 Подразделения МВД увеличат свое присутствие в акватории Азовского моря, - Аваков. ФОТОрепортаж

Об этом заявил министр внутренних дел Аресен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Российская Федерация, оккупировав Крым и часть Донбасса, продолжает наступать на наш суверенитет. В том числе в пределах акватории Азовского моря. Именно поэтому мы увеличиваем присутствие подразделений МВД - компоненты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы. Для нас принципиально важна безопасность побережья Азовского моря, нашего судоходства. Мы не будем потакать агрессивным пожеланиям страны-оккупанта", - сказал министр во время открытия части водолазных поисково-спасательных работ акватории Азовского моря ГСЧС в Донецкой области.

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По словам Авакова, эта часть водолазных поисково-спасательных работ укомплектована четырьмя плавсредствами, там будут работать 54 человека. Одна из основных задач подразделения - гуманитарное разминирование водных объектов и спасение граждан.

"Мы должны обеспечить гражданские права и неприкосновенность границ здесь, в акватории Азовского моря", - подчеркнул глава МВД.

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В свою очередь, глава ГСЧС Николай Чечеткин напомнил, что в 2014 году донецкий гарнизон Госслужбы по ЧС потерял 80% техники и более 50% инфраструктуры. "Перед нами стоит очень важная задача - деоккупация Донбасса. Мы готовы к ее выполнению", - заверил он.

По данным Чечеткина, с 2014 года сотрудники ГСЧС разминировали более 25 тыс. га территорий и 100 га акватории от взрывоопасных предметов, также уничтожено более 161 тыс. взрывоопасных предметов различного типа.

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Напомним, ранее стало известно, что Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием.