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 ДТП на Лобановского в Киеве: автомобиль такси вылетел на встречку и врезался в грузовик, погиб пассажир легковушки. ФОТОрепортаж

На проспекте Лобановского в Киеве произошло смертельное ДТП с участием автомобиля такси и грузовика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ДТП.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Предварительно, Renault ехал в сторону Roshen и на повороте (дуге) вылетел на полосу встречного движения. Как следствие, протаранил грузовик. Легковой автомобиль принадлежит одной из служб такси. Труп - невинный пассажир. В грузовике, к счастью, без пострадавших. Ходили своими ногами. Водитель такси уехал в карете скорой. Мокрый асфальт, не такой поворот или просто нарушение ПДД? Что стало причиной, установит следствие. Итого: один труп, один тяжелый, два с легкими телесными", - сказано в сообщении.

ДТП на Лобановского в Киеве: автомобиль такси вылетел на встречку и врезался в грузовик, погиб пассажир легковушки 01

Отмечается, что на месте происшествия работают патрульная полиция, скорая помощь, бойцы ГСЧС.

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ДТП на Лобановского в Киеве: автомобиль такси вылетел на встречку и врезался в грузовик, погиб пассажир легковушки 02
ДТП на Лобановского в Киеве: автомобиль такси вылетел на встречку и врезался в грузовик, погиб пассажир легковушки 03
ДТП на Лобановского в Киеве: автомобиль такси вылетел на встречку и врезался в грузовик, погиб пассажир легковушки 04
ДТП на Лобановского в Киеве: автомобиль такси вылетел на встречку и врезался в грузовик, погиб пассажир легковушки 05
ДТП на Лобановского в Киеве: автомобиль такси вылетел на встречку и врезался в грузовик, погиб пассажир легковушки 06
ДТП на Лобановского в Киеве: автомобиль такси вылетел на встречку и врезался в грузовик, погиб пассажир легковушки 07

Источник: https://censor.net.ua/p3088313
 
 
 Топ комментарии
 
Ехал в сторону рошен? Это шо? Новый ориентир? А чего не в сторону завода Киевгума или маргаринки? Не говоря про Автовокзал?
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Народ, пристегивайтесь, хоть спереди, хоть сзади и убедитесь, что позади вас и впереди нет свободно лежащих предметов, при дтп, они превращаются в снаряды.
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Блин, эти горе-таксисты, «короли дорог» задолбали
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Таксист порушив правила ?
Взагалі, що тут обговорювати..
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і куди воно летіло?! за цукерками в рошен?! ДТП на Лобановского в Киеве: автомобиль такси вылетел на встречку и врезался в грузовик, погиб пассажир легковушки - Цензор.НЕТ 9958
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Такое чувство, что автор не ездит по дорогам в Киеве. Для 80% таксистов ездить по встречке типичная практика.
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они так ездят, потому что пассажиры им это позволяют.
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Ехал в сторону рошен? Это шо? Новый ориентир? А чего не в сторону завода Киевгума или маргаринки? Не говоря про Автовокзал?
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Рошенов как собак не резанных это не ориентир.
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а это главное в новости?
Или для тебя слово "рошен" равносильно команде "фас"?
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Народ, пристегивайтесь, хоть спереди, хоть сзади и убедитесь, что позади вас и впереди нет свободно лежащих предметов, при дтп, они превращаются в снаряды.
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Чего то после вашего комента вспомнилась картинка с юмористического журнала времен Совка: стоит прораб, перед ним ж/б плита и из под плиты торчат ноги и руки. И говорит прораб:
-Говорил же тебе, Иванов, одевай каску...
Здесь боковой удар в дверь. Шансов на выжить у пассажира не было вообще.
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Хоть маленький, но шанс остаться в живых был бы при наличии боковых подушек безопасности.
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Только что проезжал мимо там без вариантов, пассажирские места и передние и задние сплющило. Еще подумал лишь бы без пассажиров
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можно не пристегиваться, дело каждого.
но вот обширная статистика говорит о том, что подавляющее колиство смертельных травм, люди получают от ударов внутри салона.
ремень, не страховка или гарантия бессметрия в авто, это большое увеличение вероятности выжить или не получить серьезных травм при дтп
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Не передергивайте. Я о конкретном случае, а не о "не пристегивайтесь".
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І де тут Dacia? Я на власні очі бачила Рено. Писаки.
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Блин, эти горе-таксисты, «короли дорог» задолбали
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Это то самое ДТП, в котором погиб наш спецназовец? Я сегодня читал, на УКРНЕТе.
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Звичайне порушення для водія таксі!! співчуття родині загиблого((
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и сейчас этому недоношеному таксисту дадут пятерик с навесом и все.....а чела нет. Чем это отличается от заказухи ? Может спецом все замучено.....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП на Лобановского в Киеве: автомобиль такси вылетел на встречку и врезался в грузовик, погиб пассажир легковушки. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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