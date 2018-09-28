 Представитель РФ сообщил, что врачи оценили здоровье Сенцова как стабильное: сомневаюсь в достоверности предоставленной информации, - Денисова. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Получила ответ от Председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова. Он сообщил о состоянии здоровья Олега Сенцова. По его информации 12 сентября был проведен консилиум врачей Лабитнангинскои городской больницы. Состояние здоровья Олега определены ими как стабильное. До 3 октября запланировано проведение очередного консилиума врачей, чтобы в дальнейшем оценить состояние здоровья Олега и тактику его дальнейшего ведения", - сообщила Денисова.

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"Сегодня Олег с находится под диспансерным наблюдением за заболевания опорно-двигательного аппарата. Еще с 8 июня ему продолжают давать пищевую смесь и проводить ежедневную инфузионную терапию. Кроме этой информации, к сожалению, из РФ ни одного подтверждающего медицинского документа мне не предоставлено. Хотя я настаиваю на этом уже давно. Официального заключения консилиума врачей нет. Я очень сомневаюсь в достоверности предоставленной мне информации и качестве проведения медицинского осмотра. Поскольку в городской больнице к нему с самого начала относились ужасно. Ему не оказывали надлежащей медицинской помощи и давили психологически. Именно это было истинной причиной отказа Олега от услуг врачей Лабитнангинского медицинского учреждения. Надеюсь, что в ближайшее время РФ все же пришлет официальные медицинские документы о настоящем состоянии здоровья Олега", - добавила Денисова.







Напомним, 24 сентября, сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.