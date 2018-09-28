 Лик Путина в киевском метро, гибридная религия, реванш "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Сделали доброе дело
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве автомобили российских дипломатов облили фекалиями, порезали шины и cорвали с машин номера. ФОТОрепортаж
Гибридная религия
Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП приостанавливает совместное служение с Константинопольским Патриархатом и требует, чтобы экзархи Варфоломея покинули Киев
И в Украину съедутся все любители "русского мира"
Не та дверь, блд
Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко нечаянно заглянул в переговорную комнату делегации РФ в ООН, Лавров назвал ее туалетом, - росСМИ
Комната для совещаний
Не ошибся...
Чудеса нерукотворные
Окончательный диагноз
Реванш "русского мира"
Коллеги по цеху
Так кто за кем штаны донашивает?
Выборы в ОРДЛО
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