 В Тамбове через неделю начала разваливаться пешеходная дорожка, помпезно открытая "Единой Россией" за 2 дня до выборов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российского блогера Варламова.
Открытие дорожки пришлось за два дня до выборов в совет народных депутатов Цнинского сельсовета. "Да, это не великая магистраль, всего 130 метров. Но жители микрорайона несколько лет испытывали неудобства", – заявил глава района.
"Единая Россия" торжественно сообщила, что заасфальтированная пешеходная дорожка появилась "после того, как жители обратились к кандидатам Партии "Единая Россия". Дорожка ведет к детскому саду и остановке общественного транспорта.
"Что тут можно сказать... Во-первых, хочу выразить глубокое удовлетворение и даже радость по поводу того, что "Единая Россия" так заботится о людях. Особенно за пару дней до выборов. Во-вторых, нельзя не отметить заявление Ирины Тен, которая разрешила "будущим депутатам" открывать пешеходные дорожки, остановки и контейнерные площадки без перерезания красной ленточки. Жаль, что эта рекомендация касается только следующего поколения единороссов, а сама Ирина и её друзья так и продолжат паразитировать на потребностях горожан", - отметил блогер.
В итоге "Единая Россия" не смогла победить на выборах в Цнинский сельсовет. А торжественно открытая пешеходная дорожка через две недели начала разваливатся.
прямо как Петр Алексеевич
когда задним ходом назад сдавал или разворачивался
хотя навряд ли этот факт как то повлияет на уровень маразма в целом
псы. в липецке позовут)
Комитет Сената США по международным отношениям в среду одобрил законодательные меры, направленные на то, чтобы подвергнуть Россию новым санкциям - на сей раз за поддержку сирийского правительства, сообщает журналист The Washington Post Карун Демирчян.
"Законопроект предполагает санкции против режима сирийского президента Башара Асада в связи с "военными преступлениями" и "преступлениями против человечности" в Сирии, включая использование им химического оружия. Санкции будут распространяться также на физических и юридических лиц, поддерживающих правительство Асада и его военные действия. Эти ограничительные меры по определению относятся к таким странам, как Россия и Иран", - уточняет автор статьи.
Законодательный акт назван в честь сирийского перебежчика под псевдонимом Цезарь. Работая на власти фотографом, он сделал более 55 тыс. снимков, документирующих пытки и смерть в правительственных тюрьмах.
Законопроект уже дважды прошел голосование в Палате представителей, в среду его впервые рассмотрел и одобрил комитет Сената.
"Законопроект обязывает президента представить отчеты с анализом эффективности потенциальных бесполетных и безопасных зон в Сирии, а также позволяет президенту временно приостановить действие санкций, если сирийское правительство прекратит атаковать свой народ и если российские и иранские силы больше не будут наносить удары по гражданскому населению, в том числе по больницам и школам", - сообщает Демирчян.
Ну так это ж не какой-то отсталый социализм, это прогрессивный капитализм.
Можно только представить, какого качества они другие объекты строят.
https://www.youtube.com/watch?v=Qal56UTVSks
https://site.ua/tanyaadams/15066-vybory-vybory-kandidaty-klevye/
забыли воткнуть по краям"распилили", вот и развалилась.