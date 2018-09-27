EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Фоторепортаж
  356  16
Все про:ООН (2577) Порошенко (15484) Цеголко (150)

 За три дня на полях Генассамблеи ООН Порошенко провел 25 встреч с главами иностранных делегаций, - Цеголко. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко провел 25 встреч с главами иностранных делегаций на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

"Генассамблея ООН - хорошая площадка, чтобы усилить и расширить нашу коалицию противодействия российской агрессии. Только за три дня Президент провел 25 встреч с главами иностранных делегаций. Среди них Румыния, Словакия, Великобритания, Турция, Нидерланды, Польша, США, Финляндия, Бельгия, Хорватия, Словения, Сербия, Болгария, Йемен, Черногория, Албания, Эквадор, Республика Корея, Дания, Португалия. А также Генеральные секретари ООН и НАТО и председатель Совета Европейского Союза", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко передал генсеку ООН Гутеррешу ноту о непродлении Договора о дружбе с Россией, - Цеголко. ФОТО

За три дня на полях Генассамблеи ООН Порошенко провел 25 встреч с главами иностранных делегаций, - Цеголко 01
За три дня на полях Генассамблеи ООН Порошенко провел 25 встреч с главами иностранных делегаций, - Цеголко 02
За три дня на полях Генассамблеи ООН Порошенко провел 25 встреч с главами иностранных делегаций, - Цеголко 03
За три дня на полях Генассамблеи ООН Порошенко провел 25 встреч с главами иностранных делегаций, - Цеголко 04
За три дня на полях Генассамблеи ООН Порошенко провел 25 встреч с главами иностранных делегаций, - Цеголко 05
За три дня на полях Генассамблеи ООН Порошенко провел 25 встреч с главами иностранных делегаций, - Цеголко 06
За три дня на полях Генассамблеи ООН Порошенко провел 25 встреч с главами иностранных делегаций, - Цеголко 07
За три дня на полях Генассамблеи ООН Порошенко провел 25 встреч с главами иностранных делегаций, - Цеголко 08
За три дня на полях Генассамблеи ООН Порошенко провел 25 встреч с главами иностранных делегаций, - Цеголко 09
За три дня на полях Генассамблеи ООН Порошенко провел 25 встреч с главами иностранных делегаций, - Цеголко 10
За три дня на полях Генассамблеи ООН Порошенко провел 25 встреч с главами иностранных делегаций, - Цеголко 11
За три дня на полях Генассамблеи ООН Порошенко провел 25 встреч с главами иностранных делегаций, - Цеголко 12
За три дня на полях Генассамблеи ООН Порошенко провел 25 встреч с главами иностранных делегаций, - Цеголко 13
За три дня на полях Генассамблеи ООН Порошенко провел 25 встреч с главами иностранных делегаций, - Цеголко 14
Фото: Цеголко/Facebook

За три дня на полях Генассамблеи ООН Порошенко провел 25 встреч с главами иностранных делегаций, - Цеголко 15

Источник: https://censor.net.ua/p3088322
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Фото с Трампом за прошлый год. Для Цеголко простительно, для Цензора нет.
 показать весь комментарий
 
 
Tatyana Pomolova - За три дні на полях Генасамблеї ООН Порошенко провів 25 зустрічей із главами іноземних делегацій, - Цеголко - Цензор.НЕТ 1586 , а шо Цеголко делать было?

Ну нету фото с Трампом, нету - а выборы уже близко....
 показать весь комментарий
 
Похоже на то - на таких снимках принято всем стоять приблизительно на одной линии и не вылазить вперед...)))
На первом снимке так оно и есть - а на втором влом было особо фотошопить, изображение гаранта нанесено поверх...)))
 показать весь комментарий
 
1 фото конечно жесть. За три дні на полях Генасамблеї ООН Порошенко провів 25 зустрічей із главами іноземних делегацій, - Цеголко - Цензор.НЕТ 8725 Стрешный не то слово, и в наряде Трампа протролил.
 показать весь комментарий
 
Фотошоп неудачный, голова в 1,5 раза больше чем у Трампа.
 показать весь комментарий
 
порошенко провів сеанс одночасної гри на 25 дошках та всіх отримав мат
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, получилось чего выклянчить на роспил для своей братии ?
 показать весь комментарий
 
лАвров подтвердил, что кАцапия это пАраша За три дні на полях Генасамблеї ООН Порошенко провів 25 зустрічей із главами іноземних делегацій, - Цеголко - Цензор.НЕТ 6778

Порошенко огляделся и, осознав, что он на "российской территории", покинул помещение. Сергей Лавров коротко прокомментировал появление Петра Порошенко: "Наверное, с туалетом перепутал".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗа три дня на полях Генассамблеи ООН Порошенко провел 25 встреч с главами иностранных делегаций, - Цеголко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх