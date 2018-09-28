 Лик Путина в киевском метро, гибридная религия, реванш "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Сделали доброе дело

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве автомобили российских дипломатов облили фекалиями, порезали шины и cорвали с машин номера. ФОТОрепортаж

Гибридная религия

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП приостанавливает совместное служение с Константинопольским Патриархатом и требует, чтобы экзархи Варфоломея покинули Киев

И в Украину съедутся все любители "русского мира"

Не та дверь, блд

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко нечаянно заглянул в переговорную комнату делегации РФ в ООН, Лавров назвал ее туалетом, - росСМИ

Комната для совещаний

Не ошибся...

Чудеса нерукотворные

Окончательный диагноз

Реванш "русского мира"

Коллеги по цеху

Так кто за кем штаны донашивает?

Выборы в ОРДЛО

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