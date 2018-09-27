 За три дня на полях Генассамблеи ООН Порошенко провел 25 встреч с главами иностранных делегаций, - Цеголко. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

"Генассамблея ООН - хорошая площадка, чтобы усилить и расширить нашу коалицию противодействия российской агрессии. Только за три дня Президент провел 25 встреч с главами иностранных делегаций. Среди них Румыния, Словакия, Великобритания, Турция, Нидерланды, Польша, США, Финляндия, Бельгия, Хорватия, Словения, Сербия, Болгария, Йемен, Черногория, Албания, Эквадор, Республика Корея, Дания, Португалия. А также Генеральные секретари ООН и НАТО и председатель Совета Европейского Союза", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко передал генсеку ООН Гутеррешу ноту о непродлении Договора о дружбе с Россией, - Цеголко. ФОТО





























Фото: Цеголко/Facebook