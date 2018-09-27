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 Сербский наемник-снайпер Берич "заработал" участок в 21 га под Рязанью и хочет продать его за миллион. ФОТО

Сербский наемник Деян Берич, воевавший на стороне боевиков на Донбассе, собрался продавать "заработанный" им участок земли в России.

Об этом в Twitter сообщает журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

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"Неплохо сербский наемник Берич на войне подзаработал. Получил участочек в 21 га под Рязанью, теперь продает. Хочет больше миллиона рублей. Какой только сброд не нажился на Донбассе и горе его жителей. Со всего света слетелись стервятники", - написал он и опубликовал скриншот страницы террориста в соцсети.

Сербский наемник-снайпер Берич заработал участок в 21 га под Рязанью и хочет продать его за миллион 01

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Как сообщалось, группа сербских наемников-снайперов во главе с Деяном Беричем зашла на Донбасс в конце прошлого года.

Сербский наемник-снайпер Берич заработал участок в 21 га под Рязанью и хочет продать его за миллион 02

Источник: https://censor.net.ua/p3088342
 
   
 Топ комментарии
 
Под кладбище пускай оставит,им скоро много понадобится.
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Предлагаем обмен, выгодно, на 2 кв.м. в посадке в Украине Сербський найманець-снайпер Берич "заробив" ділянку в 21 га під Рязанню і хоче продати її за мільйон - Цензор.НЕТ 5304
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Все так любят расию )) Но никто не хочет в ней жить ))
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Все так любят расию )) Но никто не хочет в ней жить ))
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Под кладбище пускай оставит,им скоро много понадобится.
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Предлагаем обмен, выгодно, на 2 кв.м. в посадке в Украине
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Братушки те еще крендели... Вспомните резню в Сребренице... Сколько они там вырезали босняков? 5-8-10 000 ? И нормально... Поэтому с кацапами и дружны...
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Вони виправдовували тим, що різали мусульман. Вони вважають - коли ріже православний мусульманина, так це не злочин.
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То якіж вони православні, якщо вбивають? Вони є сатаністи разом з Московитами.
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Які вони "братушки"? Для чого означати ворогів словом з позитивною конотацією?
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Пам'ятаю як мене звинувачували та казали, що серби нормальні і не треба на них котити бочку.
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Так на них бочку катить и не надо.Таких надо гусеницами давить или живыми удобрять землю матушку которую они захватили.
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разве кацапстан начал раздавать землю убийцам? скорей отжал у кого то, у этих пидерастов это норма.
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Сербский наемник-снайпер Берич "заработал" участок в 21 га под Рязанью и хочет продать его за миллион....

и скольких же украинцев убил этот подонок, что ему рашисты презентовали аж 21 га земли?
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Таких нужно ликвидировать, есть смертная казнь в стране или нет, это неважно, секретные директивы должны быть и соответствующие подразделения тоже. Половина спецслужб мира уничтожают физически террористов и врагов, это нормальная практика, особенно для воюющих или постоянно подвергающихся атакам стран.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомСербский наемник-снайпер Берич "заработал" участок в 21 га под Рязанью и хочет продать его за миллион. ФОТО
 
 
 
 
 
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