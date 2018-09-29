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 Политика Украины
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Все про:голодовка (692) политзаключенные (1024) Сенцов (855)

 "Сенцову проведена коррекция лечения": Опубликована фотография украинца из больницы. ФОТО

Управление федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало фотографию осужденного украинского режиссера Олега Сенцова из больницы.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее фото опубликовано на сайте российского ведомства.

"28.09.2018 осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов. Учитывая результаты проведенного обследования, Олегу Сенцову проведена коррекция лечения", - сказано в сообщении.

Сенцову проведена коррекция лечения: Опубликована фотография украинца из больницы 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требую допустить к Сенцову украинских врачей, - Супрун

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

24 сентября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.

Источник: https://censor.net.ua/p3088752
 
 
 Топ комментарии
 
Я как-то раз на гаде савченко обжогся, облажалсо, как и многие , но не так, чтобы об этом факте жалею, гадя и дома приключений нашла, может я и с Сенцовым облажаюсь, ХЗ?, но в сё равно я хочу и надеюсь на то, что Олег вернётся на Родину, в Украину живым и здоровым, и не повториться гадская история с гадей, в любом случае : Живи Олег!
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этой власти увы сенцов тут не нужен хватило савченко которая лупила правду матку про петю и ко .
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Таким він був до путінського концтабору.
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Первое фото где реально видно что он голодает.
А может он не голодает, а кацапы ему еду не дают?
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Он только сам не ест, у него питание примерно как у коматозников, поддерживающие растворы через вену.
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Биляд, думаю теперь понятно, как там голодала Гадя...
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у Гади это особенности организма такие - чем больше она голодает, тем больше у нее растет жопа ...парадокс.
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от когда это фото? доказательства что на вчера
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"Якщо все так добре", то чому ж не дають зустрітися з Олегом?
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Як я і казав, хуйло не допустить щоб він вмер, це не входить в його плани.
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Не понимаю, если Петя сотрудничает с ФСБ и выдает добровольцев воевавших против РФ, почему он не попросит ФСБ в качестве благодарности за хорошую работу отпустить Сенцова? Или Петя боится что Сенцов вернувшись в Украину будет больше популярен чем он
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Хм... "если Петя сотрудничает с ФСБ" то "почему он не попросит ФСБ".
А если не сотрудничает?
Так все же сотрудничает или нет этот мерзавец, который хочет у ФСБ отобрать ее "бородатое подразделение"?
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Занадто мала шавка, щоб ФСБ виконувало його прохання.
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если бы на фото еще стояла дата...
раше нельзя верить...
(даже если это и правда...все равно какие-то сомнения)
почему же не пускают омбудсмена? чего боятся?
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Таким він був до путінського концтабору.
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этой власти увы сенцов тут не нужен хватило савченко которая лупила правду матку про петю и ко .
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Я как-то раз на гаде савченко обжогся, облажалсо, как и многие , но не так, чтобы об этом факте жалею, гадя и дома приключений нашла, может я и с Сенцовым облажаюсь, ХЗ?, но в сё равно я хочу и надеюсь на то, что Олег вернётся на Родину, в Украину живым и здоровым, и не повториться гадская история с гадей, в любом случае : Живи Олег!
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А если повторится, кликуху ему уже придумали, как прежней героине, на которой обожглись, или "снаряд дважды в одно место не попадает"? Тут, кстати, Костенко пытались недавно героизировать, но что-то пошло не так.
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Сколько вони из-за какого то Сенцова. Думал, что тоньше ручки от лопаты... "Жирный" такой - парень. Еще его: пахать и пахать". На самом деле? В современном мире - содержать "НЕ ПРЕСТУПНИКОВ" - ПРЕСТУПЛЕНИЕ и бесчеловечность. Чем "вы" там в РФ - руководствуетесь? Дикой злобой, патологиями...что ли...
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Я не понимаю, если у нас есть такой эффективный переговорщик как Медведчук, почему Сенцов еще не на свободе, а Медведчук уже в украинскую политику вернулся?
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Может сверху тормозят давать на него заказ? Герой хорош, когда он далеко, и не путается под ногами.
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То ты еще жопу не видел..
В дверь камеры с трудом пролазит после "голодовки".
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який же він худесенький....
немов хворостиночка
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фото без дати, воно може бути давнім.
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ага, я на відміну від тебе кацапам не довіряю.
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выглядит, как узник Аушвица-их там тоже "лечили"
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ДВР. Неизвестные нападают на российских солдат в Приморье и отрезают им головы

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/09/29/117331/dvr--neizvestnye-napadayut-na-rossijskikh-soldat-v-primore-i-otrezayut-im-golovy.shtml
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Сообщают, что в Англии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России.. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Англии
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Та заїпали ви з цим сенцовим ..в тюрмах ордло багато кращих ...
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А нет кращих чи луччих. Есть правда. Кому срок. А Сенцов - "пляжные тапочки". Так каждого человека можно борсить на обочине. "Меньше одной - падали". Нас уже почти 8 млрд. на Шарике. Чи плоский Земли. Кому как. Но мы - бесценны. Пока? Инопланетян - нет, одни тарелки с "супом", а мы одни. Да и правда - должна быть ПРАВИЛЬНОЙ и ОДНА.
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А в тюрьме сейчас ужин....макароны))
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Це ж курво справжнiй Бухенвальд...от же ж мерзоти кацапськi..Витримай це все Олег!!!!!
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Это так выглядит человек после больше 100 дней голодовки? Какая-то интересная голодовка, больше смахивающая на один из способов похудения!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Сенцову проведена коррекция лечения": Опубликована фотография украинца из больницы. ФОТО
 
 
 
 
 
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