 Экономическая война РФ против Украины: опубликован английский вариант презентации статистики блокады Россией портов Мариуполь и Бердянск. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие материалы на своей странице в Facebook разместил главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко.

"Относительно кризиса в Азовском море - английский вариант презентации статистики экономической блокады портов Мариуполь и Бердянск на 15.09.18 г.", - написал он.

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Фото: Андрей Клименко/Facebook

Напомним, ранее стало известно, что Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.