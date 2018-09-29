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 Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Черниговщине на взятке 35 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черниговской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Черниговщине на взятке 35 тыс. грн, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал противоправный механизм вымогания от подчиненных взяток за начисление премий. "Такса", которую должны были платить сотрудники, составляла 50 процентов от начисленной им суммы поощрения.

Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Черниговщине на взятке 35 тыс. грн, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На взятке 16 тысяч задержан государственный исполнитель в Горишних Плавнях, - ГПУ. ФОТО

Оперативники задержали чиновника во время передачи "дани"  в размере 35 тысяч гривен.от руководителя одного из районных подразделений.

Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Черниговщине на взятке 35 тыс. грн, - СБУ 03
Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Черниговщине на взятке 35 тыс. грн, - СБУ 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Ривненщине при получении 900 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3088755
 
   
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Так до виборів можуть усіх трьох корупціонерів переловити... І корупція скінчиться, якраз десь за день до голосування.
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Что бы как в Китае руки отрубали, в Украине чиновники как пингвины ходили бы.
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До чего "злочинна влада" довела страну!Руководителя государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черниговской области - берут со взяткой 600 долларов!Повторюсь - 600 ДОЛЛАРОВ!
Для сравнения - в Москве,у полковника полиции Захарченко(Совпадение?Не думаю!!!)Изъяли полторы тонны денег.То есть за...мучались пересчитывать и тупо на вес прикинули.
А у нас... Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Черниговщине на взятке 35 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 9036Позор нашей владi!Довести до такого "зубожiння" правоохранительные органы!
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Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Черниговщине на взятке 35 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1646
Ну деньги... Это такое... обыденное. Но откуда у "народа" такие деньги??!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Государственной исполнительной службы задержан на Черниговщине на взятке 35 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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