 Управляемый снаряд "Квітник" избавился от российских комплектующих и улучшил характеристики. ФОТО

Об этом сообщает Defense Express, передает Цензор.НЕТ.

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На сегодня завершены работы по замене российских комплектующих в элементной базе управляемого артиллерийского снаряда "Квітник" на отечественные и западные аналоги. В результате полученный боеприпас получил лучшие характеристики по сравнению с предыдущей версией.

"Квітник" - это осколочно-фугасный боеприпас с лазерной полуактивной головкой самонаведения (типа 9Э421), который предназначен для оснащения систем ствольной артиллерии калибра 152 и/или 155 мм (под стандарты НАТО). Принят на вооружение Вооруженных сил Украины 6 декабря 2012 года.

"Квітник" обеспечивает поражение танков, пусковых ракетных установок, бронированных машин, защитных сооружений (ДОТов; ДЗОТов; зданий, приспособленных для обороны и т.п.); самоходных и буксируемых артиллерийских орудий; командных, центров управления, узлов связи; мостов и водных переправ; боевых, десантных и транспортных кораблей и тому подобное.

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Высокоточный управляемый снаряд "Квітник" был создан с существенно меньшим весом и характеристиками по пробиванию и поражению противника, несколько превышающими российские аналоги. Его лазерная полуактивная система наведения позволяет применять боеприпас не только против бронетехники, но и против других важных военных объектов. Он может применяться для наземной артиллерии, например, для самоходных гаубиц типа Мста-С или 2СЗМ "Акация", что существенно сокращает время выполнения боевой задачи. Способен поражать цели, движущиеся со скоростью до 10 м/с (36 км/ч) с вероятностью 0,9.

Сравнение отечественной разработки с другими аналогами показывает, что инженерам удалось создать мощную боевую часть, кроме того, снаряд вышел длиной менее - 1200 мм вместо привычных 1300 мм, под стандарт НАТО.

Дальность стрельбы ракетой "Квітник" составляет 20 км. При этом его вес не превышает 48 кг.