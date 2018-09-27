 Сербский наемник-снайпер Берич "заработал" участок в 21 га под Рязанью и хочет продать его за миллион. ФОТО

Об этом в Twitter сообщает журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Неплохо сербский наемник Берич на войне подзаработал. Получил участочек в 21 га под Рязанью, теперь продает. Хочет больше миллиона рублей. Какой только сброд не нажился на Донбассе и горе его жителей. Со всего света слетелись стервятники", - написал он и опубликовал скриншот страницы террориста в соцсети.
Как сообщалось, группа сербских наемников-снайперов во главе с Деяном Беричем зашла на Донбасс в конце прошлого года.
и скольких же украинцев убил этот подонок, что ему рашисты презентовали аж 21 га земли?