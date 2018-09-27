 ДТП на Лобановского в Киеве: автомобиль такси вылетел на встречку и врезался в грузовик, погиб пассажир легковушки. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ДТП.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Предварительно, Renault ехал в сторону Roshen и на повороте (дуге) вылетел на полосу встречного движения. Как следствие, протаранил грузовик. Легковой автомобиль принадлежит одной из служб такси. Труп - невинный пассажир. В грузовике, к счастью, без пострадавших. Ходили своими ногами. Водитель такси уехал в карете скорой. Мокрый асфальт, не такой поворот или просто нарушение ПДД? Что стало причиной, установит следствие. Итого: один труп, один тяжелый, два с легкими телесными", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают патрульная полиция, скорая помощь, бойцы ГСЧС.

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