 В Тамбове через неделю начала разваливаться пешеходная дорожка, помпезно открытая "Единой Россией" за 2 дня до выборов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российского блогера Варламова.

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Открытие дорожки пришлось за два дня до выборов в совет народных депутатов Цнинского сельсовета. "Да, это не великая магистраль, всего 130 метров. Но жители микрорайона несколько лет испытывали неудобства", – заявил глава района.

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"Единая Россия" торжественно сообщила, что заасфальтированная пешеходная дорожка появилась "после того, как жители обратились к кандидатам Партии "Единая Россия". Дорожка ведет к детскому саду и остановке общественного транспорта.

"Что тут можно сказать... Во-первых, хочу выразить глубокое удовлетворение и даже радость по поводу того, что "Единая Россия" так заботится о людях. Особенно за пару дней до выборов. Во-вторых, нельзя не отметить заявление Ирины Тен, которая разрешила "будущим депутатам" открывать пешеходные дорожки, остановки и контейнерные площадки без перерезания красной ленточки. Жаль, что эта рекомендация касается только следующего поколения единороссов, а сама Ирина и её друзья так и продолжат паразитировать на потребностях горожан", - отметил блогер.

В итоге "Единая Россия" не смогла победить на выборах в Цнинский сельсовет. А торжественно открытая пешеходная дорожка через две недели начала разваливатся.





