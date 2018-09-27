 Тела погибших при крушении вертолета в Афганистане летчиков Георгия Зайцева и Александра Кухаренко отправили в Украину. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал пользователь Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"2 сентября в окрестностях города Мазари-Шариф (Афганистан) во время военной операции против террористической группировки ИГИЛ был сбит вертолет, который по контракту ООН пилотировали украинцы. В результате атаки погибли два украинских пилота и 11 афганских военных. Усилиями Посольства Украины в Таджикистане и Исламский республике Афганистан, при всестороннем содействии уважаемого Мухаммада Али Нурзай Хана и его личного советника Валерия Ивченко, и также с помощью генерала Абдула-Рашида Дустума тела Георгия Зайцева и Александра Кухаренко наконец-то отправлены на Родину. Честь и хвала украинским воинам!" - рассказал он.

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Напомним, 31 августа в Афганистане разбился вертолет Ми-8, принадлежащий молдавской компании "Valan International Cargo". В результате катастрофы погибли 2 члена экипажа - граждане Украины, и 10 военнослужащих. На борту молдавского вертолета, который выполнял миссии по контракту с ООН, находилось трое членов экипажа - граждане Украины, и 11 афганских военнослужащих.