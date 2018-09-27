 Акция "Мовчання вбиває" началась под администрацией президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Организаторы акции отмечают: "50 атак на активистов за последний год. Ни наказанного. Нас убивают.



Это - проблема, которая приведет к необратимым последствиям для страны и ее национальной безопасности.



Власть систематически игнорирует эту проблему и только громкая огласку способствует тому, чтобы что-то было сделано. Мы требуем, чтобы нас услышали. Нас убивают за молчание власти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поддержал участников акции "Молчание убивает": он тоже озабочен нападениями на активистов, - пресс-служба





















Фото, видео, - Олег Богачук