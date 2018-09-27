 ДТП на Лобановского в Киеве: автомобиль такси вылетел на встречку и врезался в грузовик, погиб пассажир легковушки. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ДТП.kiev.ua на своей странице в Facebook.
"Предварительно, Renault ехал в сторону Roshen и на повороте (дуге) вылетел на полосу встречного движения. Как следствие, протаранил грузовик. Легковой автомобиль принадлежит одной из служб такси. Труп - невинный пассажир. В грузовике, к счастью, без пострадавших. Ходили своими ногами. Водитель такси уехал в карете скорой. Мокрый асфальт, не такой поворот или просто нарушение ПДД? Что стало причиной, установит следствие. Итого: один труп, один тяжелый, два с легкими телесными", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают патрульная полиция, скорая помощь, бойцы ГСЧС.
Взагалі, що тут обговорювати..
Или для тебя слово "рошен" равносильно команде "фас"?
-Говорил же тебе, Иванов, одевай каску...
Здесь боковой удар в дверь. Шансов на выжить у пассажира не было вообще.
но вот обширная статистика говорит о том, что подавляющее колиство смертельных травм, люди получают от ударов внутри салона.
ремень, не страховка или гарантия бессметрия в авто, это большое увеличение вероятности выжить или не получить серьезных травм при дтп