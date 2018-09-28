 Террористка Сирена ликвидирована на Донбассе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer.
Чабанова родилась в Донецке 24 июня 1990, однако, проживала в Санкт-Петербурге, откуда и примкнула к террористам "ДНР".
Факт смерти террористки подтверждают и записи на ее странице в соцсети.
На странице в соцсети она неоднократно публиковала фотографии в военной форме террористов и с оружием.
она уже в аду и ею шайтаны с доктором лизой менгле занимаются. К стати нужно бы ее выводок так же зашкварить. Думаю патриоты Украины и это сделают.
гори в аду!!!
т.е. боремся против Украины, но операторы у нас украинские..
вона і ще якийсь рогатий.
А так закопають і забудуть.
Она их нашла
Так будет смотреться более эпичнее.
После такого шутки Васи про ополченца соплю уже не кажутся такими уж шутками.