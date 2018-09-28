 Налоговиками на Ивано-Франковщине прекращена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 и ч.1 ст. 199 УК Украины проведен обыск нежилого помещения в одном из сел области и в гаражном помещение, которое находится в Ивано-Франковске, во время которых выявлена ​​и прекращена деятельность подпольного цеха по производству алкогольного фальсификата.

Смотрите также: Подпольное производство алкоголя, организованное под прикрытием СТО, ликвидировано на Тернопольщине. Стоимость изъятого - 9 млн. грн.. ФОТОрепортаж





Смотрите также: Налоговики ликвидировали на Днепропетровщине подпольный цех, производивший алкоголь под видом известных торговых марок. ФОТОрепортаж

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 5,5 тыс. литров ликеро-водочных изделий, 460 пачек табачных изделий, жидкость с характерным запахом спирта и оборудование общей ориентировочной стоимостью 1,1 млн грн.







Читайте: Налоговики прекратили деятельность подпольного цеха, где изготавливали алкоголь из контрабандного российского спирта низкого качества. ФОТОрепортаж