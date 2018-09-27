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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Днепропетровщина (1241) ОГА (1374) школа (1764) Голик Юрий (14)

 В Петриковке после реконструкции открыта начальная школа с современным оборудованием, - Голик. ФОТОрепортаж

Впервые за 110 лет в селе Петриковка Днепропетровской области была реконструирована начальная школа.

По словам советника председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрия Голика, теперь это не "холодное серое здание с устаревшей системой водоотвода и разбитым двором, а яркое, уютное и оснащенное современной техникой учебное заведение", сообщили в пресс-службе ОГА.

Голик отметил, что реконструкция старых школ в Днепропетровской области – это часть программы по созданию современного образовательного пространства. Всего по области Днепропетровская ОГА в настоящее время реконструирует более 30 школ одновременно.

"Создание современного образовательного пространства на Днепропетровщине – задача, поставленная перед нами Президентом Украины Петром Порошенко. За три года в области мы реконструировали 70 учебных учреждений, в 2018-м - обновляем еще более 30. Уже завершены работы в Петриковской школе. В прошлом году осовременили основной корпус, сейчас открыли здание начальных классов", - сказал Голик.

Здание начальной школы Петриковки построили в 1910 году. За эти годы она устарела, системы водоснабжения, водоотведения, отопления и освещения пришли в негодность. Школьники учились в серых холодных классах, им негде было отдыхать во время перерыва.

Подрядчики утеплили фасад здания, обустроили новую крышу с системой громоотвода, проложили новые коммуникации.

В каждом классе школы есть яркий акцент - цветная стена. Здесь также установили современную мебель, включая мебель для детей с особыми потребностями, а также интерактивные доски и компьютеры. Все парты - одноместные, они трансформируются в соответствии с ростом каждого ученика.

Рядом с корпусом начальных классов находится здание бывших мастерских. Там оборудовали инклюзивного-ресурсный центр для развития особенных детей. Учтены все потребности учеников - вход оборудован пандусами, уборные - перилами и "кнопками вызова".

В инклюзивно-ресурсном центре также яркий дизайн. Есть зал лечебной физкультуры, кабинеты логопеда и психолога, ресурсная комната. Изюминка центра – интерактивный пол с сенсорами и музыкальным сопровождением.

Кроме того, ДнепропетровскаяОГА обустроила двор возле школы - его огородили новым забором, уложили тротуарную плитку, высадили деревья и кусты.

"Мы фактически разобрали здание начальных классов Петриковской школы и собрали его заново. Теперь дети будут учиться в современных условиях. Мы стремимся к тому, чтобы в каждом городе и селе области школьники получали знания с одинаковым комфортом", - заявил Голик.

После реконструкции в школе смогут обучаться более 250 детей.

В Петриковке после реконструкции открыта начальная школа с современным оборудованием, - Голик 01
В Петриковке после реконструкции открыта начальная школа с современным оборудованием, - Голик 02
В Петриковке после реконструкции открыта начальная школа с современным оборудованием, - Голик 03
В Петриковке после реконструкции открыта начальная школа с современным оборудованием, - Голик 04
В Петриковке после реконструкции открыта начальная школа с современным оборудованием, - Голик 05

Источник: https://censor.net.ua/p3088319
 
   
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Приємна тенденція..Школи стають яскравими та привабливими для дітей.
Зникла ота совкова сірість і асоціація із зоною..
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а туалет на автовокзале не собираются? це -жах, такого просто не може бути у 21 сторіччі…, туалет на вокзале - это ж лицо населенного пункта...)))
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Справді. Але.
Може б нам треба було трохи делікатнішими? Тобто, вибачте, не засирати все навкруги та мити руки? Бо з нашою "культурою" ми можемо й палац на нужник перетворити за півдня.
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Пощастило школі, що порошенко на відкриття не приїхав, а то би згорів разом з дітьми, а винні як завжди покарання би не понесли
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А у нас замість добудувати школу, яку будують вже більше 25 років та будівництва нового дитячого садочка побудують басейн. Просто на басейні відмити грошей можна більше?
смт Любар, Житомирська обл.
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Днепр рулит!!!
Кста, а как Черкасская область с юльками во главе, все дороги областного значения сделать не могут, и трассы перекрывают?
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ Петриковке после реконструкции открыта начальная школа с современным оборудованием, - Голик. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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