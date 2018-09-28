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Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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 Лик Путина в киевском метро, гибридная религия, реванш "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Лик Путина в киевском метро, гибридная религия, реванш русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Сделали доброе дело

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве автомобили российских дипломатов облили фекалиями, порезали шины и cорвали с машин номера. ФОТОрепортаж

Лик Путина в киевском метро, гибридная религия, реванш русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Гибридная религия

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП приостанавливает совместное служение с Константинопольским Патриархатом и требует, чтобы экзархи Варфоломея покинули Киев

Лик Путина в киевском метро, гибридная религия, реванш русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

И в Украину съедутся все любители "русского мира"

Лик Путина в киевском метро, гибридная религия, реванш русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Не та дверь, блд

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко нечаянно заглянул в переговорную комнату делегации РФ в ООН, Лавров назвал ее туалетом, - росСМИ

Лик Путина в киевском метро, гибридная религия, реванш русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Комната для совещаний

Лик Путина в киевском метро, гибридная религия, реванш русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Не ошибся...

Лик Путина в киевском метро, гибридная религия, реванш русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Чудеса нерукотворные

Лик Путина в киевском метро, гибридная религия, реванш русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Окончательный диагноз

Лик Путина в киевском метро, гибридная религия, реванш русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Реванш "русского мира"

Лик Путина в киевском метро, гибридная религия, реванш русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Коллеги по цеху

Лик Путина в киевском метро, гибридная религия, реванш русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Так кто за кем штаны донашивает?

Лик Путина в киевском метро, гибридная религия, реванш русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Выборы в ОРДЛО

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Источник: https://censor.net.ua/p3088602
 
   
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЛик Путина в киевском метро, гибридная религия, реванш "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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