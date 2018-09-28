 Гражданин США на велосипеде пытался незаконно попасть в Россию для встречи с возлюбленной, - Госпогранслужба. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
"Получив оперативную информацию от участкового инспектора, пограничный наряд выдвинулся к месту вероятного нарушения, и в 10 метрах от линии государственной границы задержал незаконного путешественника. При проведении собеседования мужчина объяснил, что пытался попасть в Россию, чтобы увидеться с любимой", - сообщает ГПСУ.
Из-за невозможности получить российскую визу законным путем гражданин США приехал в Украину, купил велосипед и отправился на нем в Россию вне пунктов пропуска.
За попытку нарушения госграницы Украины мужчина привлечен к административной ответственности. Его дальнейшую судьбу решит суд.
Если бы там была девушка - сама бы приехала в Украину (хотя.. м.б. она наслушалась киселевщины и ссыться как от Америги, так и от Украины)). Вот американцу и приходится самому ехать)
50 километров... на велосипеде.... по жаре... в тесных синтетических трусах
и начинаешь уже совсем по-другому понимать поговорку "терпение и труд ВСЁ перетрут".
- Подсудимый, 1 июня этого года в 21 час в Бирюлево вы изнасиловали студентку Иванову. В 22 часа в парке «Сокольники» вы изнасиловали продавщицу Петрову. Наконец, в 23 часа у Павелецкого вокзала вы изнасиловали учащуюся ПТУ Сидорову. Объясните, как вам это удалось? Как это вообще возможно???
- Да чего там, у меня же велосипед!
та же концовка но про рожениц в соседних селах в одно время от одного парня
вот это круто,а путлеровские санкции то работают)))
пока доехал вся дурь бы выветрилась.
Увидел бы мокшанку в живую, без фотошопа, сердце могло и не выдержать...