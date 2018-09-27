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Все про:взятка (4094) СБУ (12841) Донецкая область (4086)

 СБУ задержала главу тергромады на Донетчине при получении 5 тыс. грн взятки. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили во взяточничестве председателя одной из территориальных громад Добропольского района Донецкой области, который требовал деньги за заключение договора на поставку энергосберегающего освещения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя деньги за беспрепятственное заключение договора на поставку энергосберегающего освещения для нужд громады на сумму более 130 тыс. грн", - сообщает СБУ.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали факт незаконных действий чиновника.

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Правоохранители задержали председателя территориальной громады в рабочем кабинете во время получения неправомерной выгоды в размере 5 тыс. грн.

Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.368 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

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СБУ задержала главу тергромады на Донетчине при получении 5 тыс. грн взятки 01
СБУ задержала главу тергромады на Донетчине при получении 5 тыс. грн взятки 02
СБУ задержала главу тергромады на Донетчине при получении 5 тыс. грн взятки 03

Источник: https://censor.net.ua/p3088335
 
 
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и что? дальше-то что? самое интересное начинается дальше, но оно никогда и не начинается...
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Терргромады- очередное казнокрадское лукавство шакаладно-рюкзачной влады.Большие по населению мистечки обирають до нитки меньших,бо бильшисть у них.Дохлая мышь от влады..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ задержала главу тергромады на Донетчине при получении 5 тыс. грн взятки. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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