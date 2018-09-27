 Вместо Ленина - гигантская синяя рука: в центре Киева установили новую скульптуру. ФОТО

В Киеве на бульваре Тараса Шевченко открыли новый арт-проект под названием Middle Way. Скульптура, изображающая огромную синюю руку, расположена рядом со снесенным во время Революции достоинства памятником Ленину, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Объект был создан румынским скульптором Богданом Раци. По мнению автора, его творение символизирует дружбу и общение.





Согласно информации КГГА, руку установили временно. Сколько именно она простоит напротив Бессарабского рынка, в ведомстве не сообщают.

Напомним, памятник Ленину снесли 8 декабря 2013 года, во время Революции достоинства. Фигуру вождя мирового пролетариата сбросили с постамента молодые люди в масках. Позднее ответственность за разрушение памятника взяли на себя представители ВО "Свобода".