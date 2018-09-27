 Порошенко в морской академии Аннаполиса (США) возложил цветы на могилу Маккейна. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко в Фейсбуке.

Он отметил: "Президент посетил Военно-морскую Академию США в Аннаполисе, где почтил одного из ее воспитанников Джона Маккейна. Теперь на его могиле венок цвета украинского флага".

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