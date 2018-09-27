 На Банковой зачитали список пострадавших активистов, заслушали видеообращение Гандзюк и вручили свои требования чиновнику АП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом ообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
В ходе акции участники зачитали поименный список пострадавшх журналистов и активистов. прослушали обращение пострадавшей Катерины Гандзюк и нанесли на афальт возле Администрации Президента надписи "Мовчання вбиває" и"Хто замовив Катю Гандзюк"
К митингующим вышел чиновник, которому передали требования митингующих.
Фото, видео - Олег Богачук
процес пішов.
https://www.facebook.com/sternenko/videos/2263693220573681/?notif_id=1538061533535746¬if_t=live_video
🤑
За кого вы не проголосуете на предстоящих выборах.