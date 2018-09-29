 Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Черниговщине на взятке 35 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал противоправный механизм вымогания от подчиненных взяток за начисление премий. "Такса", которую должны были платить сотрудники, составляла 50 процентов от начисленной им суммы поощрения.
Оперативники задержали чиновника во время передачи "дани" в размере 35 тысяч гривен.от руководителя одного из районных подразделений.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.
Для сравнения - в Москве,у полковника полиции Захарченко(Совпадение?Не думаю!!!)Изъяли полторы тонны денег.То есть за...мучались пересчитывать и тупо на вес прикинули.
А у нас... Позор нашей владi!Довести до такого "зубожiння" правоохранительные органы!
Ну деньги... Это такое... обыденное. Но откуда у "народа" такие деньги??!!