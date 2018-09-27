 В США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша задача - заверить Кремль в нашей решимости защищать украинские берега также, как мы защищаем нашу землю на Донбассе, как мы защищаем наш суверенитет, свободу и демократию. С солидарностью, единством и поддержкой мы можем удерживать эту тонкую красную линию против агрессора не пулями, а нашей решительностью действовать", - заявил в ходе церемонии Порошенко.

Он выразил надежду, что передача двух катеров лишь начало сотрудничества Киева и Вашингтона в данном направлении.

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Меморандум о передаче Украине патрульных катеров подписали командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкл Макаллистер.

По плану, корабли должны прибыть в Украину в августе-сентябре следующего года. Для этого их будут транспортировать сухими доками через Атлантический океан. Одновременно, украинские экипажи должны пройти подготовку и сертификацию управления катерами. Обучение будет проходить в США.

Катера передаются на безвозмездной основе. Украинская сторона будет оплачивать расходы по подготовке кораблей, обучение экипажей и транспортировку в Украину.

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Как сообщил представителям украинских СМИ начальник управления кораблестроения Командование ВМС ВС Украины Василий Радчук, катера класса Island по своим характеристикам позволяют осуществлять патрулирование в Черном и Азовском морях и выполнять рейды в течение 14 дней без ограничений.





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Корабли являются очень экономичными и одновременно позволяют развивать скорость до 29,5 узлов (около 55 км / ч). Есть возможность устанавливать дополнительное оснащение, что будет сделано как в США, так и в Украине. В частности, планируется установить украинские артиллерийские системы, а также оборудовать корабли американскими системами связи и навигации.

Катера будут базироваться в Одессе.

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