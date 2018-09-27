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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Иномарка въехала в маршрутку в Харькове, пострадали шесть человек, - полиция. ФОТОрепортаж

В Харькове иномарка въехала в маршрутный автобус. В результате аварии пострадали шесть человек, один из пострадавших - пассажир легковушки - находится в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Харьковской области.

"Сегодня в 8:24 в Харькове на улице Достоевского 46-летний водитель автомобиля BMW столкнулся с автобусом маршрута 123а, который стоял на остановке. В результате аварии пострадали шесть человек - четыре пассажира автобуса в возрасте от 20 до 56 лет, и двое пассажиров иномарки. Состояние здоровья одного из травмированных медики оценивают как тяжелое", - сказано в сообщении.

Иномарка въехала в маршрутку в Харькове, пострадали шесть человек, - полиция 01

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

Иномарка въехала в маршрутку в Харькове, пострадали шесть человек, - полиция 02
Иномарка въехала в маршрутку в Харькове, пострадали шесть человек, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3088330
 
 
 Топ комментарии
 
Блин, 27 лет прошло со времен совка, а вы тачки все еще иномарками называете. Никак не можете привыкнуть, что Жигуль и Волга - тоже иномарки!? Тогда и телефоны называйте иномарками, и кока-колу.
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А что значит иномарка? Типа, не Запорожец что-ли?
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"Иномарка"...))) Лихие 90-е, далекие и близкие...)
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А была бы "евробляха", номера бы не замазывали...
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ну тогда это AH - вариантов то не много.
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чем отличаются "замазаные" укр. номера и "не замазаные" бляхи?
Ничем.
И в том и в другом случае владелец неизвестен
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Укуренный.На Достоевского двигун крайне слабый,умудриться врезаться-талантище нужен.Та м что,дорогу отремонтировали?.
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я уже так понимаю, что все-равно, будут врезаться 😂😂😂
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В последнее время меня терзают смутные сомнения, о некоей аномалии, в районе Харькова. При этом, это аномалия начинает работать при погружении тел, некоторых категорий граждан, в салоны весьма неплохих тачек. В Одессе, вроде как на спад пошла, такая вот аномалия. А може она переместилась???
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Походу, в Харькове, водительские права раздают в подарок к бутылке водки
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А что значит иномарка? Типа, не Запорожец что-ли?
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Ага. У журналіста, здається, замість гіпоталамуса совкоталамус.
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Конечно,
виноват водитель маршрутки, так как не уступил дорогу, и имел такую наглость неожиданно
остановится на ОСТАНОВКЕ!!!

И да, баварский производитель авто уже не тот,
сравните повреждения авто и маршрутки.
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братик, так уже давно все делают, типа безопаснее при авариях, и чтобы после дтп не восстанавливали полгода, а шли в салон и покупали новую, ибо нефиг.
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Благодаря мягкости машины ,снижается смертельность аварии.Законы физики,которую никто ,кроме продвинутых автопроизводителей не учит.
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братик, так я и не спорю, просто челик сравнивал повреждения xD
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Блин, 27 лет прошло со времен совка, а вы тачки все еще иномарками называете. Никак не можете привыкнуть, что Жигуль и Волга - тоже иномарки!? Тогда и телефоны называйте иномарками, и кока-колу.
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Да уж - после столкновения из иномарки вылезла братва и поставила водителя и пассажиров маршрутки на счетчик...)))
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"Иномарка"...))) Лихие 90-е, далекие и близкие...)
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Ето Харьков детка , гепаград - ватная столица Украини !!! -
Спитаєте - А в ж чому зв"язок ?
А зв"язок є - бо ні в якому місті так нахабно не їздять водії , і ні в якому місті немає
стільки аварій з жертвами, як у Харькові !!
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братик, а вчерашний твой спам был в 2 раза эффективнее, ведь вчера результат был через 10 минут, а сегодня уже 20. фу.дизлайк.отписка !
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что за слово такое совковое, ИНОМАРКА? Пора бы уже на 28 году независимости избавиться от этого старопердунского пережитка. Тем более что сейчас все машины - иномарки, так как Славуты больше не выпускают
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИномарка въехала в маршрутку в Харькове, пострадали шесть человек, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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