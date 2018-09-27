 Делегация стратегических советников посетила район проведения Операции объединенных сил. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "В районе проведения операции Объединенных сил с рабочим визитом побывала делегация стратегических советников высокого уровня Комитета реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины.

На Донбасс наши военные партнеры приехали для ознакомления с текущей политикой безопасности ситуацией в районе проведения Операции Объединенных сил, перспектив развития, а также ознакомление с системой управления войсками.

Во время визита состоялась встреча представителей стран Европы и Северной Америки с Командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

Во время брифинга Командующий объединенных сил рассказал стратегическим советникам о текущей ситуации в районе проведения операции, привел многочисленные подтверждения вооруженной агрессии России против Украины, примеры нарушений оккупационными войсками Минских договоренностей, факты применения ими оружия против мирного населения.

Отдельно генерал-лейтенант Сергей Наев остановился на гуманитарной составляющей в районе проведения операции, взаимодействия с военно-гражданскими администрациями, местными общинами, реализации многочисленных социальных проектов, восстановлении поврежденной боевыми действиями инфраструктуры.

В завершение встречи стороны обсудили широкий круг вопросов возможного развития ситуации, улучшение системы взаимодействия и управления войсками, возможных путей дальнейшего сотрудничества со странами-партнерами.

Также Командующий объединенных сил поблагодарил представителей делегации за помощь, в том числе и военную, от правительств их стран".





