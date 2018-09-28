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 Террористка Сирена ликвидирована на Донбассе. ФОТО

В четверг, 27 сентября, на оккупированной территории Донецкой области в районе Коминтерново погибла соратница террористов "ДНР" Анна Чабанова известная под позывным Сирена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer.

Террористка Сирена ликвидирована на Донбассе 01

Чабанова родилась в Донецке 24 июня 1990, однако, проживала в Санкт-Петербурге, откуда и примкнула к террористам "ДНР".

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Факт смерти террористки подтверждают и записи на ее странице в соцсети. 

Террористка Сирена ликвидирована на Донбассе 02
Террористка Сирена ликвидирована на Донбассе 03
Террористка Сирена ликвидирована на Донбассе 04

На странице в соцсети она неоднократно публиковала фотографии в военной форме террористов и с оружием.

Террористка Сирена ликвидирована на Донбассе 05

Террористка Сирена ликвидирована на Донбассе 06
Террористка Сирена ликвидирована на Донбассе 07
Террористка Сирена ликвидирована на Донбассе 08
Террористка Сирена ликвидирована на Донбассе 09

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Источник: https://censor.net.ua/p3088598
 
   
 Топ комментарии
 
А вот и хорошие новости подъехали
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Хорошая пятничная новость. Ну - поднимем тост "за блондинок без ватной подкладки"!
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Леон молодец, десятка по три ложил в минуту Терористку Сирену ліквідовано на Донбасі - Цензор.НЕТ 7499 Терористку Сирену ліквідовано на Донбасі - Цензор.НЕТ 7499 , хороший фильм, я думаю реально есть такие люди.
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Хорошая пятничная новость. Ну - поднимем тост "за блондинок без ватной подкладки"!
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потому что у них один общий поставщик формы и оружия.
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Это не форма ИГИЛ.Выкладывали тут фотки,что кацапы украли дизайн с формы какогото амерского подразделения.
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Потому шо у ИГИЛ и у фашистской педерации один и тот же штаб
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Якщо так, то чому "активісти" накинулися на ГПУ за видвроення з України чеченця-наймаця ІГІЛ в РФ?
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ну так организация одна))) или ты не в курсе? шо хуйло делает в Сирии? решает нефтяные вопросы, как он туда залез? создал ИГИЛ, теперь может бороться с ИГИЛ в любой точке мира.
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новость замечательная, но зачем так много фоток этой сявки?
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это сравнение, до ликвидации была жизнь, а теперь смерть, валяется куском гнилого мяса
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А могла бы кучу ватников для Х**ла нарожать.
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сирена от слова срать в лапти?
она уже в аду и ею шайтаны с доктором лизой менгле занимаются. К стати нужно бы ее выводок так же зашкварить. Думаю патриоты Украины и это сделают.
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Некрасивая и уродливая. Туда ей и дорога.
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на лицо обыкновенная, ничего уродливого. Могла бы жить спокойно, без железок в руках
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Уродливая душа. Лицо мерзкое.Импотентовызыващее ))
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да грамм под 150 охлажденной водочки пошла бы разочек, я думаю у якутов пользовалась спросом Терористку Сирену ліквідовано на Донбасі - Цензор.НЕТ 9395
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Цензор, а на хрена столько фоток этой суки?
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на агитке с танком - номер телефона украинский..
т.е. боремся против Украины, но операторы у нас украинские..
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как мычат соевые - тамжынашилюди - адиннарот-переместители грузов, с повышенным мыролюбием.
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фотка скорее всего 14го года, такие борды тогда в Донецке попоявлялись.
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чим більше - тим краще (+ це якщо рахувати знищених)
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У тій потворній горці фоткається, ні щоб у спецівці електрозварювальника хизуватися.
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новый лозунг для такой пи...доты "НЕ ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
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І чого припхалась ? Сиділа би в пітері. ЖИВОЮ БИ ЛИШИЛАСЬ..
А так закопають і забудуть.
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Дефочка одела форму ИГИЛ и пошла искать приключения...
Она их нашла Терористку Сирену ліквідовано на Донбасі - Цензор.НЕТ 9025
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судя по ширине репы, с харчами никаких проблем, вот это все.
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дерьмо её сепарское изнутри распирало))
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Всё таки в этой войне есть и позитив как ни крути . Идёт зачистка самого дибильного, прокацапски упоротого отребья. Всё такие его поголовье сокращаеца. Ведь кто поумнее тот свалил или сидит на гражданке, воевать пошло именно в основном самое упоротое отребье кацапячее, и сокращение его поголовья несомненно на пользу Украине.
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Пополнение в Ад к Гиви и Моторылке, сексподержка.......
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Знание истории освобождает от чувства вины за убитых ордынцев.
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Работала бы себе дальше проституткой в Питере и горя не знала. А так сдохла не понятно за что за какую то наварозию. Никто и сейчас не поймет где ета наварозия сказочная, а лет через десять вообще никто не поймет о чем речь. Разве что кладбища на даунбасе так будут называть.
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Когда уже введут традицию показывать ДО и ПОСЛЕ???
Так будет смотреться более эпичнее.
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Тут в новость ещё не попали, простихосспади, погонялова отрехсотившихся вместе с нею: шуруп и рашпиль. Чесслово, я не шучу, у некромансера можете глянуть.

После такого шутки Васи про ополченца соплю уже не кажутся такими уж шутками.
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Кличку сирена, походу дали кизяки на дамбасе. Визжит сильно когда трахают в кустах.
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вєчная память герою говноросії !!!!!!!!!! ох і дебіли видумали собі якусь уявну говноросію і дохнуть за неї 1 що тут сказати дурні невиживуть природа регулює їх поголовя
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красиво парой ушли. классика похоронного жанра )))
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лучше б вона віддалась двом сотням мужиків за раз, чим самою стати двохсотою
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Фух, ну слава богу, пятница не зря проходит!
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-2 дегенерата.... Горіть в пеклі, вилупки
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На одному з фото казах-недоумок. Рашисти їх за людей не вважають і північний Казахстан окупувати планують, а воно їм служить.
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Прими земля-матушка позорное туловище этой блудливой женщины, да наполни его червями вонючими. Аминь! Терористку Сирену ліквідовано на Донбасі - Цензор.НЕТ 9885
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТеррористка Сирена ликвидирована на Донбассе. ФОТО
 
 
 
 
 
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