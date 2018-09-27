EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Технологии
  6699  30
Все про:война (3068) вооружение (3008) Укроборонпром (504)

 Управляемый снаряд "Квітник" избавился от российских комплектующих и улучшил характеристики. ФОТО

В ходе третьей международной выставки оборонной промышленности ADEX-2018 ДК, которая проходит в столице Азербайджана, "Укроборонпром" представил управляемый артиллерийский снаряд с лазерным полуактивным самонаведением калибра 152/155 мм "Квітник", созданный ГП НПК "Прогресс" без российских комплектующих.

Об этом сообщает Defense Express, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Закупая за границей вооружение, Украина получит также технологии и инвестиции, – Кабинет Министров

На сегодня завершены работы по замене российских комплектующих в элементной базе управляемого артиллерийского снаряда "Квітник" на отечественные и западные аналоги. В результате полученный боеприпас получил лучшие характеристики по сравнению с предыдущей версией.

"Квітник" - это осколочно-фугасный боеприпас с лазерной полуактивной головкой самонаведения (типа 9Э421), который предназначен для оснащения систем ствольной артиллерии калибра 152 и/или 155 мм (под стандарты НАТО). Принят на вооружение Вооруженных сил Украины 6 декабря 2012 года.

"Квітник" обеспечивает поражение танков, пусковых ракетных установок, бронированных машин, защитных сооружений (ДОТов; ДЗОТов; зданий, приспособленных для обороны и т.п.); самоходных и буксируемых артиллерийских орудий; командных, центров управления, узлов связи; мостов и водных переправ; боевых, десантных и транспортных кораблей и тому подобное.

Смотрите также: На "Львовском бронетанковом заводе" завершились испытания новой бронемашины "Лев". ФОТОрепортаж

Высокоточный управляемый снаряд "Квітник" был создан с существенно меньшим весом и характеристиками по пробиванию и поражению противника, несколько превышающими российские аналоги. Его лазерная полуактивная система наведения позволяет применять боеприпас не только против бронетехники, но и против других важных военных объектов. Он может применяться для наземной артиллерии, например, для самоходных гаубиц типа Мста-С или 2СЗМ "Акация", что существенно сокращает время выполнения боевой задачи. Способен поражать цели, движущиеся со скоростью до 10 м/с (36 км/ч) с вероятностью 0,9.

Сравнение отечественной разработки с другими аналогами показывает, что инженерам удалось создать мощную боевую часть, кроме того, снаряд вышел длиной менее - 1200 мм вместо привычных 1300 мм, под стандарт НАТО.

Дальность стрельбы ракетой "Квітник" составляет 20 км. При этом его вес не превышает 48 кг.

Управляемый снаряд Квітник избавился от российских комплектующих и улучшил характеристики 01

Источник: https://censor.net.ua/p3088400
 
   
 Топ комментарии
 
Это перечень цветов, которые составят похоронный венок на могилу кремлефашистских свинособак. Слава Украине !
 показать весь комментарий
 
стоит избавиться от кацапов и всего прикацапленного.... Управляемый снаряд "Квітник" избавился от российских комплектующих и улучшил характеристики - Цензор.НЕТ 5650 глубокие обобщения навевает, однако Управляемый снаряд "Квітник" избавился от российских комплектующих и улучшил характеристики - Цензор.НЕТ 1343
 показать весь комментарий
 
везде, где убирают кацапскую составляющую - все становится лучше!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
пашинский улутшал, так же как минометы?
 показать весь комментарий
 
Ну і назви дають "Квітник" , "Піон", "Васильок".
 показать весь комментарий
 
 
Є конструктори, нехай обзивають, а це ще відголос радянської "миролюбивої" традиції.
 показать весь комментарий
 
 
Це зовсім не так! Кодова назва швидко і зрозуміло звучить під час коммунікативного зв"язку між підрозділами і не викликає іншої трактовки. Це загальновійськова практика в світі, а не тільки в колишньому есесесері.
 показать весь комментарий
 
 
Ви знаєте як потім гарно квіти як піон і васильок ростуть на місцях попадання Управляемый снаряд "Квітник" избавился от российских комплектующих и улучшил характеристики - Цензор.НЕТ 8036
 показать весь комментарий
 
 
а хто чув про "мак",2флокс" подснежник",той же "пион" "примула", "лаванда М", "кактус", "шиповник" Управляемый снаряд "Квітник" избавился от российских комплектующих и улучшил характеристики - Цензор.НЕТ 5361 військовим так зручно називати, а для розробників-в кресленнях,там набір букв,цифр....
 показать весь комментарий
 
Это перечень цветов, которые составят похоронный венок на могилу кремлефашистских свинособак. Слава Украине !
 показать весь комментарий
 
 
стоит избавиться от кацапов и всего прикацапленного.... глубокие обобщения навевает, однако Управляемый снаряд "Квітник" избавился от российских комплектующих и улучшил характеристики - Цензор.НЕТ 1343
 показать весь комментарий
 
 
ті смотри, насколько китай компактнее кацапов!!! Управляемый снаряд "Квітник" избавился от российских комплектующих и улучшил характеристики - Цензор.НЕТ 8247
 показать весь комментарий
 
Фотографія доречі стара. Зараз мабуть ГСН роблять для Нептуна якщо вже не зробили.
 показать весь комментарий
 
Разработка КБ «Компас» позволяет не только создавать «умные» боеприпасы с нуля, но и модернизировать снаряды, уже имеющиеся на складах. Стоимость переделки базового артиллерийского боеприпаса в управляемый составит порядка $1000. Для сравнения, один «умный» 155-мм снаряд Excalibur обходится американскому военному бюджету в $80 000.
 показать весь комментарий
 
Екскалибур нынешний по GPS наводится. Классная штука. Точность поражает.
 показать весь комментарий
 
Дальность 20 км, у управляемого снаряда?😑
 показать весь комментарий
 
Для АРС 152-155мм действительно маловато...должно быть около 50...и не управляемого (таких не бывает, "управляемые" термин для ракет). а высокоточного
 показать весь комментарий
 
Разница в размерах элементов ГСН впечатляет.
 показать весь комментарий
 
 
Только Шурику Турчинову в руки не давайте и потрогать.Сглазит.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапские "микросборки" можно даже из космоса разглядеть
 показать весь комментарий
 
 
Неточность в заголовке.
Вместо "избавился от российских комплектующих и улучшил характеристики"

следует читать "избавился от российских комплектующих ,вследствие чего улучшил характеристики"
 показать весь комментарий
 
 
везде, где убирают кацапскую составляющую - все становится лучше!
 показать весь комментарий
 
 
Насправді найгірші напівпровідники за часів ссср випускали в Середній Азії два заводи: символ квадратна змія і символ тарілка з вогником. На фото вище мікросхеми оперативної пам"яті досить надійного виробництва Зеленоград. Для війскових потреб зразки деталей проходили десятки випробувань: на витримку електромагнітної хвилі, вплив радіації, різноманітні перегрузки по напрузі, ізоляційні характеристики, здатність працювати при великих механічних перегрузках, низкій та високій температурі, 99% вологості- тропік, грибостійкість, морський туман, тощо. Закінчуючи 86роком, якість запчастин істотно знизилася, почали економити, дивилось крізь пальці отк, а тепер і взагалі сміття.
Але щось я дуже сумніваюсь, що оті багатошарові зелені китайські плати пройшли хоча б половину згаданих мною випробувать, хоча срок дії отих плат 15-20 секунд, поки летить снаряд, може й немає смислу заморачуватись.
 показать весь комментарий
 
Вже на початку-середину 17го. елементарна база вже була перероблена.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоТехнологииУправляемый снаряд "Квітник" избавился от российских комплектующих и улучшил характеристики. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх