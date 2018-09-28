 Минобразования объявляет набор в команду для экспедиции в Антарктиду: "Впервые за много лет мы не делаем никаких гендерных ограничений". ИНФОГРАФИКА

Отбор участников экспедиции объявил Национальный антарктический научный центр МОН Украины, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.

"Мы начинаем прием документов от тех, кто хочет в течение года попробовать свои силы в работе на нашей антарктической станции "Академик Вернадский". Речь идет об экспедиции, которая отправится на ледяной континент зимой 2019-го. До этого времени нам надо подобрать и подготовить команду, в которую войдут ученые, технический персонал, врач и повар. Мы приглашаем всех желающих подаваться на конкурс, конечно, предварительно ознакомившись как с общими требованиями к зимовщикам, так и с отдельными – к каждой позиции. Хочу подчеркнуть, что впервые за много лет мы не делаем никаких гендерных ограничений в отношении возможных участников экспедиции", – отметил руководитель Национального антарктического научного центра (НАНЦ) МОН Евгений Дикий.

Прием документов для участия в 24-й Украинской антарктической экспедиции продолжается до 30 ноября 2018 года.

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Отмечается, что отряд зимовщиков формируется из 12 человек: 7 ученых, 3 лица инженерно-технического персонала (дизелист-электрик, системный механик, системный администратор связи), врач и повар.

Среди общих требований к участникам конкурса - гражданство Украины или вид на постоянное жительство; владение английским/ испанским или другим иностранным языком; отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний к работе в экстремальных условиях Антарктики; соблюдение условий контракта, должностных инструкций или технического задания; готовность к обстоятельствам, связанными с длительной Антарктической экспедицией (1 год); способность работать в новых необычных условиях; отсутствие вредных привычек, неконфликтность, коммуникабельность и доброжелательность.

Преимущество будет отдаваться кандидатам в возрасте до 45 лет.

В НАНЦ также сообщили, что зарплата участников экспедиции составит от 25 тыс. грн на месяц.

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Кандидаты, которых утвердит конкурсная комиссия, должны пройти медкомиссию, которую организует и оплачивает НАНЦ. Кандидаты, прошедшие медкомиссию, зачисляются в состав экспедиции и проходят учебно-тренировочные сборы за счет НАНЦ.

Все зимовщики обеспечиваются питанием, экспедиционным имуществом (специальная одежда и обувь), санитарно-гигиеническими материалами на время экспедиции. Связь с родными осуществляется через сеть Интернет.







