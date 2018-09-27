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 Делегация стратегических советников посетила район проведения Операции объединенных сил. ФОТО

Делегация стратегических советников высокого уровня посетила район проведения операции Объединенных сил

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "В районе проведения операции Объединенных сил с рабочим визитом побывала делегация стратегических советников высокого уровня Комитета реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины.

На Донбасс наши военные партнеры приехали для ознакомления с текущей политикой безопасности ситуацией в районе проведения Операции Объединенных сил, перспектив развития, а также ознакомление с системой управления войсками.

Во время визита состоялась встреча представителей стран Европы и Северной Америки с Командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

Во время брифинга Командующий объединенных сил рассказал стратегическим советникам о текущей ситуации в районе проведения операции, привел многочисленные подтверждения вооруженной агрессии России против Украины, примеры нарушений оккупационными войсками Минских договоренностей, факты применения ими оружия против мирного населения.

Отдельно генерал-лейтенант Сергей Наев остановился на гуманитарной составляющей в районе проведения операции, взаимодействия с военно-гражданскими администрациями, местными общинами, реализации многочисленных социальных проектов, восстановлении поврежденной боевыми действиями инфраструктуры.

В завершение встречи стороны обсудили широкий круг вопросов возможного развития ситуации, улучшение системы взаимодействия и управления войсками, возможных путей дальнейшего сотрудничества со странами-партнерами.

Также Командующий объединенных сил поблагодарил представителей делегации за помощь, в том числе и военную, от правительств их стран".

Делегация стратегических советников посетила район проведения Операции объединенных сил 01
Делегация стратегических советников посетила район проведения Операции объединенных сил 02
Делегация стратегических советников посетила район проведения Операции объединенных сил 03

Источник: https://censor.net.ua/p3088486
 
 
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