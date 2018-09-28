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Все про:армия (7111) армия РФ (5649) культура (612) мат (56) Бутусов Юрий (1496)

 Командование 43-го мотопехотного батальона приучает воинов служить и общаться без мата. ФОТО

Российские генералы считают, что "мат является основой управления боем", и немало наших воспитанных в советской культурной среде генералов и начальников тоже считают, что без мата подчиненные задачу не усваивают, повторяют пример российских "коллег".

Об этом в своем блоге написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Смотрите: "Голосуем за партию "Единая Россия", б##дь. Буду смотреть, с##а, на каждый бюллетень", - предвыборная агитация в российской армии. ВИДЕО

"Я сказал, бля..., все голосуем за партию Единая Россия, бля..., голосуем все за него, единого представителя, нах.., из этой партии бля...! Будет не так - мне до пиз..., бл..., буду стоять возле урны, буду смотреть, сука, на каждый бюллетень! Задача поставлена президентом нах..!"  Вот проводится "агитация" за Путина и его партию в российской армии, вот как рисуются результаты на фейковых выборах в фейковом российском недогосударстве. Но я о культуре, о нас. Российская армия построена на мате, и вот это незаконное требование голосовать, с которым командир бригады обратился к своим подчиненным - обычный метод общения в армии РФ, где к подчиненным относятся как к быдлу, и мат является демонстрацией влияния начальства и унижения нижестоящих", - отметил журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Российских войск здесь нет? Есть. Окопы их недалеко. Если прислушаться - сплошной русский мат", - бойцы ВСУ в авдеевской промке. ВИДЕО

"Российский генерал Лебедь говорил, что "мат является основой управления боем", и немало наших воспитанных в советской культурной среде генералов и начальников тоже считают, что без мата подчиненные задачу не усваивают, повторяют пример российских "коллег". А вот командование 43-го мотопехотного батальона приучает наших воинов служить и общаться без мата - и даже более того, штрафует матерщинников. Вот такое объявление размещено в штабе. На фото, сделанном военнослужащим батальона, заметно, что кто-то там что-то очень эмоционально доказывал комбату - в банке 200 гривен лежит! Очень достойное поведение и очень достойный пример. Современный офицер - это человек высокой культуры. Не стоит брать примеры с путинских недоумков, в Украине есть немало офицеров, которые задают новые стандарты культурного отношения и уважения в коллективе", подчеркнул Бутусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Х#якс-х#якс и в продакшн", - нецензурное подведение итогов на заседании горсовета Николаева. ВИДЕО

Командование 43-го мотопехотного батальона приучает воинов служить и общаться без мата 01

Источник: https://censor.net.ua/p3088584
 
   
 Топ комментарии
 
"Товарищ рядовой, что же это Вы мне расплавленным припоем с паяльника за шиворот капаете?"
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Хотите докажу, на базе мата, что московиты - это финно-угры?

Доказательство: В мире существуют всего 2 страны, в которых мат давно и прочно вошел в разговорный лексикон. Только в этих странах матерятся профессионально, со знанием дела, так сказать. 1-я страна - Россия (Московия), а 2-я..... Венгрия.
А к какой языковой группе принадлежат венгры? Правильно - к финно-угорской. А откуда пришли мадьяры в Европу? Правильно - с Урала.

Вывод: касапы - финно-угорские матерщинники, не имеющие никакого отношение к славянской культуре.
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Десь у Києві засумував один Лесь Подерв'янський.
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Ну что за бред, новый незаконный способ наживаться на простых солдатах, этим должна заниматься прокуратура, а они в гордятся.
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неужто матом заставляют "разговаривать"?
или уровень сознания так же низок, как у кацапов...
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Была когда то поговорка "Армия без мата - солдат без автомата"...
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Поганяло "Х**ло" вже у Вікіпедії і його, по суті, ні чим замінити. Ну хіба що "плєшивий" або "моль".
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Я требую прекратить издевательство над личным составом!!!
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Хотите докажу, на базе мата, что московиты - это финно-угры?

Доказательство: В мире существуют всего 2 страны, в которых мат давно и прочно вошел в разговорный лексикон. Только в этих странах матерятся профессионально, со знанием дела, так сказать. 1-я страна - Россия (Московия), а 2-я..... Венгрия.
А к какой языковой группе принадлежат венгры? Правильно - к финно-угорской. А откуда пришли мадьяры в Европу? Правильно - с Урала.

Вывод: касапы - финно-угорские матерщинники, не имеющие никакого отношение к славянской культуре.
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Существует "легенда", что венгерский жандарм может пол-часа материться и ни разу не повториться.
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уже нельзя петь строевые песни про птичек и зверушек: Соловей кукушку ущипнул в макушку ты не плачь кукушка заживёт макушка и Мы е....и медведЯ! .....ля ........ля.....ля. Медведь плакал и стонал ж.....у лапой закрывал.
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Вся привычка ругаться матом,начинается с детства. Это как запретный плод. Ты еще ребенок ,но уже материшь Значит ты взрослый и крутой.. А анекдот с матом выглядит ярче и острее. В этом корень популярности этого нехитрого слэнга. Поэтому,его можно искусственно понизить в значимости ,простым преподаванием в школе - как язык примитивных субъктов,негативно влияющих на высшее общество. Это убъет мат. Никто не захочет быть отбросом А его доступность в значении ,отнимет его привлекательность. И главным оружием станет против него - успешные и известные люди,которые не разговаривают на нем вообще.
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Все командные высоты и ресурсы,в основном у матюкальщиков,которую формируют вокруг себя,такую же среду.Як ти собираешься забрать у них командные высоты и ресурсы,не матерясь? Командование 43-го мотопехотного батальона приучает воинов служить и общаться без мата - Цензор.НЕТ 7554
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Разрушением этих "высот".- На деле - это примитивные бандюки из 90-х и воришки типа парашенко.
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Ну рушат уже.Их,за це грантоедами кличут.Много нарушили?Все под следствием,або на заметке Командування 43-го мотопіхотного батальйону привчає воїнів служити і спілкуватися без матюків - Цензор.НЕТ 2358
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Помню в перспективе,планировались в Украине филиалы,ведущих мировых ВУЗов.А сегодня 32 000 студентов в этом году в Польшу укатили.Колесников молодёжный центр по авиастроению замутил.Собирает оставшихся и пропагандирует рашамир на русском языке.Дальше в перпективе,рейстровые студенты с Польши,должны схлестнуться с Колесниковцами Командування 43-го мотопіхотного батальйону привчає воїнів служити і спілкуватися без матюків - Цензор.НЕТ 7531
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Аримя - это не ДЕТ.садик!!!
там матом не ругаются, там на нем разговаривают!!!
Кстати, с матом очень хорошо и быстро доходит!!
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То есть,ты понимаешь только,когда тебя пидар*м назвать ? )) - Без обид.
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Такое возможно только в армиях,куда забирают насильно.- И кривых и больных и дебилов.Там где идут добровольно,это неуместно и обидно.
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оно ВСЕГДА обидно! но согласись, в Армию идут с разным умственным развитием и подготовкой, да и не могут быть все одинаковы... Один понимает с первого раза, а другой - с десятого, или с первого пока не загнешь... ты со вторым пойдешь в разведку или будешь воевать??
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Мы говорим о разных армиях. Ты видно про свою совковую.
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- Вот вы сейчас матом ругаетесь, а потом этими руками будете в столовой хлеб брать.
- Что вы материтесь, как дети малые!
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"Товарищ рядовой, что же это Вы мне расплавленным припоем с паяльника за шиворот капаете?"
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Ода справа в тилу спілкуватися.
Інша справа в бойовій обстановці, коли слова нема коли добирати.
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Уривок з книги

Олексій БРАТКО-КУТИНСЬКИЙ
МОВА І МЕНТАЛЬНІСТЬ:
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ПОРІВНЯННЯ
більш детальна статя тут - МОВА І МЕНТАЛЬНІСТЬ: УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ПОРІВНЯННЯ

" Офіційна матерщина з Москви за часів панування комуністичної партії зафіксована не лише в документах органів терору, а й у численних телетайпограмах на заводи і в урядові установи. В ті часи часто можна було чути не лише від приватних осіб, а й від російських теле- і радіожурналістів слова гордості за "найсильнішу у світі" російську лайку.
У чому ж особливість російської національної лайки? А в тому, що ця лайка втоптує в бруд, обливає нечистотами такі найсвятіші для людини поняття як Бог, Душа, Матір. Людей, що живуть без мату і шанують матір, душу і Бога російська лайка буквально вибиває з колії, деморалізує, травмує їх почуття і мислення, робить беззахисними. І цей удар по психіці не уявний, а можна сказати, цілком матеріальний. Екстрасенси і йоги знають, що вібрації грубої лайки руйнують тонку матерію астралу і менталу, тобто руйнують середовище наших почуттів і думок.
Чому ж не страждають від цього матерщинники? А вони призвичаєні, вони ростуть в родинах, де лаються батьки й матері, бабусі і дідусі, дівчатка і хлопчики і закохана молодь... Все, що може зруйнуватись, - у їхніх душах вже зруйновано, вони призвичаїлись жити в словесному смороді, отже можуть користуватися ним як зброєю в той же спосіб як користується фізичним смородом скунс. [...]
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они так за недельку на пару танков соберут =)
От мата нужно избавится.
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Очень просто: надо применять матозаменители. *уй - путин, 3,14зда / *лядь - кабаева, итд итп.
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В середні віки слов'яни: русини-українці, литвини-білоруси, поляки та інші народи східної частини Європи, не знали матів як і всі слов'яни взагалі. Нецензурні вирази вживали тільки гуни і споріднені їм фінно-угри москалі Залісся які з 18 століття злочинно замаскувалися під нібито росіян. Як встановили вчені дослідники цього питання, мати сформувалися в фінно-угорської середовищі ще в період первісного суспільства яке у них дуже сильно затягнулося в порівнянні з усіма іншими народами.
Мати для примітивних предків росіян спочатку служили зовсім не образою, а виразом домінування. Точно так же у мавп і дикунів показ статевих органів або імітація сполучення статевого акту означає демонстрацію своєї переваги в тубільної соціальної ієрархії. Слід додати, що численні жахливі мати знайдені навіть на найдавніших берестяних грамотах не славянського Новгорода X-XII століть, написаних місцевої чудью, саамами - тобто угро-фінами.
Слід додати і ту обставину, що так звані нібито «російські мати» - це саме фінно-угорські мати, i вони аж ні як не слов'янські і не українські.
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Вы б, газели, не... галдели! (с)
По наводке Командування 43-го мотопіхотного батальйону привчає воїнів служити і спілкуватися без матюків - Цензор.НЕТ 4891inflammable_sun -
восхитительный анализ Чуковского, например, вот:
Не знаю, чем руководствовался Корней Иванович Чуковский, когда подбирал рифмы, но когда я читаю вслух один участок из стихотворения "Телефон", жена почему-то всегда смеется... Да и мне с трудом удается прочитать правильно. А теперь вы попробуйте подставить правильное слово в пробелы (лучше читать вслух):
"А недавно две газели
Позвонили и запели:
- Неужели
В самом деле
Все сгорели
Карусели?
- Ах, в уме ли вы, газели?
Не сгорели карусели,
И качели уцелели!
Вы б, газели, не __________,
А на будущей неделе
Прискакали бы и сели
На качели-карусели!" Командування 43-го мотопіхотного батальйону привчає воїнів служити і спілкуватися без матюків - Цензор.НЕТ 8961
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Цензор.НЕТФотоОбществоКомандование 43-го мотопехотного батальона приучает воинов служить и общаться без мата. ФОТО
 
 
 
 
 
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