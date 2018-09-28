 Командование 43-го мотопехотного батальона приучает воинов служить и общаться без мата. ФОТО

Об этом в своем блоге написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Я сказал, бля..., все голосуем за партию Единая Россия, бля..., голосуем все за него, единого представителя, нах.., из этой партии бля...! Будет не так - мне до пиз..., бл..., буду стоять возле урны, буду смотреть, сука, на каждый бюллетень! Задача поставлена президентом нах..!" Вот проводится "агитация" за Путина и его партию в российской армии, вот как рисуются результаты на фейковых выборах в фейковом российском недогосударстве. Но я о культуре, о нас. Российская армия построена на мате, и вот это незаконное требование голосовать, с которым командир бригады обратился к своим подчиненным - обычный метод общения в армии РФ, где к подчиненным относятся как к быдлу, и мат является демонстрацией влияния начальства и унижения нижестоящих", - отметил журналист.
"Российский генерал Лебедь говорил, что "мат является основой управления боем", и немало наших воспитанных в советской культурной среде генералов и начальников тоже считают, что без мата подчиненные задачу не усваивают, повторяют пример российских "коллег". А вот командование 43-го мотопехотного батальона приучает наших воинов служить и общаться без мата - и даже более того, штрафует матерщинников. Вот такое объявление размещено в штабе. На фото, сделанном военнослужащим батальона, заметно, что кто-то там что-то очень эмоционально доказывал комбату - в банке 200 гривен лежит! Очень достойное поведение и очень достойный пример. Современный офицер - это человек высокой культуры. Не стоит брать примеры с путинских недоумков, в Украине есть немало офицеров, которые задают новые стандарты культурного отношения и уважения в коллективе", подчеркнул Бутусов.
или уровень сознания так же низок, как у кацапов...
Доказательство: В мире существуют всего 2 страны, в которых мат давно и прочно вошел в разговорный лексикон. Только в этих странах матерятся профессионально, со знанием дела, так сказать. 1-я страна - Россия (Московия), а 2-я..... Венгрия.
А к какой языковой группе принадлежат венгры? Правильно - к финно-угорской. А откуда пришли мадьяры в Европу? Правильно - с Урала.
Вывод: касапы - финно-угорские матерщинники, не имеющие никакого отношение к славянской культуре.
там матом не ругаются, там на нем разговаривают!!!
Кстати, с матом очень хорошо и быстро доходит!!
- Что вы материтесь, как дети малые!
Інша справа в бойовій обстановці, коли слова нема коли добирати.
Олексій БРАТКО-КУТИНСЬКИЙ
МОВА І МЕНТАЛЬНІСТЬ:
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ПОРІВНЯННЯ
більш детальна статя тут - МОВА І МЕНТАЛЬНІСТЬ: УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ПОРІВНЯННЯ
" Офіційна матерщина з Москви за часів панування комуністичної партії зафіксована не лише в документах органів терору, а й у численних телетайпограмах на заводи і в урядові установи. В ті часи часто можна було чути не лише від приватних осіб, а й від російських теле- і радіожурналістів слова гордості за "найсильнішу у світі" російську лайку.
У чому ж особливість російської національної лайки? А в тому, що ця лайка втоптує в бруд, обливає нечистотами такі найсвятіші для людини поняття як Бог, Душа, Матір. Людей, що живуть без мату і шанують матір, душу і Бога російська лайка буквально вибиває з колії, деморалізує, травмує їх почуття і мислення, робить беззахисними. І цей удар по психіці не уявний, а можна сказати, цілком матеріальний. Екстрасенси і йоги знають, що вібрації грубої лайки руйнують тонку матерію астралу і менталу, тобто руйнують середовище наших почуттів і думок.
Чому ж не страждають від цього матерщинники? А вони призвичаєні, вони ростуть в родинах, де лаються батьки й матері, бабусі і дідусі, дівчатка і хлопчики і закохана молодь... Все, що може зруйнуватись, - у їхніх душах вже зруйновано, вони призвичаїлись жити в словесному смороді, отже можуть користуватися ним як зброєю в той же спосіб як користується фізичним смородом скунс. [...]
От мата нужно избавится.
Мати для примітивних предків росіян спочатку служили зовсім не образою, а виразом домінування. Точно так же у мавп і дикунів показ статевих органів або імітація сполучення статевого акту означає демонстрацію своєї переваги в тубільної соціальної ієрархії. Слід додати, що численні жахливі мати знайдені навіть на найдавніших берестяних грамотах не славянського Новгорода X-XII століть, написаних місцевої чудью, саамами - тобто угро-фінами.
Слід додати і ту обставину, що так звані нібито «російські мати» - це саме фінно-угорські мати, i вони аж ні як не слов'янські і не українські.
По наводке inflammable_sun -
восхитительный анализ Чуковского, например, вот:
Не знаю, чем руководствовался Корней Иванович Чуковский, когда подбирал рифмы, но когда я читаю вслух один участок из стихотворения "Телефон", жена почему-то всегда смеется... Да и мне с трудом удается прочитать правильно. А теперь вы попробуйте подставить правильное слово в пробелы (лучше читать вслух):
"А недавно две газели
Позвонили и запели:
- Неужели
В самом деле
Все сгорели
Карусели?
- Ах, в уме ли вы, газели?
Не сгорели карусели,
И качели уцелели!
Вы б, газели, не __________,
А на будущей неделе
Прискакали бы и сели
На качели-карусели!"