 Гражданин США на велосипеде пытался незаконно попасть в Россию для встречи с возлюбленной, - Госпогранслужба. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

"Получив оперативную информацию от участкового инспектора, пограничный наряд выдвинулся к месту вероятного нарушения, и в 10 метрах от линии государственной границы задержал незаконного путешественника. При проведении собеседования мужчина объяснил, что пытался попасть в Россию, чтобы увидеться с любимой", - сообщает ГПСУ.

Из-за невозможности получить российскую визу законным путем гражданин США приехал в Украину, купил велосипед и отправился на нем в Россию вне пунктов пропуска.

За попытку нарушения госграницы Украины мужчина привлечен к административной ответственности. Его дальнейшую судьбу решит суд.

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