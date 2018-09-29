 Самый масштабный книжный фестиваль Украины BookSpace открылся в Днепре, - Голик. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы долго смотрели на другие книжные фестивали во Львове и Киеве, и не понимали, почему такого нет в нашем городе. Теперь есть", - рассказал советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик.







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Фестиваль проходит на нескольких площадках одновременно: у Днепропетровской ОГА, в самом здании госучреждения и рядом - в Парке ракет и сквере Героев. Вход бесплатный.

Среди участников фестиваля Гарик Корогодский, Савик Шустер, писательницы Оксана Забужко и Ирэна Карпа, поэт-сатирик Андрей Орлуша. Из США - историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий, из Франции - историк и писатель Андре Рош.

"Меня часто приглашают в разные города, однако трудно найти время. У меня очень напряженный график сейчас. В Днепр я прибыл специально. Два дня провел в самолете, - отметил журналист, писатель Савик Шустер. - Это первый в Днепре такой форум, я не мог его обойти. Ведь я сам автор книги. И Днепр занимает в ней особое место".

"В Днепре самая читающая облгосадминистрация, горсовет. Кроме того, уже десятки госзданий региона поддержали нашу "буккросингову волну". Наконец наша мечта о фестивале осуществилась. На площади у ДнепрОГА собрали более 60 издательств. Приглашаем всех желающих", - сказал Голик.

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BookSpace собрал 80 авторов из Украины, Франции, Польши, Дании, США, Германии и других стран. Свою книгу "Украинская ночь: интимная история революции" представляет американская писательница, профессор Йельского университета Марси Шор.

"Майдан поразил меня. Украинцы пытались найти ответы не только на политические, но и на экзистенциальные вопросы. Что значит быть человеком, субъектом, а не предметом. Что значит взять ответственность за себя, за общество", - поделилась американская писательница Марси Шор.

Подробную программу фестиваля можно найти здесь. Мероприятие продлится до 30 сентября.