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 Экономика, Фоторепортаж
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 Налоговиками на Ивано-Франковщине прекращена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя. ФОТОрепортаж

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской области прекращена деятельность подпольного цеха по производству подакцизной продукции, из незаконного оборота изъята партия табачных и ликероводочных изделий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговиками на Ивано-Франковщине прекращена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя 01

В ходе расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 и ч.1 ст. 199 УК Украины проведен обыск нежилого помещения в одном из сел области и в гаражном помещение, которое находится в Ивано-Франковске, во время которых выявлена ​​и прекращена деятельность подпольного цеха по производству алкогольного фальсификата.

Налоговиками на Ивано-Франковщине прекращена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя 02

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Налоговиками на Ивано-Франковщине прекращена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя 03
Налоговиками на Ивано-Франковщине прекращена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя 04

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 5,5 тыс. литров ликеро-водочных изделий, 460 пачек табачных изделий, жидкость с характерным запахом спирта и оборудование общей ориентировочной стоимостью 1,1 млн грн.

Налоговиками на Ивано-Франковщине прекращена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя 05
Налоговиками на Ивано-Франковщине прекращена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя 06
Налоговиками на Ивано-Франковщине прекращена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя 07

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Налоговиками на Ивано-Франковщине прекращена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя 08

Источник: https://censor.net.ua/p3088669
 
 
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что с хозяевами? а то под Харьковом тоже прекратили, а потом возобновили. разница в том. что до этого не платили, а теперь 5$ в месяц.
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Схема банальная - чем заоблачнее розничные госцены на туже водочку, тем больше желающих приобрести ее, где надо, по приемлемым ценам, даже т.н. фальсификат, от которого, кстати, на утро голова не болит. Так было, есть и будет, несмотря на всякие там "шмоны".
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговиками на Ивано-Франковщине прекращена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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