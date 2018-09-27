 Порошенко в морской академии Аннаполиса (США) возложил цветы на могилу Маккейна. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко в Фейсбуке.
Он отметил: "Президент посетил Военно-морскую Академию США в Аннаполисе, где почтил одного из ее воспитанников Джона Маккейна. Теперь на его могиле венок цвета украинского флага".
Человечище!!!
Не то, что рыжее трепло или темнокожее трусло...
Скоро людей не останется в Украине из-за твоего вора-оффшорника.
Только чиновники, алкаши, пенсионеры и порохоботы будут жить в Украине.
Спи Спокойно Маккейныч,Ты много сделал,что остановить Мавзолейное Дерьмо РАБссии....