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 В США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island. ФОТОрепортаж

На базе Береговой охраны вооруженных сил США в городе Балтимор состоялась церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island. Церемония прошла при участии Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island 01

"Наша задача - заверить Кремль в нашей решимости защищать украинские берега также, как мы защищаем нашу землю на Донбассе, как мы защищаем наш суверенитет, свободу и демократию. С солидарностью, единством и поддержкой мы можем удерживать эту тонкую красную линию против агрессора не пулями, а нашей решительностью действовать", - заявил в ходе церемонии Порошенко.

Он выразил надежду, что передача двух катеров лишь начало сотрудничества Киева и Вашингтона в данном направлении.

В США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island 02

Смотрите: Катера "Айленд" прошли проверку и готовы к передаче Украине. ФОТО

Меморандум о передаче Украине патрульных катеров подписали командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкл Макаллистер.

По плану, корабли должны прибыть в Украину в августе-сентябре следующего года. Для этого их будут транспортировать сухими доками через Атлантический океан. Одновременно, украинские экипажи должны пройти подготовку и сертификацию управления катерами. Обучение будет проходить в США.

Катера передаются на безвозмездной основе. Украинская сторона будет оплачивать расходы по подготовке кораблей, обучение экипажей и транспортировку в Украину.

В США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island 03

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Как сообщил представителям украинских СМИ начальник управления кораблестроения Командование ВМС ВС Украины Василий Радчук, катера класса Island по своим характеристикам позволяют осуществлять патрулирование в Черном и Азовском морях и выполнять рейды в течение 14 дней без ограничений.

В США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island 04
В США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island 05

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Корабли являются очень экономичными и одновременно позволяют развивать скорость до 29,5 узлов (около 55 км / ч). Есть возможность устанавливать дополнительное оснащение, что будет сделано как в США, так и в Украине. В частности, планируется установить украинские артиллерийские системы, а также оборудовать корабли американскими системами связи и навигации. 

В США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island 06

Катера будут базироваться в Одессе.

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Источник: https://censor.net.ua/p3088495
 
   
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Пиз@а Воронежу. Увы. Свинорылая русня 100% из каспия ебанет либо по Воронежу либо по Туле У США відбулася церемонія передачі Україні двох патрульних катерів класу Island - Цензор.НЕТ 3478
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корабли построены 40 лет назад, интересно, это списанные?
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Не переймайся холопів Хуйла будуть анігілювати справно)
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Такое уже писали про джавелины, которые, как оказалось, нельзя вывезти дальше Крещатика.
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Дареному кораблю под форштевень не заглядывают.
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та хоть 50 лет назад, лишними не будут.. спасибо сказал бы а не курносом крутил
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Не списанные, а стояли на консервации, а в США корабли хранить умеют.
(Линкоры типа Миссури, 40 лет стояли, а потом славно дали дрозда во время Бури в Пустыне)
Производились с 1985 по 1992 год. Таким образом им лет 30.
Амеры их расконсервировали, двигло перебрали, корпус целый, начинка новая, вооружение будет новое. Что еще нужно?
Для начала самое то.
В своё время США таким же образом подымали флот Турции.
Если эти катера нормально войдут в строй, наши их освоят, начнут нормально эксплуатировать, то дадут еще и еще и не только катера. Дадут и десатные, и фрегатов парочку.
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Средний возраст руснявых корыт - 29 лет ...... американским катерам - 23 года . Капитальный ремонт проведён в 2014 году. Ещё не плохо послужат Украине ...
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Сколько средний возраст ЧФ Рашки?
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ЧФ состоит из судов построенных в советское время.......половина просто покрашена кисточкой.... В США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island - Цензор.НЕТ 5765
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1988 года, 30, а не 40. И они не были списаны.
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Неправда, в 2017 были законсервированы. Теперь за счет МО Украины их расконсервируют, установят навигацию и вооружение.
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Списані катери поступово передають союзникам по всьому світу. Так, в 2015 р. три таких катери були передані ВМС Пакистану, ще два в 2016 р. надійшли на службу в департамент берегової охорони прикордонної поліції МВС Грузії (1991 року побудови). На даний час йдуть переговори про передання катерів цього класу ВМСУ[2]. Два катери цього проекту, а саме USCGC Cushing (WPB-1321) та USCGC Drummond (WPB-1323), ще з 2015 року очікують на передачу Україні[3].

https://uk.wikipedia.org/wiki/Патрульні_катери_типу_«Айленд»
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насправді кораблі збудовані 30 років назад. До речі, фрегат Гетьман Сагайдачний лише на 3 роки молодший за них
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сучка кацапская поинтерсуйся сколько лет вашему хламу катерам пригнанным с Каспия под керченский мост.
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Нет, не верно. Эти катера береговой охраны ((USCG) были законсервированы и,
при желании, могут очень быстро стать в строй. Только на Миссисипи стоят законсервированными десятки единиц кораблей, начиная с катеров береговой охраны и
заканчивая линейными кораблями.
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зачем? корабли списанные, 40летние, какая это угроза?
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Списанные- не значит порезанные на металлолом. Что-то подремонтируют и вперед!
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2018-1988=30 років. З математикою все гаразд?
Українському фрегату гетьману Сагайдачному - 27 років.
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Корпус видно боится большой волны- самый главный недостаток!
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вот увидите в ближайшее время кацапы с горя потопят пару своих кораблей ! к гадалке не ходи ! В США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island - Цензор.НЕТ 6970
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та кращє Пєтя на фоні американськіх біотуалетів , ніж янукович на фоні хуйла.
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Хорошая новость. Как не крути а положительные сдвиги есть
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ну хоть не зіганув пєтруха...дивно шо не послав розенблата визволяти наші катери...
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Мавзолейному Быдлу Кремля США подарили подлодку КУРСК с двумя корпусами и непробиваему пиндосскими рОкетами Томагавк...
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Голос Америки напечатал,что американская ЧВК хотела купить АН-26 и АН-32 у Украины,чтоб создать из них воздушные артбатареи огневой поддержки ,в местак,где нет ПВО.Но Меттис отказался трудоустроить ЧВК.Заглохло.
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На вооружении США 72 атомных подлодки,это больше чем во всем мире вместе взятом... В США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island - Цензор.НЕТ 1234вскючая вяликаю РАБссию...
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У РАБссии половина лодок находится "под водой" ........ они просто - утонули. В строю Кузя - гроза всех морей и океанов....... еле докандыбал до дому...... весь мир смеялся...
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Американцы обещают помочь Украине в создании ,,москитного" флота.Менять президента и Раду и Украина засияет!
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а кто знает, с чего внезапное потепление на рассеие
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по началу думал странный дождь метеоритов, да, настроил зоом и вот оно ....У США відбулася церемонія передачі Україні двох патрульних катерів класу Island - Цензор.НЕТ 5043
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Катера передаются на безвозмездной основе. Украинская сторона будет оплачивать расходы по подготовке кораблей, обучение экипажей и транспортировку в Украину.

Спасибо США за поддержку Украины.

Ничего, что б/у, корабли добротные, служили США и Украине еще послужат.
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РАБссия кстати исполнует АН на внутренних спецрейсах для спецназа РАБссии...когда надо убрать губернатора или другого кого нибудь типа Ходорковского доставить на Лубянку...или в Подмосковный лагерь для пыток...,в небольшом заброшенном посёлочке в 89 км от Москвы...
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Эти корабли не списаны, а сняты с эксплуатации. Это разные вещи. Снятие с эксплуатации подразумевает возможное возвращение в строй в будущем, поэтому за ними ухаживают надлежащим образом.
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Якийсь русозрадотроли ещё писали тут что Украина сама "отказалась " от американских катеров и ссылались на статьи в кацапских сми типа комсомольская правда, вот так и верь зрадоидиотам
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Не ну вот скажите, где ещё есть страна, где президент лично едет за десятки тысяч км за какими то катерами ?
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2 тридцатилетних списанных катера за 10 миллионов долларов, очень удачная сделка для США.
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В пустыне Невада стоят на приколе 77 000 американских самолетов разных типов...ставим аккумуляторы и вперед... В США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island - Цензор.НЕТ 1158
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Катера великолепно себя зарекомендовали от Калифорнии до Аляски, включая спасательные операции в экстремальных природных условиях. Интересен вопрос о вооружении. На них по одному 25-мм Бушмастеру( автопушка) и по два М2 Браунинга кал. ,50BMG.
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Есть возможность устанавливать дополнительное оснащение, что будет сделано как в США, так и в Украине. В частности, планируется установить украинские артиллерийские системы, а также оборудовать корабли американскими системами связи и навигации. Источник: https://censor.net.ua/p3088495
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Вот как моряк скажи, что за желтые загогулины по бортам?
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Кранцы. Вывешиваются по борту при швартовке для предохранения корпуса.
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Зрадофилы сначала орали "Где катера?", а теперь орут, что не очень-то и надо. Предсказуемо... В США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island - Цензор.НЕТ 1542
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Фотограф неуч,где таких дебилов учат брать ракурс!
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Горизонт завален.
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Раз фотографировали со стороны моря, значит - с плавсредства. Волнение/зыбь видно на фото.
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10 украинских батальонов оснащены приборами ночного видения и встроенной камерой на шлеме каждого бойца....,другими словами командир видит каждого что делает,как делает и куда стреляет...Спасибо Омерика... В США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island - Цензор.НЕТ 9697
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Патрульные катера типа "Айленд" предназначены для осуществления патрулирования и проведения поисково-спасательных операций в прибрежной зоне."Айленд" имеют на вооружении 25-мм (25х134 мм) автоматическую пушку Mk 38 Mod 0 Bushmaster и два 12,7-мм пулемета М2НВ. Катера имеют водоизмещение 153 тонны, развивают скорость до 30 узлов
Украине они обойдутся с учетом ремонта и подготовки команды в 10 лямов зелени.
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Отставной Ефрейтор австро-венгерской Империи Адольф Шиклгрубер воевал со всем миром на 2 фронта....
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Такое впечатление, что ключи от Крыма передали.
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Плешивый Педофил кремля кроме тушонки Рузвельта ничего не получит,ножки Буша закончились.... У США відбулася церемонія передачі Україні двох патрульних катерів класу Island - Цензор.НЕТ 7556 У США відбулася церемонія передачі Україні двох патрульних катерів класу Island - Цензор.НЕТ 7556
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Кстати по Лэнд-Лизу РАБссия должна США 250 миллиардов долларов в сегодняшнем эквиваленте...,вы ж правопреемники дохлого СССра..? Хде бабло? У США відбулася церемонія передачі Україні двох патрульних катерів класу Island - Цензор.НЕТ 4097
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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