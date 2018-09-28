EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Фоторепортаж
  2513  32
Все про:Госпогранслужба (2986) граница (3091) курьез (3953) Харьков (4008) Харьковщина (1194)

 Гражданин США на велосипеде пытался незаконно попасть в Россию для встречи с возлюбленной, - Госпогранслужба. ФОТО

Сотрудники отдела пограничной службы "Казачья Лопань" в Харьковской области обнаружили и задержали гражданина США, который пытался пересечь госграницу с Российской Федерацией на велосипеде вне пункта пропуска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

"Получив оперативную информацию от участкового инспектора, пограничный наряд выдвинулся к месту вероятного нарушения, и в 10 метрах от линии государственной границы задержал незаконного путешественника. При проведении собеседования мужчина объяснил, что пытался попасть в Россию, чтобы увидеться с любимой", - сообщает ГПСУ.

Из-за невозможности получить российскую визу законным путем гражданин США приехал в Украину, купил велосипед и отправился на нем в Россию вне пунктов пропуска.

За попытку нарушения госграницы Украины мужчина привлечен к административной ответственности. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники задержали на границе с РФ "наблюдателя" с биноклем. ФОТО

Гражданин США на велосипеде пытался незаконно попасть в Россию для встречи с возлюбленной, - Госпогранслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/p3088632
 
 
 Топ комментарии
 
Ехал в Мокшанию к захаровой на чарочку Гражданин США на велосипеде пытался незаконно попасть в Россию для встречи с возлюбленной, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4356. Ватник-это уже давно диагноз международный.
 показать весь комментарий
 
над было из Штатов на велосипеде выезжать, а не в Украине покупать.
пока доехал вся дурь бы выветрилась.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та фиг там.. в роли "возлюбленной" скорее всего кидалы.
Если бы там была девушка - сама бы приехала в Украину (хотя.. м.б. она наслушалась киселевщины и ссыться как от Америги, так и от Украины)). Вот американцу и приходится самому ехать)
 показать весь комментарий
 
а в рюкзаке три фотоаппарата две видеокамеры смазки всякие
 показать весь комментарий
 
Ехал в Мокшанию к захаровой на чарочку Гражданин США на велосипеде пытался незаконно попасть в Россию для встречи с возлюбленной, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4356. Ватник-это уже давно диагноз международный.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нельзя тут такого писать - сразу обматерят и в спам отправят, со своей правдой : все интуристы едут в Киев посмотреть на Лавру (даже мусульмане).
 показать весь комментарий
 
 
***
50 километров... на велосипеде.... по жаре... в тесных синтетических трусах
и начинаешь уже совсем по-другому понимать поговорку "терпение и труд ВСЁ перетрут".
 показать весь комментарий
 
 
Слушается дело об изнасилованиях. Обвиняемый - 85-летний старичок.
- Подсудимый, 1 июня этого года в 21 час в Бирюлево вы изнасиловали студентку Иванову. В 22 часа в парке «Сокольники» вы изнасиловали продавщицу Петрову. Наконец, в 23 часа у Павелецкого вокзала вы изнасиловали учащуюся ПТУ Сидорову. Объясните, как вам это удалось? Как это вообще возможно???
- Да чего там, у меня же велосипед!
 показать весь комментарий
 
 
Громадянин США велосипедом намагався незаконно потрапити в Росію для зустрічі з коханою, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4112

та же концовка но про рожениц в соседних селах в одно время от одного парня
 показать весь комментарий
 
Мокшанские бабы все агенты фсб и спецы по медовым ловушкам.
 показать весь комментарий
 
 
один дурко уже в Белоруссию на свидание съездил, второй год в расее баланду хлебает.
 показать весь комментарий
 
Из-за невозможности получить российскую визу законным путем гражданин США приехал в Украину, купил велосипед и отправился на нем в Россию вне пунктов пропуска. Источник: https://censor.net.ua/p3088632
вот это круто,а путлеровские санкции то работают)))
 показать весь комментарий
 
 
Он же У НАС лисапед купил. Продавец с этих денег заплатит налог, и на эти деньги кровавая хунта ану домбить города бомбаса.
 показать весь комментарий
 
 
над было из Штатов на велосипеде выезжать, а не в Украине покупать.
пока доехал вся дурь бы выветрилась.
 показать весь комментарий
 
 
Треба було через Казахстан або Білорусь.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так презентовали бы ему синие шлепки и пилу ножовку и пускай едет...
 показать весь комментарий
 
Ауу-уу! "Что бы ты там себе ни думала, а я уже на полпути к сексу из жалости" Твой американбой...
 показать весь комментарий
 
Мельчает народ. Вот раньше чтобы попасть в Россию на Красную площадь самолёты сажали, а теперь велосипед....
 показать весь комментарий
 
 
и хорошо, что не доехал.
Увидел бы мокшанку в живую, без фотошопа, сердце могло и не выдержать...
 показать весь комментарий
 
Наші прикордонники врятували громадянина США
 показать весь комментарий
 
хорошо что не доехал ...рашисты его бы в шпионы определили и в ГУЛАГ заслали...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияГражданин США на велосипеде пытался незаконно попасть в Россию для встречи с возлюбленной, - Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх