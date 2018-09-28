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 У военного на Ривненщине нашли арсенал оружия и боеприпасов. ФОТОрепортаж

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили арсенал оружия и боеприпасов в домовладениях у военного и еще одного мужчины в Городке в Ривненской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

"В результате предпринятых прокуратурой совместно с управлением уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Ривненской области мер 25.09.2018 обнаружен и изъят на территории домохозяйств двух мужчин арсенал оружия и боеприпасов, а именно - электродетонатор, зажигательная трубка, тротиловая шашка, два минных взрыватели, девять взрывателей к унифицированному запалу ручной гранаты, девять корпусов гранаты РГД-5, 50 патронов различного калибра, а также ящик с патронами калибра 7,62-мм в количестве 681 шт", - сказано в нем.

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У военного на Ривненщине нашли арсенал оружия и боеприпасов 01
У военного на Ривненщине нашли арсенал оружия и боеприпасов 02
У военного на Ривненщине нашли арсенал оружия и боеприпасов 03
У военного на Ривненщине нашли арсенал оружия и боеприпасов 04

Мужчинам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Подозреваемые были задержаны, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/p3088548
 
   
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Як сказала б моя покійна теща: "Він не краде, це начальство краде, а він - БЕРЕ!" У военного на Ривненщине нашли арсенал оружия и боеприпасов - Цензор.НЕТ 1005
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Журналісти не брешіть! Жодної одиниці зброї тут немає! Є боєприпаси, вибухівка і засоби для підриву...
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Журналісти не брешіть! Жодної одиниці зброї тут немає! Є боєприпаси, вибухівка і засоби для підриву...
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Так промовчи. Відколи це гранаті перестали бути зброєю?
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Готуються створювати новітню УПА, бо на владу надії нема. А ви як думали?
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Як сказала б моя покійна теща: "Він не краде, це начальство краде, а він - БЕРЕ!" У военного на Ривненщине нашли арсенал оружия и боеприпасов - Цензор.НЕТ 1005
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Причому своє заслужене)
Та на рибалку хотів сходити. а тут шмон)
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А потім такі гранати вбивають і калічать людей по всій Україні.
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Ах как хочется остаться, ах как хочеться вернуться... в Городок
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Мораль такова, болтуну противопоказано распивать спиртное с незнакомыми лицами.
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