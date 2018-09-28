 Террористка Сирена ликвидирована на Донбассе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer.

Чабанова родилась в Донецке 24 июня 1990, однако, проживала в Санкт-Петербурге, откуда и примкнула к террористам "ДНР".

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Факт смерти террористки подтверждают и записи на ее странице в соцсети.







На странице в соцсети она неоднократно публиковала фотографии в военной форме террористов и с оружием.













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