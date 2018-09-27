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Все про:выборы (20511) местные выборы (1177) Терещенко (10) Глухов (6)

 На сессию горсовета Глухова пришло всего два депутата. Мэр Терещенко подает в отставку. ФОТО

Мэр Глухова Мишель Терещенко решил досрочно сложить полномочия городского головы из-за саботажа депутатов. По его словам, на сессию горсовета в четверг, на которой должны были рассматривать, в том числе бюджет, пришло только два депутата.

Эту информацию он подтвердил "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Завтра буду писать заявление об увольнении с должности городского головы, а в понедельник буду делать пресс-конференцию в Киеве", - сказал Терещенко.

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"Для меня это последняя капля: сегодня на чрезвычайно важную для города сессию явилось лишь 2 депутата! За три года борьбы такого еще не было! Это означает, что к прежним регионалам-саботажникам из "Воли народа", БПП и "Укропа" присоединились все остальные - "Батькивщина" и РПЛ", - написал чиновник в Facebook и опубликовал фото пустого зала горсовета.

На сессию горсовета Глухова пришло всего два депутата. Мэр Терещенко подает в отставку 01

При этом Терещенко сообщил, что на сессии должны были рассматриваться вопросы бюджета.

"Депутаты-саботажники, не явившись, ударили по самым незащищенным слоям населения, которые почти год ждали принятия бюджета, чтобы получить какую-то помощь, и каждая копейка для них на вес золота, а также по своим соседям по городу!" - написал он.

По словам мэра, в Раде уже два года лежит его требование о роспуске Глуховского городского совета.

"И будет лежать до следующих выборов. Потому что существующую преступную систему никто не собирается демонтировать. И из Глухова с ней бороться бесполезно!" - подчеркнул он.

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На сессию горсовета Глухова пришло всего два депутата. Мэр Терещенко подает в отставку 02

Источник: https://censor.net.ua/p3088455
 
   
 Топ комментарии
 
Ну вот. Нормальный человек возглавлял город. Не воровал. У него совсем другой менталитет.
Сожрали, суки. Своим саботажем сожрали.
Теперь маразматических совковых бабушек науськают проголосовать за какого-нибудь борова, который сам будет воровать и депутатам позволит воровать.
Во жизнь, бля.
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На Сумщині прибирають неугодних мерів. Ось Терещенка, перед тим - Семеніхіна в Конотопі.

Схема аболютно однакова - в обох містах блокуються бюджетні питання. В Конотопі там взагалі дев*ять місяців депутати блокували прийняття бюджету-2018, щоб зв*язати руки меру.

Блін, та проти кого ви воюєте? Ладно мер вам не такий, але від неприйняття бюджету ж страждає не він, а ваші ж виборці!!!
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Сочувствую мужику. Не смог, как гэпа в харькове, дыбилов в горсовете построить...((( Не догадался на коляску взгромоздицца.
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"На сессию горсовета Глухова пришло всего два депутата. Мэр Терещенко подает в отставку" - совок, трудно излечимое зомбирование, это в Древнем Риме рабы, ценой собственной жизни, стремились получить свободу, а нашим совкам в 21 веке, свобода не нужна, они не знают, что с ней делать, рабство заложено в генах.
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Глухов - гадючник ещё тот! Причём уже последние сто лет!
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А свою Барби, которая моложе его на 24 года он содержит за пенсию и ничего не ворует в Глухове? Вы в это верите?
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1. В Глухові немає чого красти - ні дорогої землі, ні підприємств потужних. При Терещенку бюджет міста виріс при цьому.
2. Терещенко був офіційним мільйонером ще у Франції...
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1. Всегда можно найти что своровать.
2. Боксер тоже был миллионером и это не помешало ему раздерибанить Киев.
П.С. Ну что за совковая логика: "Он не будет красть, так как уже богатый, зачем ему еще деньги?".
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Ні, в мене інша логіка - я не звинувачую нікого без доказів... Те, що у Терещенка нова дружина - не доказ. До речі, реально за ці роки на нього нічого не накопали.

Плюс у Глухові неугодного і прогресивного мера прибирають по уже накатаній схемі, яку опробували в сусідньому Конотопі...
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Я пока тоже не обвиняю. Просто спрашиваю на что он содержит бывшую депутатку, с виду ТП, которая моложе его на 24 года )
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у которой тачек больше, чем весь бюджет Глухава))))
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Он её содержит или брак зарегистрирован?
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Тобто, вони законні чоловік і жінка.
Чому ж це так довбе в... скажем так - в спину, отих от..?
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Я как-то познакомился с гражданином Франции, потомком "гастарбайтеров" - его деда и бабку, сирот, в Германию угнали. Дед с Новгород-Северского, а бабка - с Шостки. Товарищ меня попросил человека сопроводить по их родным местам - я те места неплохо знаю, друзья у меня там... Разговорились в дороге. Рассказал: дед в ремонтных мастерских работал, с пленными французами, а бабка - у бауэра, по соседству. Попал во французскую зону оккупации. Напарник-француз уговорил ехать во Францию - там у него была своя автомастерская. Они - сироты, согласились. Там стали работать вместе. Детей у француза не было, родни - тоже. Он всё передал деду. Тот расширил мастерские. Внук один стал хозяином, а он закончил университет и работает инженером, в автоконцерне... Так вот, этот инженер мне сказал: "С вашими бизнесменами умные люди у нас боятся иметь дело... Человек, проигрывающий по несколько тысяч евро за вечер в казино, и ворующий полотенца в отеле, не заслуживает доверия...".
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это касается и не только бизнесменов )))
купить путевку в Турцию за $2500, и украсть из отеля полотенца, шампуни и мыло, набить сумки пастилой и курагой, в общей сукупности баксов на 50 )))
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вот как раз это совковое мышление: "раз я ворую, то значит и все воруют" и для собственного оправдания "они воруют миллионами, а я всего веник украл"
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Похож ты из тех кто крадёт всегда и везде и всех судишь по по себе. Почитай что для Глухова сделал род Терещенко .И засунь свой поганый язык в задницу.
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каждый меряет своим аршином.
и соевые не представляют, что есть люди , которые привыкли жить по совести и Божих заповедях.
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Ватник, не путай поступки порядочного человека со своими. Кто ты, а кто Терещенко!
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вот это и есть наша действительность, пришел действительно совсем другой человек с другим мировоззрением, и разбился об украинскую действительность, что БПП, что БЮТ, что ОПБ, что Укроп - кодло (((
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А кто их избрал , разве не сами жители . ? На сессию горсовета Глухова пришло всего два депутата. Мэр Терещенко подает в отставку - Цензор.НЕТ 4945 .
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Я думаю, місцеві жителі коли голосували за БПП, БЮТ і Укроп, то не думали, що ці фракції об*єднаються з жОпоблоком проти мера.
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Не думали ... А пора бы уже начинать На сессию горсовета Глухова пришло всего два депутата. Мэр Терещенко подает в отставку - Цензор.НЕТ 2403 ,, думать .
Не на партии нужно ориентироваться , а на лица представляющие партии .Пусть даже списки и закрытые , слух о том в какой партии состоит тот или иной чинуша - крахобор ,лезущий в депутаты , или даже просто в той партии находящийся ,всё равно ведь идёт среди людей . Видишь, например ,что твой начальник ворюга лезет в депутаты от такой то партии , не голосуй за неё .
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конечно же жители, об этом ведь и речь, что они (да и мы все) привыкли хаять власть, но сами же ее и избираем!
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Хватит на иностранцев молиться. Среди них тоже воры и коррупционеры встречаются. Особенно, когда они к нам приезжают и видят, что можно развернуться и их не остановит система, как в Европе.
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Не нахожу причин для существования местных советов. Разве-что коллективная безответственность
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На Сумщині прибирають неугодних мерів. Ось Терещенка, перед тим - Семеніхіна в Конотопі.

Схема аболютно однакова - в обох містах блокуються бюджетні питання. В Конотопі там взагалі дев*ять місяців депутати блокували прийняття бюджету-2018, щоб зв*язати руки меру.

Блін, та проти кого ви воюєте? Ладно мер вам не такий, але від неприйняття бюджету ж страждає не він, а ваші ж виборці!!!
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а им на них срать
главное соевые хозяева довольны!!! На сессию горсовета Глухова пришло всего два депутата. Мэр Терещенко подает в отставку - Цензор.НЕТ 3441
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Як не дивно, не тільки соєві... У Глухові от БПП і БЮТ об*єдналися, у Конотопі - взагалі - БПП і Садопоміч. І після цього Садовий ще буде розказувати, що він в опозиції до соєвих???
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Ну вот. Нормальный человек возглавлял город. Не воровал. У него совсем другой менталитет.
Сожрали, суки. Своим саботажем сожрали.
Теперь маразматических совковых бабушек науськают проголосовать за какого-нибудь борова, который сам будет воровать и депутатам позволит воровать.
Во жизнь, бля.
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во дурак...нужно было сразу выделить деньги на компании депутатов, а потом уже малоимущим
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А надо так: два раза нет кворума и наступает прямое мэрское правление!
Тогда все будут ходить или нафиг с депутатского пляжа.....
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Это фигня...в Болграде при януке сессии проводили в телефонном режиме, подписи и печать (за решение всего горсовета) ставила секретарша
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Ошибка Терещенко в том, что он вернулся... Мафия выдавливает честных людей. А люмпен злобно радуется этому.
Ситуация с Терещенко 1 в 1 как ситуация с Саакашвили, Балчуном и др. порядочными людьми.
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Мішель Терещенко має докази корупційної діяльності тих, хто тисне на нього, - Олена Терещенко
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І що цікаво - жодної візиткияроша, жодного націянального спротиву, жодних сци14, навіть жодних АТОшників - ні-ко-го! Нікого це не цікавить. І подання про розпуск "глух-ради" лежить в Раді понад рік. Всі забили... Бо ж бюджет з ними не "узгодили"... Дебільний француз все хоче на конкурси пустити. Всі грошенята!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа сессию горсовета Глухова пришло всего два депутата. Мэр Терещенко подает в отставку. ФОТО
 
 
 
 
 
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