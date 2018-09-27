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 Тела погибших при крушении вертолета в Афганистане летчиков Георгия Зайцева и Александра Кухаренко отправили в Украину. ФОТО

Тела двух граждан Украины Георгия Зайцева и Александра Кухаренко, погибших при крушении вертолета в Афганистане 2 сентября, отправили в Украину.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал пользователь Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"2 сентября в окрестностях города Мазари-Шариф (Афганистан) во время военной операции против террористической группировки ИГИЛ был сбит вертолет, который по контракту ООН пилотировали украинцы. В результате атаки погибли два украинских пилота и 11 афганских военных. Усилиями Посольства Украины в Таджикистане и Исламский республике Афганистан, при всестороннем содействии уважаемого Мухаммада Али Нурзай Хана и его личного советника Валерия Ивченко, и также с помощью генерала Абдула-Рашида Дустума тела Георгия Зайцева и Александра Кухаренко наконец-то отправлены на Родину. Честь и хвала украинским воинам!" - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вертолет Ми-8 разбился в Афганистане, среди погибших - двое украинцев, - Управление гражданской авиации Молдовы

Тела погибших при крушении вертолета в Афганистане летчиков Георгия Зайцева и Александра Кухаренко отправили в Украину 01
Тела погибших при крушении вертолета в Афганистане летчиков Георгия Зайцева и Александра Кухаренко отправили в Украину 02

Напомним, 31 августа в Афганистане разбился вертолет Ми-8, принадлежащий молдавской компании "Valan International Cargo". В результате катастрофы погибли 2 члена экипажа - граждане Украины, и 10 военнослужащих. На борту молдавского вертолета, который выполнял миссии по контракту с ООН, находилось трое членов экипажа - граждане Украины, и 11 афганских военнослужащих.

Источник: https://censor.net.ua/p3088430
 
 
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Хоч і через ООН найнялися, але вони найманці!
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Цензор.НЕТФотоОбществоТела погибших при крушении вертолета в Афганистане летчиков Георгия Зайцева и Александра Кухаренко отправили в Украину. ФОТО
 
 
 
 
 
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