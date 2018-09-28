 Командование 43-го мотопехотного батальона приучает воинов служить и общаться без мата. ФОТО

Об этом в своем блоге написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Смотрите: "Голосуем за партию "Единая Россия", б##дь. Буду смотреть, с##а, на каждый бюллетень", - предвыборная агитация в российской армии. ВИДЕО

"Я сказал, бля..., все голосуем за партию Единая Россия, бля..., голосуем все за него, единого представителя, нах.., из этой партии бля...! Будет не так - мне до пиз..., бл..., буду стоять возле урны, буду смотреть, сука, на каждый бюллетень! Задача поставлена президентом нах..!" Вот проводится "агитация" за Путина и его партию в российской армии, вот как рисуются результаты на фейковых выборах в фейковом российском недогосударстве. Но я о культуре, о нас. Российская армия построена на мате, и вот это незаконное требование голосовать, с которым командир бригады обратился к своим подчиненным - обычный метод общения в армии РФ, где к подчиненным относятся как к быдлу, и мат является демонстрацией влияния начальства и унижения нижестоящих", - отметил журналист.

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"Российский генерал Лебедь говорил, что "мат является основой управления боем", и немало наших воспитанных в советской культурной среде генералов и начальников тоже считают, что без мата подчиненные задачу не усваивают, повторяют пример российских "коллег". А вот командование 43-го мотопехотного батальона приучает наших воинов служить и общаться без мата - и даже более того, штрафует матерщинников. Вот такое объявление размещено в штабе. На фото, сделанном военнослужащим батальона, заметно, что кто-то там что-то очень эмоционально доказывал комбату - в банке 200 гривен лежит! Очень достойное поведение и очень достойный пример. Современный офицер - это человек высокой культуры. Не стоит брать примеры с путинских недоумков, в Украине есть немало офицеров, которые задают новые стандарты культурного отношения и уважения в коллективе", подчеркнул Бутусов.

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