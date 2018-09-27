 Вместо Ленина - гигантская синяя рука: в центре Киева установили новую скульптуру. ФОТО

В Киеве на бульваре Тараса Шевченко открыли новый арт-проект под названием Middle Way. Скульптура, изображающая огромную синюю руку, расположена рядом со снесенным во время Революции достоинства памятником Ленину, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Объект был создан румынским скульптором Богданом Раци. По мнению автора, его творение символизирует дружбу и общение.
Согласно информации КГГА, руку установили временно. Сколько именно она простоит напротив Бессарабского рынка, в ведомстве не сообщают.
Напомним, памятник Ленину снесли 8 декабря 2013 года, во время Революции достоинства. Фигуру вождя мирового пролетариата сбросили с постамента молодые люди в масках. Позднее ответственность за разрушение памятника взяли на себя представители ВО "Свобода".
Верной "дорогой" летите...летите...
Этот вид сумашествия прикольней смотрится в движении.
https://www.youtube.com/watch?v=sunxc2VWAzw
(дружбы не увидел...цвет...не очень.. синяя дружба? ...фууу! ...воображение - стоп!!!)
Зачем ети обьяснения в новости?
И так ясно видна задумка автора, я бы даже сказал, его творческий посыл...
"Сказка" - богомерзкий оздоровительный лагерь имени Говарда Филлипса Лавкрафта для глухонемых детей.
Фотоподборка - ЖЕСТЬ. Иа Ктулху! Иа Дагон! Иа! Иа! Шуб-Ниггурат! Чёрный Козёл Лесов с легионом младых! ,,,;,;,,,
А Памятник нужно подписать "Рука коррупционера"
Лепят все, что угодно, лишь бы повыпендриваться.
Европейцы явно вырождаются.