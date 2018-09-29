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 МВД: Центр безопасности граждан открылся в Мариуполе. ФОТОрепортаж

В субботу, 29 сентября, в Мариуполе заработал новый Центр безопасности граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

МВД: Центр безопасности граждан открылся в Мариуполе 01

Новый центр расположен на улице Соборная, 98а в пяти километрах от линии разграничения. Центр объединил под одной крышей пожарно-спасательную службу, полицию и скорую помощь. Он будет обслуживать пять населенных пунктов. 

"Центр безопасности в Талаковке мы реализуем вместе с областной администрацией. Здесь мы должны говорить не о безопасности в контексте военных действий, а о сервисе и качестве жизни в регионе. Здесь находится полицейская станция, здесь находятся спасатели и медики, и мы будем быстро решать проблемы граждан, живущих в условиях близости к зоне проведения ООС", - сообщил Аваков.

МВД: Центр безопасности граждан открылся в Мариуполе 02

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В сферу обслуживания центра входят пять населенных пунктов с более 20 тыс. жителей. В дальнейшем он будет масштабирован еще на два населенных пункта. Центр укомплектован пожарным автомобилем, спасательным оборудованием, пожарно-техническим снаряжением и всем необходимым имуществом.

"Ежедневно на дежурство будут заступать пять работников. Общее количество личного состава - 21 человек", - добавил министр внутренних дел.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что идея открытия центров безопасности возникла в 2015 году.

МВД: Центр безопасности граждан открылся в Мариуполе 03

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"Да, было трудно, война, но это не стало для нас помехой в осуществлении реформ. И именно здесь, в 5 км от линии разграничения, мы говорим о том, что движемся в правильном направлении. Наша основная идея - обеспечить населению защиту от чрезвычайных ситуаций и любых катастроф. Этот центр способен выполнять такие задачи. Мы уменьшим время прибытия наших подразделений в зону чрезвычайной ситуации и повысим уровень защиты территории и населения от опасности", - добавил Чечеткин.

МВД: Центр безопасности граждан открылся в Мариуполе 04
МВД: Центр безопасности граждан открылся в Мариуполе 05
МВД: Центр безопасности граждан открылся в Мариуполе 06

В МВД напомнили, что реформа ГСЧС стартовала в сентябре 2016 года. Она предусматривает усовершенствование системы реагирования подразделений Госслужбы, существенное расширение сети местных пожарных команд, а также привлечение добровольцев к обеспечению пожарной охраны. Количество органов управления районного уровня будет соответствовать количеству вновь созданных административных районов. Часть пожарных депо и пожарной техники ГСЧС перейдет территориальным общинам для организации собственной пожарной охраны. Будут также усилены пожарно-спасательные подразделения ГСЧС районного уровня, а состав дежурных караулов - доукомплектован до нормативной численности.

Источник: https://censor.net.ua/p3088754
 
 
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В смысле там в центре будет безопасно?
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О!Смотрю предвыборная кампания в ДНР уже началась,с интересом ожидаю окончания этого "battle royale".
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А еще если абизяны пригласят на свои "мероприятия" местную шваль типа мертвячук, рабинович, допа, шуфрич, мураев, ... , будет гораздо интереснее.
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Да красиво, особенно с ленточками. Но - поздновато. Не Центры безопасности, а системность во всем это решают. Решение не в перерезании ленточек, а конкретном результате. Работающая система и в туристической палатке - сделает все ны +500%. Если система.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМВД: Центр безопасности граждан открылся в Мариуполе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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