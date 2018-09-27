 В США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наша задача - заверить Кремль в нашей решимости защищать украинские берега также, как мы защищаем нашу землю на Донбассе, как мы защищаем наш суверенитет, свободу и демократию. С солидарностью, единством и поддержкой мы можем удерживать эту тонкую красную линию против агрессора не пулями, а нашей решительностью действовать", - заявил в ходе церемонии Порошенко.
Он выразил надежду, что передача двух катеров лишь начало сотрудничества Киева и Вашингтона в данном направлении.
Меморандум о передаче Украине патрульных катеров подписали командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкл Макаллистер.
По плану, корабли должны прибыть в Украину в августе-сентябре следующего года. Для этого их будут транспортировать сухими доками через Атлантический океан. Одновременно, украинские экипажи должны пройти подготовку и сертификацию управления катерами. Обучение будет проходить в США.
Катера передаются на безвозмездной основе. Украинская сторона будет оплачивать расходы по подготовке кораблей, обучение экипажей и транспортировку в Украину.
Как сообщил представителям украинских СМИ начальник управления кораблестроения Командование ВМС ВС Украины Василий Радчук, катера класса Island по своим характеристикам позволяют осуществлять патрулирование в Черном и Азовском морях и выполнять рейды в течение 14 дней без ограничений.
Корабли являются очень экономичными и одновременно позволяют развивать скорость до 29,5 узлов (около 55 км / ч). Есть возможность устанавливать дополнительное оснащение, что будет сделано как в США, так и в Украине. В частности, планируется установить украинские артиллерийские системы, а также оборудовать корабли американскими системами связи и навигации.
Катера будут базироваться в Одессе.
(Линкоры типа Миссури, 40 лет стояли, а потом славно дали дрозда во время Бури в Пустыне)
Производились с 1985 по 1992 год. Таким образом им лет 30.
Амеры их расконсервировали, двигло перебрали, корпус целый, начинка новая, вооружение будет новое. Что еще нужно?
Для начала самое то.
В своё время США таким же образом подымали флот Турции.
Если эти катера нормально войдут в строй, наши их освоят, начнут нормально эксплуатировать, то дадут еще и еще и не только катера. Дадут и десатные, и фрегатов парочку.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Патрульні_катери_типу_«Айленд»
при желании, могут очень быстро стать в строй. Только на Миссисипи стоят законсервированными десятки единиц кораблей, начиная с катеров береговой охраны и
заканчивая линейными кораблями.
Українському фрегату гетьману Сагайдачному - 27 років.
Спасибо США за поддержку Украины.
Ничего, что б/у, корабли добротные, служили США и Украине еще послужат.
Украине они обойдутся с учетом ремонта и подготовки команды в 10 лямов зелени.