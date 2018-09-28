 У военного на Ривненщине нашли арсенал оружия и боеприпасов. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

"В результате предпринятых прокуратурой совместно с управлением уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Ривненской области мер 25.09.2018 обнаружен и изъят на территории домохозяйств двух мужчин арсенал оружия и боеприпасов, а именно - электродетонатор, зажигательная трубка, тротиловая шашка, два минных взрыватели, девять взрывателей к унифицированному запалу ручной гранаты, девять корпусов гранаты РГД-5, 50 патронов различного калибра, а также ящик с патронами калибра 7,62-мм в количестве 681 шт", - сказано в нем.

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Мужчинам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Подозреваемые были задержаны, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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