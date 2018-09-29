 Медицинская служба добровольцев "Госпитальеры" провела 36-е обучение курсантов, - Зинкевич. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Зинкевич отметила: "Вот мы перевернули еще одну страницу Госпитальерськой истории обучений. Завершилось сентябрьское, 36 обучение.

Из 16 курсантов, 12 успешно сдали экзамен и получили сертификаты, а 5 изъявили желание попасть в наш медицинский батальона, и записались на стажировку.

После собеседования с комбатом их кандидатуры одобрены, и вскоре эти смельчаки смогут попробовать себя в качестве ассистентов опытных Госпитальеров на наших передовых позициях. А остальные курсантыв, получившие Сертификат о прохождении подготовки, получают вместе с ним самое ценное - знание и навыки оказания первой домедицинской помощи!

Война изменила общественные ценности. Теперь модно быть крутыми и уверенным в себе! Хочешь проверить насколько ты крут? Записывайся на октябрьский обучение к Госпитальерам!"

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Также были опубликованы реквизиты помощи добровольцам: "Хотите помочь нам спасти жизнь и здоровье людей, кто в этом нуждается. Хотите поддержать наши обучения или проведения учений?

Тогда вам сюда!)

Наши официальные реквизиты (ПриватБанк): Зинкевич Яна Вадимовна - Командир и Автор проекта "Госпитальеры" 5168 7422 1293 5864

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