее выполнению", - заверил он.

По данным Чечеткина, с 2014 года сотрудники ГСЧС разминировали более 25 тыс. га территорий и 100 га акватории от взрывоопасных предметов, также уничтожено более 161 тыс. взрывоопасных предметов различного типа.

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Подразделения МВД увеличат свое присутствие в акватории Азовского моря, - Аваков 04

Напомним, ранее стало известно, что Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием.

Источник: https://censor.net.ua/p3088759
 
   
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Непонятно, а где граница в Азовском море, его ж еще не поделили.
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Непонятно кто в стране министр обороны, а кто главмент?
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Вси щось роблять, роботи ни кинця ни краю. Кожна робота - маэ результат. Так де ж вин?
"По данным Чечеткина, с 2014 года сотрудники ГСЧС разминировали более 25 тыс. га территорий и 100 га акватории от взрывоопасных предметов..."
Мины чии? Общие? Чи отдельных придурков? Кто и о чем думает - сукины дети???
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Подразделения МВД увеличат свое присутствие в море, - Аваков :Підрозділи МВС збільшать свою присутність в акваторії Азовського моря, - Аваков - Цензор.НЕТ 2549
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Та не кукушечка лахтинская, неча те петушка хвалити

Толстенько. На фоточке то вашараша.
Фоточка то с парашного ресурса:
https://vtorothody.ru/wp-content/uploads/2018/01/lodka-v-vodoeme-s-musorom.jpg

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Правильно. Азовское море - территориальные воды Украины, поэтому патрулировать его должны подразделения МВД.
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Ну, как-то так!, слышу МВД , читаю - мусор!, читаю мусор, слышу - МВД, исторически сложилось, т.с. жизненный опыт. Гы.
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а где вертолеты?)) 550 млн. евро - приличная сумма, чтобы усилить оборону Черного моря, Азова и не только...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПодразделения МВД увеличат свое присутствие в акватории Азовского моря, - Аваков. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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