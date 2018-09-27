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 Курьезы, За рубежом
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Все про:выборы (20511) дороги (1701) Единая Россия (232) Россия (70576)

 В Тамбове через неделю начала разваливаться пешеходная дорожка, помпезно открытая "Единой Россией" за 2 дня до выборов. ФОТОрепортаж

В начале сентября партия "Единая Россия" торжественно открыла пешеходную дорожку в посёлке Строитель, пригороде Тамбова. Ленточку пришли перерезать глава Тамбовского района и другие видные единороссы. Уже через две недели дорожка начала разваливаться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российского блогера Варламова.

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В Тамбове через неделю начала разваливаться пешеходная дорожка, помпезно открытая Единой Россией за 2 дня до выборов 01
В Тамбове через неделю начала разваливаться пешеходная дорожка, помпезно открытая Единой Россией за 2 дня до выборов 02

Открытие дорожки пришлось за два дня до выборов в совет народных депутатов Цнинского сельсовета. "Да, это не великая магистраль, всего 130 метров. Но жители микрорайона несколько лет испытывали неудобства", – заявил глава района.

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"Единая Россия" торжественно сообщила, что заасфальтированная пешеходная дорожка появилась "после того, как жители обратились к кандидатам Партии "Единая Россия". Дорожка ведет к детскому саду и остановке общественного транспорта.

В Тамбове через неделю начала разваливаться пешеходная дорожка, помпезно открытая Единой Россией за 2 дня до выборов 03

"Что тут можно сказать... Во-первых, хочу выразить глубокое удовлетворение и даже радость по поводу того, что "Единая Россия" так заботится о людях. Особенно за пару дней до выборов. Во-вторых, нельзя не отметить заявление Ирины Тен, которая разрешила "будущим депутатам" открывать пешеходные дорожки, остановки и контейнерные площадки без перерезания красной ленточки. Жаль, что эта рекомендация касается только следующего поколения единороссов, а сама Ирина и её друзья так и продолжат паразитировать на потребностях горожан", - отметил блогер.

В итоге "Единая Россия" не смогла победить на выборах в Цнинский сельсовет. А торжественно открытая пешеходная дорожка через две недели начала разваливатся.

В Тамбове через неделю начала разваливаться пешеходная дорожка, помпезно открытая Единой Россией за 2 дня до выборов 04
В Тамбове через неделю начала разваливаться пешеходная дорожка, помпезно открытая Единой Россией за 2 дня до выборов 05
В Тамбове через неделю начала разваливаться пешеходная дорожка, помпезно открытая Единой Россией за 2 дня до выборов 06

Источник: https://censor.net.ua/p3088428
 
   
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В Тамбове через неделю начала разваливаться пешеходная дорожка, помпезно открытая "Единой Россией" за 2 дня до выборов - Цензор.НЕТ 7110
прямо как Петр Алексеевич В Тамбове через неделю начала разваливаться пешеходная дорожка, помпезно открытая "Единой Россией" за 2 дня до выборов - Цензор.НЕТ 6903
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Потому и развалилась,что Петра не позвали.
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на самом деле там видно что грузовик поломал
когда задним ходом назад сдавал или разворачивался
хотя навряд ли этот факт как то повлияет на уровень маразма в целом
псы. в липецке позовут)
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Ничто не вечно под Луной... Даже великие пирамиды рушатся со временем...
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Шо- то сильно широкая, а могли и тропинку сделать, но нет - все по - багатому, по рассейски(
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ета називаїцца русская трапа...там аддєльниї дарожкі для рук і ног...
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Я масло на хлеб толще мажу, чем они асфальт кладут
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The Washington Post: Комитет Сената одобрил санкции против Сирии, которые затрагивают и Россию



В Тамбове через неделю начала разваливаться пешеходная дорожка, помпезно открытая "Единой Россией" за 2 дня до выборов - Цензор.НЕТ 8005

В Тамбове через неделю начала разваливаться пешеходная дорожка, помпезно открытая "Единой Россией" за 2 дня до выборов - Цензор.НЕТ 8005

Комитет Сената США по международным отношениям в среду одобрил законодательные меры, направленные на то, чтобы подвергнуть Россию новым санкциям - на сей раз за поддержку сирийского правительства, сообщает журналист The Washington Post Карун Демирчян.
"Законопроект предполагает санкции против режима сирийского президента Башара Асада в связи с "военными преступлениями" и "преступлениями против человечности" в Сирии, включая использование им химического оружия. Санкции будут распространяться также на физических и юридических лиц, поддерживающих правительство Асада и его военные действия. Эти ограничительные меры по определению относятся к таким странам, как Россия и Иран", - уточняет автор статьи.
Законодательный акт назван в честь сирийского перебежчика под псевдонимом Цезарь. Работая на власти фотографом, он сделал более 55 тыс. снимков, документирующих пытки и смерть в правительственных тюрьмах.
Законопроект уже дважды прошел голосование в Палате представителей, в среду его впервые рассмотрел и одобрил комитет Сената.
"Законопроект обязывает президента представить отчеты с анализом эффективности потенциальных бесполетных и безопасных зон в Сирии, а также позволяет президенту временно приостановить действие санкций, если сирийское правительство прекратит атаковать свой народ и если российские и иранские силы больше не будут наносить удары по гражданскому населению, в том числе по больницам и школам", - сообщает Демирчян.
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Расскажите лучше об этом - это та дорога сегодня, о которой трубили весной с высоких трибун по телевизору Гройсман, Омелян и Насалик, что до конца года сделают.
В Тамбове через неделю начала разваливаться пешеходная дорожка, помпезно открытая "Единой Россией" за 2 дня до выборов - Цензор.НЕТ 8573
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Дорога Н-14 (Николаев - Кропивницкий Николаевская область), село Восеятское.
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Дорожка крутейшая, как раз для лохтората единой парашии
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Шож они паребрики не поставили рукожопы?
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Неудивительно, стоит только на толщину асфальта глянуть.
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Все понятно - попа не позвали с кадилом.
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Асфальтовая тропинка не была рассчитана на многолюдный крестный ход по случаю открытия оной.
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обе знаменитые беды расейские, дураки и дороги, в одном флаконе.
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На кацапии очередные торжественные похороны бабла,попиленного на этой очередной "стройке века".
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жесть какая, даже без бордюров сделали, тупо асфальт лопатой накидали.
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мало асфальта в говно подмешали..., а так всё скрепно, по-рюзьки...
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Странно, что после выборов ее(дорожку) не забрали до следующих!
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" ...пока гниет и плеснеет картофель на полях"
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В Тамбове через неделю начала разваливаться пешеходная дорожка, помпезно открытая "Единой Россией" за 2 дня до выборов.

Ну так это ж не какой-то отсталый социализм, это прогрессивный капитализм.
Можно только представить, какого качества они другие объекты строят.
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Вы ничего не понимаете - по дорожке пробежали тамбовские волки!
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Мальчик хочет в ТамбовТы знаешь чики-чики-чики-чикитаМальчик хочет в ТамбовТы знаешь чики-чики- чики-чикитаНо не летят туда сегодня самолетыИ не едут даже поезда.
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паребрик забыли воткнуть по краям "распилили", вот и развалилась.
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Не ругайте КацаПсинов Мавзолейных....,они даже СССр построили обокрали и развалили...., В Тамбове через неделю начала разваливаться пешеходная дорожка, помпезно открытая "Единой Россией" за 2 дня до выборов - Цензор.НЕТ 7595Самое интересное,что Пенсионный фонд СССР на момент развала в августе 1991 года составлял почти триллион ДОЛЛАРОВ,не РУБЛЕЙ.....,что там говорил Ельцин?..ах да Мі Правопреемники ПЛЯ....
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да как то настолько пофер на них, что даже напишу об этом
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Другими словами Пенсионное бабло таджиков єстонцев украинцев РАБссиянское БІДЛО попросту украло...
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Цензор.НЕТФотоКурьезыВ Тамбове через неделю начала разваливаться пешеходная дорожка, помпезно открытая "Единой Россией" за 2 дня до выборов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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