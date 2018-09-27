 На сессию горсовета Глухова пришло всего два депутата. Мэр Терещенко подает в отставку. ФОТО

Эту информацию он подтвердил "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Завтра буду писать заявление об увольнении с должности городского головы, а в понедельник буду делать пресс-конференцию в Киеве", - сказал Терещенко.

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"Для меня это последняя капля: сегодня на чрезвычайно важную для города сессию явилось лишь 2 депутата! За три года борьбы такого еще не было! Это означает, что к прежним регионалам-саботажникам из "Воли народа", БПП и "Укропа" присоединились все остальные - "Батькивщина" и РПЛ", - написал чиновник в Facebook и опубликовал фото пустого зала горсовета.

При этом Терещенко сообщил, что на сессии должны были рассматриваться вопросы бюджета.

"Депутаты-саботажники, не явившись, ударили по самым незащищенным слоям населения, которые почти год ждали принятия бюджета, чтобы получить какую-то помощь, и каждая копейка для них на вес золота, а также по своим соседям по городу!" - написал он.

По словам мэра, в Раде уже два года лежит его требование о роспуске Глуховского городского совета.

"И будет лежать до следующих выборов. Потому что существующую преступную систему никто не собирается демонтировать. И из Глухова с ней бороться бесполезно!" - подчеркнул он.

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