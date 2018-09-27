 СБУ задержала главу тергромады на Донетчине при получении 5 тыс. грн взятки. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя деньги за беспрепятственное заключение договора на поставку энергосберегающего освещения для нужд громады на сумму более 130 тыс. грн", - сообщает СБУ.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали факт незаконных действий чиновника.

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Правоохранители задержали председателя территориальной громады в рабочем кабинете во время получения неправомерной выгоды в размере 5 тыс. грн.

Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.368 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

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