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Все про:взятка (4094) МВД (7626) СБУ (12841)

 СБУ разоблачила на взятках одного из руководителей Главного сервисного центра МВД Украины. ФОТОрепортаж

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили в систематических взятках одного из руководителей Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от частных предпринимателей, которые занимаются техническим переоснащением автомобилей. За взятку злоумышленник обещал беспрепятственную выдачу бланков свидетельств о согласовании конструкций транспортных средств, в частности для установки газобаллонного оборудования. Деньги передавали через посредника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала главу тергромады на Донетчине при получении 5 тыс. грн взятки. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете при передаче посредником очередной части взятки в размере тысяча пятьсот евро. Ранее сотрудники СБУ задокументировали факт незаконного получения фигурантами дела 1,8 тыс. евро.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник ГСЧС задержан на Закарпатье за получение 750 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

СБУ разоблачила на взятках одного из руководителей Главного сервисного центра МВД Украины 01
СБУ разоблачила на взятках одного из руководителей Главного сервисного центра МВД Украины 02
СБУ разоблачила на взятках одного из руководителей Главного сервисного центра МВД Украины 03

Источник: https://censor.net.ua/p3088403
 
   
 Топ комментарии
 
Разоблачение нужно начинать с Саахова. Вершина криминальной пирамиды находится в кабинете главы МВД.
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На фото как ющенко - мои рукы чысти ))
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Разоблачение нужно начинать с Саахова. Вершина криминальной пирамиды находится в кабинете главы МВД.
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На местах тоже крепко берут......Не помажешь найдут повод что либо не так.
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Молодці! А я ще думаю, чого так довго паспорти штампують...?)
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затримання-суд-застава-поновлення на посаді-компенсація

чи хтось думає що буде інакше?!(послідовність не принципово)
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Потрібно гнати сабакова і його радників, керівництво патрульної поліції Жукова, Євдокімова це банальні подонки і брехуни. Корупція в поліції зросла, ВБ працює по замовленню.
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Кого -нибудь ,кроме уборщицы ,за взятки уже посадили в Украине?Я не в курсах!
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Не ділився лідар. Тепер одслинить і буде і далі жіть-пажівать добро нажівать. І ділиться. Знаємо ми ці затримання. Бочковського і Бозенблята теж затримували
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ разоблачила на взятках одного из руководителей Главного сервисного центра МВД Украины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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