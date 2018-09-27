 СБУ разоблачила на взятках одного из руководителей Главного сервисного центра МВД Украины. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от частных предпринимателей, которые занимаются техническим переоснащением автомобилей. За взятку злоумышленник обещал беспрепятственную выдачу бланков свидетельств о согласовании конструкций транспортных средств, в частности для установки газобаллонного оборудования. Деньги передавали через посредника.

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Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете при передаче посредником очередной части взятки в размере тысяча пятьсот евро. Ранее сотрудники СБУ задокументировали факт незаконного получения фигурантами дела 1,8 тыс. евро.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

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