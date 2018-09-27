 Иномарка въехала в маршрутку в Харькове, пострадали шесть человек, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Харьковской области.

"Сегодня в 8:24 в Харькове на улице Достоевского 46-летний водитель автомобиля BMW столкнулся с автобусом маршрута 123а, который стоял на остановке. В результате аварии пострадали шесть человек - четыре пассажира автобуса в возрасте от 20 до 56 лет, и двое пассажиров иномарки. Состояние здоровья одного из травмированных медики оценивают как тяжелое", - сказано в сообщении.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.



