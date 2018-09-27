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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (16526) Ленин (529) памятник (1805) скульптура (24)

 Вместо Ленина - гигантская синяя рука: в центре Киева установили новую скульптуру. ФОТО

По замыслу автора, она должна символизировать дружбу и общение.

В Киеве на бульваре Тараса Шевченко открыли новый арт-проект под названием Middle Way. Скульптура, изображающая огромную синюю руку, расположена рядом со снесенным во время Революции достоинства памятником Ленину, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Вместо Ленина - гигантская синяя рука: в центре Киева установили новую скульптуру 01

Объект был создан румынским скульптором Богданом Раци. По мнению автора, его творение символизирует дружбу и общение.


Вместо Ленина - гигантская синяя рука: в центре Киева установили новую скульптуру 02

Согласно информации КГГА, руку установили временно. Сколько именно она простоит напротив Бессарабского рынка, в ведомстве не сообщают.

Напомним, памятник Ленину снесли 8 декабря 2013 года, во время Революции достоинства. Фигуру вождя мирового пролетариата сбросили с постамента молодые люди в масках. Позднее ответственность за разрушение памятника взяли на себя представители ВО "Свобода".

Источник: https://censor.net.ua/p3088405
 
 
 Топ комментарии
 
Да вы в своем уме - памятник путину в Киеве?
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Мдя, схоже на руку мешканця Армянська.
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И "провещевал" АВАТАР указавши дланью своей...
Верной "дорогой" летите...летите...
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Да не оскудеет рука аватара (ХЗ что7) дающего :Я владимира ильича тоже, как-то не очень, но такой апстракциянизьм тоже не особо достовляет. Неужели кроме этих синих граблей больше никого и ничего более достойного не нашлось? Трешь какой-то, это ни куя не модерн, абстрактное искусство и ещё чего там-это КУЙНЯ! , в седующий раз можете член с яйцами за типа высокое искусство выдат, благо пустых ленинскиз постаментов до усрачки. Гы.
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Это практически памятник пуйлу... отфотошопленный)
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рука ???? надо МОШОНКУ или ....... все таки дающий ЖИЗНЬ , а рука может ЖИЗНЬ отобрать (((( какая фантазия уже может быть у этих СОВРЕМЕННЫХ скульпторов ((((гении все уже ОБЪВЕЯЛИ !!!
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Та ладно... В мире много такого всякого непривычного - зато фоткаться все возле любят)
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Та енто Кличко своей кормилице бывшей памятник поставил... Чичас то у него другая кормушка... Вместо Ленина - гигантская синяя рука: в центре Киева установили новую скульптуру - Цензор.НЕТ 2844
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.....синяя мошонка ))))) ОНА веселей смотреться будет ))))
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відрублена рука корупціонера....Клічко знає толк)
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Современное искусство )))))
Этот вид сумашествия прикольней смотрится в движении.
https://www.youtube.com/watch?v=sunxc2VWAzw
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на бульваре Тараса Шевченко можно было изобразить например книгу тот же Кобзар или что-то с ресунков ТГ Шавченко а не эту бессмысленность деградированных скульпторов

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Надо было руку с дулей поставить или вытянутый средний палец и подпись "превед русне".
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Великолепнейший парк скульптур Густава Вигеланда. Нам бы такое.
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Тепер треба голову ломати, яким шедевром "віддячити" румунам (не забуваємо за їхні витівки з паспортами), щоб отак більше не стібалися...
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Памятник колену, который символизирует ... Да пусть сами голову ламают, как мы сейчас.
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А непогана ідея ... І сказати, що символізує "Удар в девяточку", тіпа про футбол
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Ждем памятник красной ноге, как призыв больше путешествовать.
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«Санта-Клаус с ёлкой в виде анальной пробки» в центре Роттердама, Нидерланды.

Вместо Ленина - гигантская синяя рука: в центре Киева установили новую скульптуру - Цензор.НЕТ 8188
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Я б этого Кланта Соуса с такой елкой постремался бы впустить к себе.
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так!...он - художник! он так видит!
(дружбы не увидел...цвет...не очень.. синяя дружба? ...фууу! ...воображение - стоп!!!)
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Дальтоник с гипертрофированным зрением, усложненным ретроградным всплеском затухающих мозговых волн в состоянии длительной интоксикации cerebrum.
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Астана, Казахстан. Детская площадка.

Вместо Ленина - гигантская синяя рука: в центре Киева установили новую скульптуру - Цензор.НЕТ 1031
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Таким жестом я обычно посылаю... Пардон Вместо Ленина - гигантская синяя рука: в центре Киева установили новую скульптуру - Цензор.НЕТ 170
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бык е..нулся когда увидел голубую руку...
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"По мнению автора, его творение символизирует дружбу и общение"
Зачем ети обьяснения в новости?
И так ясно видна задумка автора, я бы даже сказал, его творческий посыл...
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Козломордия. Подмосквабадье.
"Сказка" - богомерзкий оздоровительный лагерь имени Говарда Филлипса Лавкрафта для глухонемых детей.
Фотоподборка - ЖЕСТЬ. Иа Ктулху! Иа Дагон! Иа! Иа! Шуб-Ниггурат! Чёрный Козёл Лесов с легионом младых! ,,,;,;,,,

Вместо Ленина - гигантская синяя рука: в центре Киева установили новую скульптуру - Цензор.НЕТ 2009
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Внутри. Отвратительное порождение метановых болот Юггота ждёт прямо на лестнице...

Вместо Ленина - гигантская синяя рука: в центре Киева установили новую скульптуру - Цензор.НЕТ 5459
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Стесняюсь спросить: а что это коричневое под лапами Ктулху? Хозяева понемногу откладывают, когда приходят домой?
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Да там наверное дети мощно откладывали прямо на месте...
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Ползучий хаос Ньярлатотеп пробирается из стен и углов...

Вместо Ленина - гигантская синяя рука: в центре Киева установили новую скульптуру - Цензор.НЕТ 4701
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от такого дети точно дар речи потеряют
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Да уж... Похоже, что детей туда привозили нормальных. А глухонемыми они становились уже в процессе.
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За 4 года ничего умнее у кличко не смогли предложить в виде нового памятника? Дучше бы Мазепе памятник поставили. А то из-за мстительной "анафемы" московитов до сих пор боятся показать его истинную роль в истории Ураины.
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Это намек, наглядный пример так сказать, что многим пора рубить руки!
А Памятник нужно подписать "Рука коррупционера"
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А если честно, то безвкусица редкая!
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увековечили руку взяточника, предлагаю на ней писать фамилии "рекордсменов" с суммами или хотя бы "тарифы услуг"...
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Предлагаю руки взяточников складывать вокруг Царь-Руки.
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Автор скульптури дуже тонко тролить українскі реалії, натякаючи на закон в Арабських Еміратах, де за крадіжку (чи обман покупця на гроші?) відрубують руку, (до речі, вона синя)...
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могло бути й гірше. могли якутського скульптора запросити
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Объект был создан румынским скульптором Богданом Раци.


Лепят все, что угодно, лишь бы повыпендриваться.
Европейцы явно вырождаются.
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ГОЛУБАЯ рука напротив "Бессарабского рынка" символизирует дружбу. По мнению автора. Мдааа, а по моему мнению, автору данного "шедевра" надобно обратиться как к психологу так и к сексопатологу.
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А это уже тяжёлая наркомания в архитектуре:


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Можновладці хотіли встановити дулю, але подумали, що цього і так досить.
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если пальцы раскрасить в цвета радуги, памятник станет местом встречи ветеранов ЛГБТ.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиВместо Ленина - гигантская синяя рука: в центре Киева установили новую скульптуру. ФОТО
 
 
 
 
 
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