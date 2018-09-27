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Все про:Администрация_Президента (1417) журналистика (2291) Гандзюк (60)

 На Банковой зачитали список пострадавших активистов, заслушали видеообращение Гандзюк и вручили свои требования чиновнику АП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

27 сентября под Администрацией Президента Украины состоялась акция общественных активистов "Мовчання вбиває", цель которой обратить внимание на факты нападения на активистов и журналистов и их ненадлежащее расследование со стороны правоохранительных органов.

Об этом ообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В ходе акции участники зачитали поименный список пострадавшх журналистов и активистов. прослушали обращение пострадавшей Катерины Гандзюк и нанесли на афальт возле Администрации Президента надписи "Мовчання вбиває" и"Хто замовив Катю Гандзюк"

К митингующим вышел чиновник, которому передали требования митингующих.

На Банковой зачитали список пострадавших активистов, заслушали видеообращение Гандзюк и вручили свои требования чиновнику АП 01
На Банковой зачитали список пострадавших активистов, заслушали видеообращение Гандзюк и вручили свои требования чиновнику АП 02
На Банковой зачитали список пострадавших активистов, заслушали видеообращение Гандзюк и вручили свои требования чиновнику АП 03
На Банковой зачитали список пострадавших активистов, заслушали видеообращение Гандзюк и вручили свои требования чиновнику АП 04

Фото, видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3088494
 
   
 Топ комментарии
 
Нужно просто признаться себе честно, что потрошиная власть антинародная и не просить у неё ничего, а просто сносить как овоща.
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не переживай, порохосоко.
процес пішов.
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Нужно просто признаться себе честно, что потрошиная власть антинародная и не просить у неё ничего, а просто сносить как овоща.
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только с москвабада тебе как-то стрёмно ехать сносить "антинародную власть"
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Та с какой Банковой с интэрната для дэбилов под Белойц---Церквой или под Черновцами Ейные дятлы перепечатывают минстэцю методички за пачку примы и дополнительнуб тарелку супчика
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Прочитав бред одного из зрадоботствующих авторов, который апеллируя стандартным набором Барыга, Лжец, Обещал и.т.п, Мне захотелось спросить у автора - Сколько у вас знакомых, которым вы сможете доверять как себе, 5 - 10 человек? С таким запасом доверенных особ, вы бы смогли управлять бригадой строителей но не смогли бы успешно управлять хутором, не говоря уже о 40 миллионной стране. Порошенко достался тот пластилин, который остался после Каравчука, Кучмы, Ющенко - Тимошенко и януковича - азарова и даже из этого пластилина, ему удается лепить тот корабль, который до сих пор держится на плаву в агрессивном море. Автор утверждает что Порошенко лжец. Если автор не в курсе событий, то прежде чем писать, ему стоило бы изучить в каких условиях выбирали Порошенко. В свои предвыборные обещания, Порошенко вложил одну ценную суть, которую не заметили кацапы и зрадофилы, зато украинцы, в полном большинстве, поняли посыл Порошенко к народу Украины, а именно - Намерение защитить Украину и именно за это он выиграл выборы и свое намерение он выполнил. Поэтому Порошенко выиграет следующие выборы несмотря на вопли тех, кто гарантированно не голосовал за Порошенко, кто гарантированно против Украины, кто гарантированно за путина, хоть и не говорит об этом прямо.
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Да верю - там сегодня были геи и те кто их вечно бьет) он у тебя, слабоочковый, и не прекращается
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Ща порохоботы замироточат _ 🐓💨🍫💨🍬💨🍫

🤑
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Петя уже сегодня примазался, типа поддерживает активистов, бехло, типа нападение на них без его ведома делется.
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Брехло - брехло, а обещание защитить Украину от агрессора выполнил.
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Защита, какой ценой, тысячами погибших украинцев, а оно жирует и торгует с агрессором во всю.
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Торговал, торгует, и будет торговать. А вы лохи верте ему, что он такой супер "патриот".
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Проведи опрос в Киеве - Киев город миролюбивый, и в мусорном баке поваляешься, и зеленки на тебя не пожалеют и в харю есть кому настучать но, ты, этого гарантированно не сделаешь из за российской прописки.
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Ой да что вы рассказываете, та в Киеве пороха видеть никто не хочет.
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Ага но попутно выполнил и обещание себе Сохранить фабричку в Липецке Продолжать строить в Калуге и конечно же совместно строить с кацапами \богданы\ а о таких всраных мелочах как около 40 фирм и фирмочек с его капиталом На територии раши и говорить не приходится Это есть приятный бонус от торгового партнера х\\\а Борцуну за украинскаю независимость
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Автором является независимое сообщество где действительно украинцы высказывают свое мнение относительно выборов. Это не долларовые рейтинги без мнения украинцев.
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Там немного вверху оппечатка, правильно:
За кого вы не проголосуете на предстоящих выборах.
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Дык ты проведи опрос в своем родном интэрнате для олегофренов и перед этим каждого спрошаемого угости сигареткой Уверен за диабетика будет 100% а за Тимоху 0% Так ей сучке и надо Нашенские дэбилы ей свои голоса неотдадут Причем ни в жизнь
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Так.Але,нажаль ,тільки серед фейсбучного народу.
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Посмотрел на участников... "С14", нац.жены - сами любят побить кого нибудь, в том числе и активистов лгбт. И самое смешное что в этом "списке", как раз таки есть несколько членов лгбт... Получается они требуют что защищали от них самих?)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Банковой зачитали список пострадавших активистов, заслушали видеообращение Гандзюк и вручили свои требования чиновнику АП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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