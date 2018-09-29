 Артснаряды, фугасные авиабомбы, ручные гранаты: со дна моря на Кинбурнской косе подняли 122 взрывоопасных предмета, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

"Благодаря совместному проекту ГУ ГСЧС Украины и НУК им. адмирала Макарова с применением средств морской робототехники проводится работа по выявлению на морском дне Кинбурнского полуострова взрывоопасных предметов. 28 сентября завершился этап работ на 2018 год. В результате обследования водной акватории Черного моря выявлены 122 взрывоопасных предмета", - говорится в сообщении.

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Среди них артиллерийские снаряды, фугасные авиабомбы, ручные гранаты, подрывники и подрывные заряды.

Все взрывоопасные предметы уничтожены путем контролируемого подрыва.

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