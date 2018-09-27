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Все про:Маккейн (287) Порошенко (15484) США (14196)

 Порошенко в морской академии Аннаполиса (США) возложил цветы на могилу Маккейна. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего визита в США возложил цветы на могилу сенатора Джона Маккейна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко в Фейсбуке.

Он отметил: "Президент посетил Военно-морскую Академию США в Аннаполисе, где почтил одного из ее воспитанников Джона Маккейна. Теперь на его могиле венок цвета украинского флага".

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Порошенко в морской академии Аннаполиса (США) возложил цветы на могилу Маккейна 01
Порошенко в морской академии Аннаполиса (США) возложил цветы на могилу Маккейна 02
Порошенко в морской академии Аннаполиса (США) возложил цветы на могилу Маккейна 03
Порошенко в морской академии Аннаполиса (США) возложил цветы на могилу Маккейна 04

Источник: https://censor.net.ua/p3088508
 
   
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старик Маккейн на хорошем счету у Бога.. потому продолжает сбивать кацапские ведролеты с неба
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Царство небесное человеку большой души. Человек был всего лишь сенатором, но кацапов до сих пор пробивает в дрожь, когда они слышат эту фамилию.
Человечище!!!
Не то, что рыжее трепло или темнокожее трусло...
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Царство Небесное верному другу Украины ! Земной поклон !
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Что-что, а скорбные лица они с Мариной научились делать за последние 5 лет.
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а у тебя есть хоть какие рамки где ты, извини не с р ёшь, ну хоть какие то?
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Ming Uing b56f719d. Что-что, а изрыгать из себя на других - свою вонючую, "черную желчь" Вы явно научились
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Як би гідрант мав хоча б дрібку чеснот Людини, якій він поклав квіти, - ми б жили вже в іншій країні.
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А сиропчик не схлопотал там по фейсу от потусторонней силы за свой цинизм? Ведь ВЕЛИКИЙ Мак, не чета сиропу, он то реально любил Украину. Покойся с миром, тебя забыть невозможно
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Иногда сочувствие это просто хорошо замаскированное злорадство.
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Жаль Маккейн не стал президентом вместо Обамки...Украина да и мир был бы другим, лучше!
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Истинное отношение США к Порошенко, это Айленды, это Джавелины, это более 1 миллиарда военной помощи, это системы разведки, это обучение ВСУ Украины, это Хамеры, это беспилотники, это санкции против россии и в совокупности, это все десятки тысяч сохраненных жизней украинцев. Вот истинная цена для Украины от поддержки США.
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То, что вы перечислили, это отношение США не к Порошенко, а к Украине, к её народу - мужественному и несгибаемому. Потому что США в 2014 году увидели такое, что даже себе представить не могли. Люди прощались с семьями, собирали сумки и уезжали бить кацапскую армию. Тогда ещё никакой помощи не было. Обама колебался. И дали крепко кацапам по зубам - умыли кровью. И никакой "новоросии" от Харькова до Одессы не получилось. Ценой жизни лучших людей. Вот это тронуло американцев. А не личность Порошенко. Он для них - наёмный менеджер, которого назначил народ Украины, не более...
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Запомни - США дают только в том случае, когда у них попросят. Порошенко попросил от имени народа Украины и ему дали. Тимошенко не являясь президентом, ездила за счет коломойского и просила чтобы Украине, не предоставляли оружия и военной помощи.
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Я за Юлю голосовать не буду ни при каких условиях. Но, Порошенко - это наёмный менеджер, которого назначил народ Украины, не более...
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Тем временем стало известно настоящее имя и фамилия одного Хмыря по делу Скрыпалей.Им оказался кадровый офицер ГРУ полковник Анатолий Чепига.в 2014 году получил звание ХЕРой РАБссии за "подвиги" на Донбассе...
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ГРУ теперь переименовано в СРУ - Сраное размазанное управление.
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Из всего репортажа хотелось увидеть могилу Маккейна, ну и конечно венок на треноге, единственный на всем кладбище.
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Даже в такой информации находяться особи(вставаи),которые гадят Президенту Украины как 80% мокшан-ордынцев!Раз Порошенко их так бесит,значит голосуем за его второй срок президенства!
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Ты уже первый срок наголосовал.
Скоро людей не останется в Украине из-за твоего вора-оффшорника.
Только чиновники, алкаши, пенсионеры и порохоботы будут жить в Украине.
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Вальцман заплатил 600 тысяч долл за возможность попиариться на могиле МакКейна?
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Друг в беде познаётся,старинная кацаПсинкася Поговорка....
Спи Спокойно Маккейныч,Ты много сделал,что остановить Мавзолейное Дерьмо РАБссии....
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КацаПсины Сыны от Псины Шарикова,чего вас выплятков так трясёт от фамилии президента Украины? Порошенко в морській академії Аннаполісу (США) поклав квіти на могилу Маккейна - Цензор.НЕТ 3164Не от того ли что Порох не допустил ошибок в международной политике?А ведь это так....,и это сказал не я, Порошенко в морській академії Аннаполісу (США) поклав квіти на могилу Маккейна - Цензор.НЕТ 9838 Порошенко в морській академії Аннаполісу (США) поклав квіти на могилу Маккейна - Цензор.НЕТ 9838
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко в морской академии Аннаполиса (США) возложил цветы на могилу Маккейна. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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