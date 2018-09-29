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 Медицинская служба добровольцев "Госпитальеры" провела 36-е обучение курсантов, - Зинкевич. ФОТОрепортаж

Руководитель добровольцев - военных медиков "Госпитальеры" Яна Зинкевич обнародовала информацию о том, что завершен 36 курс подготовки медиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Зинкевич отметила: "Вот мы перевернули еще одну страницу Госпитальерськой  истории обучений. Завершилось сентябрьское, 36 обучение.

Из 16 курсантов, 12 успешно сдали экзамен и получили сертификаты, а 5 изъявили желание попасть в наш медицинский батальона, и записались на стажировку.

После собеседования с комбатом их кандидатуры одобрены, и вскоре эти смельчаки смогут попробовать себя в качестве ассистентов опытных Госпитальеров на наших передовых позициях. А остальные курсантыв, получившие Сертификат о прохождении подготовки, получают вместе с ним самое ценное - знание и навыки оказания первой домедицинской помощи!

Война изменила общественные ценности. Теперь модно быть крутыми и уверенным в себе! Хочешь проверить насколько ты крут? Записывайся на октябрьский обучение к Госпитальерам!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создатель медслужбы "Госпитальеры" Яна Зинкевич поступила в Днепропетровскую медакадемию

Также были опубликованы реквизиты помощи добровольцам: "Хотите помочь нам спасти жизнь и здоровье людей, кто в этом нуждается. Хотите поддержать наши обучения или проведения учений?
Тогда вам сюда!)

Наши официальные реквизиты (ПриватБанк): Зинкевич Яна Вадимовна - Командир и Автор проекта "Госпитальеры" 5168 7422 1293 5864

Western Union: Yana Zinkevich

Официальные страницы "Госпитальеров":
Facebook: https://www.facebook.com/hospitallers

Срочно и всегда нужно дизтопливо или карточки на него!

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+38096 127 31 25

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Зинкевич Яна Вадимовна
Днепропетровская область
Павлоград
отделение 1
+38096 127 31 25"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создательница медицинской службы "Госпитальеры", Народный Герой Украины Яна Зинкевич родила дочь

Медицинская служба добровольцев Госпитальеры провела 36-е обучение курсантов, - Зинкевич 01
Медицинская служба добровольцев Госпитальеры провела 36-е обучение курсантов, - Зинкевич 02
Медицинская служба добровольцев Госпитальеры провела 36-е обучение курсантов, - Зинкевич 03
Медицинская служба добровольцев Госпитальеры провела 36-е обучение курсантов, - Зинкевич 04
Медицинская служба добровольцев Госпитальеры провела 36-е обучение курсантов, - Зинкевич 05
Медицинская служба добровольцев Госпитальеры провела 36-е обучение курсантов, - Зинкевич 06
Медицинская служба добровольцев Госпитальеры провела 36-е обучение курсантов, - Зинкевич 07
Медицинская служба добровольцев Госпитальеры провела 36-е обучение курсантов, - Зинкевич 08
Медицинская служба добровольцев Госпитальеры провела 36-е обучение курсантов, - Зинкевич 09
Медицинская служба добровольцев Госпитальеры провела 36-е обучение курсантов, - Зинкевич 10
Медицинская служба добровольцев Госпитальеры провела 36-е обучение курсантов, - Зинкевич 11
Медицинская служба добровольцев Госпитальеры провела 36-е обучение курсантов, - Зинкевич 12

Источник: https://censor.net.ua/p3088718
 
 
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Дійсно, що "Госпітальєри" є добровольчим медичним об'єднанням, яке виконує дуже необхідну роботу для наших військових!
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Господи, увольте этого безграмотного админа, набивающего тексты! Столько ошибок, что невозможно читать! Яна такого не писала! В смысле ТАК безграмотно! Медицинская служба добровольцев "Госпитальеры" провела 36-е обучение курсантов, - Зинкевич - Цензор.НЕТ 4705

Молодец Яночка. Восхищаюсь этой хрупкой, но такой сильной духом девушкой! Как её здоровье? Вижу, что она по-прежнему в коляске.... Так хотелось видеть её на своих двоих..... Есть ли на это хоть какая-то надежда? Что говорят врачи? Медицинская служба добровольцев "Госпитальеры" провела 36-е обучение курсантов, - Зинкевич - Цензор.НЕТ 8584
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМедицинская служба добровольцев "Госпитальеры" провела 36-е обучение курсантов, - Зинкевич. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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