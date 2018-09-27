 В Петриковке после реконструкции открыта начальная школа с современным оборудованием, - Голик. ФОТОрепортаж

По словам советника председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрия Голика, теперь это не "холодное серое здание с устаревшей системой водоотвода и разбитым двором, а яркое, уютное и оснащенное современной техникой учебное заведение", сообщили в пресс-службе ОГА.

Голик отметил, что реконструкция старых школ в Днепропетровской области – это часть программы по созданию современного образовательного пространства. Всего по области Днепропетровская ОГА в настоящее время реконструирует более 30 школ одновременно.

"Создание современного образовательного пространства на Днепропетровщине – задача, поставленная перед нами Президентом Украины Петром Порошенко. За три года в области мы реконструировали 70 учебных учреждений, в 2018-м - обновляем еще более 30. Уже завершены работы в Петриковской школе. В прошлом году осовременили основной корпус, сейчас открыли здание начальных классов", - сказал Голик.

Здание начальной школы Петриковки построили в 1910 году. За эти годы она устарела, системы водоснабжения, водоотведения, отопления и освещения пришли в негодность. Школьники учились в серых холодных классах, им негде было отдыхать во время перерыва.

Подрядчики утеплили фасад здания, обустроили новую крышу с системой громоотвода, проложили новые коммуникации.

В каждом классе школы есть яркий акцент - цветная стена. Здесь также установили современную мебель, включая мебель для детей с особыми потребностями, а также интерактивные доски и компьютеры. Все парты - одноместные, они трансформируются в соответствии с ростом каждого ученика.

Рядом с корпусом начальных классов находится здание бывших мастерских. Там оборудовали инклюзивного-ресурсный центр для развития особенных детей. Учтены все потребности учеников - вход оборудован пандусами, уборные - перилами и "кнопками вызова".

В инклюзивно-ресурсном центре также яркий дизайн. Есть зал лечебной физкультуры, кабинеты логопеда и психолога, ресурсная комната. Изюминка центра – интерактивный пол с сенсорами и музыкальным сопровождением.

Кроме того, ДнепропетровскаяОГА обустроила двор возле школы - его огородили новым забором, уложили тротуарную плитку, высадили деревья и кусты.

"Мы фактически разобрали здание начальных классов Петриковской школы и собрали его заново. Теперь дети будут учиться в современных условиях. Мы стремимся к тому, чтобы в каждом городе и селе области школьники получали знания с одинаковым комфортом", - заявил Голик.

После реконструкции в школе смогут обучаться более 250 детей.









