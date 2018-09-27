 Иномарка въехала в маршрутку в Харькове, пострадали шесть человек, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Харьковской области.
"Сегодня в 8:24 в Харькове на улице Достоевского 46-летний водитель автомобиля BMW столкнулся с автобусом маршрута 123а, который стоял на остановке. В результате аварии пострадали шесть человек - четыре пассажира автобуса в возрасте от 20 до 56 лет, и двое пассажиров иномарки. Состояние здоровья одного из травмированных медики оценивают как тяжелое", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.
Ничем.
И в том и в другом случае владелец неизвестен
виноват водитель маршрутки, так как не уступил дорогу, и имел такую наглость неожиданно
остановится на ОСТАНОВКЕ!!!
И да, баварский производитель авто уже не тот,
сравните повреждения авто и маршрутки.
Спитаєте - А в ж чому зв"язок ?
А зв"язок є - бо ні в якому місті так нахабно не їздять водії , і ні в якому місті немає
стільки аварій з жертвами, як у Харькові !!