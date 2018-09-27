 На сессию горсовета Глухова пришло всего два депутата. Мэр Терещенко подает в отставку. ФОТО

Эту информацию он подтвердил "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Завтра буду писать заявление об увольнении с должности городского головы, а в понедельник буду делать пресс-конференцию в Киеве", - сказал Терещенко.
"Для меня это последняя капля: сегодня на чрезвычайно важную для города сессию явилось лишь 2 депутата! За три года борьбы такого еще не было! Это означает, что к прежним регионалам-саботажникам из "Воли народа", БПП и "Укропа" присоединились все остальные - "Батькивщина" и РПЛ", - написал чиновник в Facebook и опубликовал фото пустого зала горсовета.
При этом Терещенко сообщил, что на сессии должны были рассматриваться вопросы бюджета.
"Депутаты-саботажники, не явившись, ударили по самым незащищенным слоям населения, которые почти год ждали принятия бюджета, чтобы получить какую-то помощь, и каждая копейка для них на вес золота, а также по своим соседям по городу!" - написал он.
По словам мэра, в Раде уже два года лежит его требование о роспуске Глуховского городского совета.
"И будет лежать до следующих выборов. Потому что существующую преступную систему никто не собирается демонтировать. И из Глухова с ней бороться бесполезно!" - подчеркнул он.
2. Терещенко був офіційним мільйонером ще у Франції...
2. Боксер тоже был миллионером и это не помешало ему раздерибанить Киев.
П.С. Ну что за совковая логика: "Он не будет красть, так как уже богатый, зачем ему еще деньги?".
Плюс у Глухові неугодного і прогресивного мера прибирають по уже накатаній схемі, яку опробували в сусідньому Конотопі...
Чому ж це так довбе в... скажем так - в спину, отих от..?
купить путевку в Турцию за $2500, и украсть из отеля полотенца, шампуни и мыло, набить сумки пастилой и курагой, в общей сукупности баксов на 50 )))
и соевые не представляют, что есть люди , которые привыкли жить по совести и Божих заповедях.
Не на партии нужно ориентироваться , а на лица представляющие партии .Пусть даже списки и закрытые , слух о том в какой партии состоит тот или иной чинуша - крахобор ,лезущий в депутаты , или даже просто в той партии находящийся ,всё равно ведь идёт среди людей . Видишь, например ,что твой начальник ворюга лезет в депутаты от такой то партии , не голосуй за неё .
Схема аболютно однакова - в обох містах блокуються бюджетні питання. В Конотопі там взагалі дев*ять місяців депутати блокували прийняття бюджету-2018, щоб зв*язати руки меру.
Блін, та проти кого ви воюєте? Ладно мер вам не такий, але від неприйняття бюджету ж страждає не він, а ваші ж виборці!!!
главное соевые хозяева довольны!!!
Сожрали, суки. Своим саботажем сожрали.
Теперь маразматических совковых бабушек науськают проголосовать за какого-нибудь борова, который сам будет воровать и депутатам позволит воровать.
Во жизнь, бля.
Тогда все будут ходить или нафиг с депутатского пляжа.....
Ситуация с Терещенко 1 в 1 как ситуация с Саакашвили, Балчуном и др. порядочными людьми.
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