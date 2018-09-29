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 Артснаряды, фугасные авиабомбы, ручные гранаты: со дна моря на Кинбурнской косе подняли 122 взрывоопасных предмета, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате обследования водной акватории Черного моря сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям выявлены и уничтожены 122 взрывоопасных предмета на Кинбурнской косе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

"Благодаря совместному проекту ГУ ГСЧС Украины и НУК им. адмирала Макарова с применением средств морской робототехники проводится работа по выявлению на морском дне Кинбурнского полуострова взрывоопасных предметов. 28 сентября завершился этап работ на 2018 год. В результате обследования водной акватории Черного моря выявлены 122 взрывоопасных предмета", - говорится в сообщении.

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Среди них артиллерийские снаряды, фугасные авиабомбы, ручные гранаты, подрывники и подрывные заряды.

Все взрывоопасные предметы уничтожены путем контролируемого подрыва.

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Артснаряды, фугасные авиабомбы, ручные гранаты: со дна моря на Кинбурнской косе подняли 122 взрывоопасных предмета, - ГСЧС 01
Артснаряды, фугасные авиабомбы, ручные гранаты: со дна моря на Кинбурнской косе подняли 122 взрывоопасных предмета, - ГСЧС 02
Артснаряды, фугасные авиабомбы, ручные гранаты: со дна моря на Кинбурнской косе подняли 122 взрывоопасных предмета, - ГСЧС 03
Артснаряды, фугасные авиабомбы, ручные гранаты: со дна моря на Кинбурнской косе подняли 122 взрывоопасных предмета, - ГСЧС 04
Артснаряды, фугасные авиабомбы, ручные гранаты: со дна моря на Кинбурнской косе подняли 122 взрывоопасных предмета, - ГСЧС 05
Артснаряды, фугасные авиабомбы, ручные гранаты: со дна моря на Кинбурнской косе подняли 122 взрывоопасных предмета, - ГСЧС 06

Источник: https://censor.net.ua/p3088725
 
   
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Золото ищут казну пополнить )))
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шикарное место . море чистейшее . песок . ропаны . крабы с кулак . но инфраструктура .... Артснаряды, фугасные авиабомбы, ручные гранаты: со дна моря на Кинбурнской косе подняли 122 взрывоопасных предмета, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1037 а еще и эхо войны
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якщо буде інфраструктура, то вже не буде ні моря, ні піска і про рапанів, крабів і мушлів можна буде тікі сумно позіхати!
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А колись ця Кінбурнська коса була повністю покрита реліктовим лісом який було вирубано за наказом Потьомкіна (фаворит Катерини2) який будував флот для російської імперії.Де касапи пройшли там екологічна катастрофа.
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А зачем это надо? Лучше ищите в Новрбогдановке и других местах, где наши ротозеи взорвали боеприпасов на миллиард долларов
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАртснаряды, фугасные авиабомбы, ручные гранаты: со дна моря на Кинбурнской косе подняли 122 взрывоопасных предмета, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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