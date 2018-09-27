 На Банковой зачитали список пострадавших активистов, заслушали видеообращение Гандзюк и вручили свои требования чиновнику АП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом ообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В ходе акции участники зачитали поименный список пострадавшх журналистов и активистов. прослушали обращение пострадавшей Катерины Гандзюк и нанесли на афальт возле Администрации Президента надписи "Мовчання вбиває" и"Хто замовив Катю Гандзюк"

К митингующим вышел чиновник, которому передали требования митингующих.









Фото, видео - Олег Богачук