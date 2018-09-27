 Акция "Мовчання вбиває" началась под администрацией президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Организаторы акции отмечают: "50 атак на активистов за последний год. Ни наказанного. Нас убивают.
Это - проблема, которая приведет к необратимым последствиям для страны и ее национальной безопасности.
Власть систематически игнорирует эту проблему и только громкая огласку способствует тому, чтобы что-то было сделано. Мы требуем, чтобы нас услышали. Нас убивают за молчание власти".
Фото, видео, - Олег Богачук
Просто вывел оборудование и недвижимость с Ленинской Кузни
А еще оставил 1 100 000 000 долгов по предоплатам
Судя по всему столько государство перечислило предоплат за непостроенные корабли.
Только вряд ли это спасет шоколадное лайно.
Порошенко на Генассамблее
Размышлял: «Успею-не успею?»
Всем понятно, думаю, при этом
Он искал общенья с туалетом.
Шёл смущённо на скрещённых лапах.
Как искал? Да просто шёл на запах!
И случайно (честное вам слово!)
Он ворвался в кабинет Лаврова.
Дипломата это не смутило,
Украинцу улыбнувшись мило,
Он сказал по-мидовски, без фальши:
- Туалет двумя дверями дальше!
Спросит завтра пресса всего мира:
- Как вас перепутали с сортиром?
А Лавров из Пушкина шарахнет:
- Здесь же русский дух, здесь Русью пахнет!Орлуша
а чо він кацап ?
твій нік на якому язіку написаний ?
не гоже кацапу кацапа обзивати кацапом
кацап , в якого нік на кацапському язіку ,обзиває Українця кацапом
сюр , бля
дійшло ? нє? то ше раз прочитай !
тому ше раз напишу : якого диявола кацап,в якого нік на кацапському язіке, обзиває Українця кацапом?
ти часом не даун з тої рузької казки ? мож не відповідати , то було риторичне запитання
Mustafa Nayyem
Вчера в 18:19
Надо успокаивать общество.
А так нетерпимость -> преступления.
Добрее надо быть и к вам потянутся люди.
Петру з його рейтингом хіба що треба вводити військовий стан , щоб виграти достроково вибори
з Хуйлом В.В. будуть вічними президентами
🤑
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
3 ч. ·
Активисты, вы сами виноваты!
Юрий Луценко, комментируя убийства и покушения на активистов: "Вина в этой ситуации лежит не только на бандитских элементах и некачественной работе правоохранительных органов, но и на атмосфере тотальной ненависти к власти, которую сеет часть общественных активистов"
Сначала. Обещаешь на Майдане тотальную справедливость, проект "Напалм", который включает в себя увольнение всех силовиков и прокуроров НАВСЕГДА из органов. Рекламируешь провокацию взятки, как единственный способ избавиться от коррупции после Евромайдана. Собственно, это были два ОСНОВНЫХ рецепта, с которыми он шел во власть!
Потом. Приходишь к власти, оставляешь старые кадры в ГПУ, борешься с идеей провокации взятки, обеспечиваешь спокойную жизнь кернесам, "бриллиантовым прокурорам", злочевским и т.д. всеми возможными "болезнями прокуроров", «вышки Бойко» переименовываешь в «вышки Бакунина»... и красота! Сейшелы!
И после этого - удивляешься, что общество и активисты в большинстве своем ненавидят власть за такие действия и за факты бездействия...
Активисты сами виноваты? Гениально, черт побери!
Подписывайтесь, и закрываем парашные (к)аналы к е*еням !!!
https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060
1) "... После того как мы огласили дату акции, из АП иронично и с ухмылкой откомментировали, мол, а зачем приходить, когда президента не будет. Мне кажется, это не просто мелко, это еще и тупо и цинично.
Потому что, уважаемые господа в АП, их спикеры, друзья и сочувствующие. Так уж вышло, что преступники, насильники и убийцы не согласовывают график нападений на активистов и журналистов с графиком поездок Петра Порошенко.
Простите их, пожалуйста, за эту досадную оплошность. Я искренне и упрямо верю, что президент, нашедший время и слова, чтобы выразить соболезнования семьям погибших во время пожара в Кемерово, мог найти время и слова, чтобы высказать свою позицию и взять под собственный контроль расследование системных фактов насилия к десяткам общественников в собственной стране. И находиться в стране для этого совсем не обязательно.
Я считаю такое долгое молчание Петра Порошенко малодушием и предательством"
Mustafa Nayyem
Вчера в 18:19
"...Всякая организованная сила будет разбита организованной силой. Точка. Когда убивают и избивают активистов это говорит только об одном - вся эта болтовня про развитое гражданское общество в Украине - пустышка. Развитое гражданское общество за 5 лет не смогло выдвинуть ни одной сильной партии. И не может существовать без грантов… Поэтому проблемы активистов -это проблемы активистов. Чуда не будет... Активистов будут убивать, пока активисты не начнут убивать тех, кто убивает их. Активистов не будут бояться, пока они будут сотрясать воздух флеш-мобами, плакатиками под АП, ОГА, Кабмином и т.д. Потому что угрозу существующей системе представляет только организованная сила и если активисты не могут организоваться, то их будут убивать и ничего с этим они не сделают…"
(25.09.18. Ю.Романенко «Убийца иллюзий: о текущем положении Украины»http://hvylya.net/analytics/politics/ubiytsa-illyuziy-o-tekushhem-polozhenii-ukrainyi.html)
Прошу не воспринимать как призыв к «чему-либо»!... (Надеюсь - всем хорошо видно?)
Правда, на мотив "Наш паровоз вперед летит".
Ахметов знову багатіє - Bloomberg
Середа, 26 вересня 2018, 00:18
Справи українського бізнесмена Ріната Ахметова, який пережив революцію, війну та націоналізацію майна так званими "республіками", ідуть вгору - статки мільярдера скоротилися з 22 млрд доларів у 2013 році до близько 4 у 2015, але тепер вони прямують до майже 6 млрд доларів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що Ахметов, як і раніше, є найбагатшою людиною в Україні. Він володіє найбльшим в Україні індустріальним конгломератом "Систем Кепітал Менеджмент", найціннішими активами якого є металургійна компанія "Метінвест" та ДТЕК - вугільний і енергетичний бізнес.
"Обидві компанії мали підприємства у Луганській та Донецькій областях, де на початку 2014 року з'явилися проросійські бойовики. Ахметов був змушений виїхати з рідного Донецька до Києва, а його статки знизилися з 22,4 млрд доларів у січні 2013 року", - пише Bloomberg.
"На початку 2017 року активи "Метінвесту" та ДТЕК у Луганську та Донецьку були націоналізовані проросійськими бойовиками після того, як українські військові ветерани розпочали траноспортну блокаду утримуваних бойовиками східних областей", - йдеться у статті.
Bloomberg зазначає, що Ахметов залишився на плаву, і "Метінвест" повідомив про посилення фінансових результатів у першому півріччі 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017.
"За цей же період видобуток вугілля ДТЕК скоротився на 12,9%, але зусилля з переведення деяких енергоблоків зі споживання антрациту, який недоступний в Україні через транспортну блокаду, на інший тип вугілля дають результати і дозволяють холдингу знизити потреби в імпорті вугілля", - зазначає видання.
Повідомляється, що ДТЕК до 2020 року спрямує 1,1 млрд доларів на розвиток відновлювальних джерел енергії.
Як повідомлялось, український бізнесмен Рінат Ахметов посів 282 місце в світовому рейтингу мільярдерів.
Что мы уже вытерпели!
Я просто постараюсь перечислить все, что мы уже вытерпели за последние 3,5 года. Если что упущу, сами добавьте. Итак, начнем:
1) Более чем трехкратный рост курса доллара США.
2) Потеря населением 70 миллиардов вкладов в украинских банках.
3) Потеря бизнесом 300 миллиардов средств в обанкротившихся банках.
4) Рост коммунальных тарифов в десятки раз.
5) Цены на пром. и продтовары выросли в несколько раз.
6) Отсутствие системы защиты прав потребителей.
7) Рост безработицы.
8) Война на востоке страны.
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9) Рост преступности в несколько раз.
10) Отсутствие работоспособной правоохранительной системы.
11) Разгул рейдерских захватов бизнесов.
12) Появление нескольких миллионов переселенцев с востока и из Крыма, которых надо обустроить.
13) Открытие информации о баснословных нетрудовых доходах наших чиновников, судей, депутатов и т.д.
14) Рост коррупции в несколько раз.
15) Полная монополизация СМИ под правящую партию.
Как Вам списочек? И все это мы УЖЕ вытерпели. Сцепив зубы и затянув пояс уже почти на горле. Неся на своих плечах своих родителей - пенсионеров. Но это только начало. А что же дальше?
Что нам предстоит вытерпеть еще?
После принятия новых законов о "реформах" нам еще предстоит вытерпеть:
1) Дальнейших рост коммунальных тарифов и снижение субсидий.
2) Медицинская реформа, после которой значительно сократится доступ населения к медицинским услугам.
3) Судебная реформа, после которой прекратится доступ 90% населения к правосудию.
4) Гиперинфляция.
5) Рост курса доллара США.
6) Дальнейший рост цен на пром. и продтовары.
7) Потеря депозитов в оставшихся банках.
8) Расцвет коллекторского бизнеса и потеря населением личного имущества.
9) Пенсионная реформа, после которой не останется надежды на пенсию.
10) Дальнейший рост безработицы.
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11) Окончательное разорение заемщиков банков.
12) Дальнейший рост преступности.
Вы понимаете что эти перспективы уже рядом? Вы понимаете, что страна Украина неуклонно теряет все оставшиеся признаки государства? Вы понимаете что большая часть украинцев мигрирует в соседнюю Польшу, а еще больше просто умрет преждевременно из-за резкого ухудшения условий жизни?
Вы понимаете что виной всему этому - СКАЗОЧНОЕ ТЕРПЕНИЕ УКРАИНСКОГО НАРОДА!!!
Михаил СТРЕЛЬНИКОВ
[Даже индийские йоги не могут похвастать таким терпением, какое есть у украинского народа]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1508569902-dazhe-indiyskie-yogi-ne-mogut-pohvastat-takim-terpeniem-.html
🤑
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte»
или
«Когда они пришли за коммунистами, я молчал - я не был коммунистом.
Когда они пришли за социал-демократами, я молчал - я не был социал-демократом.
Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал - я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - уже некому было заступиться за меня».
Похоже на сегодня, не?!
🤑