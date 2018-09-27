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 Ночью в Киеве горел Минский рынок, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня ночью на Минском рынке в Оболонском районе Киева произошел масштабный пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Сегодня, 27 сентября, в 3:26 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Маршала Тимошенко, 14 в Оболонском районе Киева.

К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытии к месту происшествия было установлено, что произошло возгорание в павильонах на рынке", - сказано в сообщении.

Ночью в Киеве горел Минский рынок, - ГСЧС 01

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Отмечается, что благодаря слаженным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар на площади 200 кв. м в 04:20 удалось локализовать, при этом предотвратив распространение пламени по всей площади торговых павильонов, а в 4:49 - ликвидировать.

Ночью в Киеве горел Минский рынок, - ГСЧС 02

Информации о жертвах и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Ночью в Киеве горел Минский рынок, - ГСЧС 03
Ночью в Киеве горел Минский рынок, - ГСЧС 04
Ночью в Киеве горел Минский рынок, - ГСЧС 05
Ночью в Киеве горел Минский рынок, - ГСЧС 06
Фото: пресс-служба ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/p3088307
 
 
 Топ комментарии
 
В Беларуси я не видел продукции Рошен с соей и пальмовым маслом?
Ты в какой стране зашел в магазин?
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ни малейшего сомнения..
тридцать лет не горел,а тут вон оно че,Михалыч..
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Очевидно, що ти втрачаєш розум. Все інше - результат твого хворого уявлення.
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Совет форумчанПравила форума
 
Значить скоро на його місці виросте "Рошен" і так помаленьку потихеньку Україна перетворюється в країну "Рошенію"! Зайшов вчора в магазин з солодощами в якому не був біля року купити внучці щось смачненьке і просто онімів - 90% вітрин було закладено цим соєвим сурогатом на пальмовій олії. Вирішив нічого не купляти.
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В Беларуси я не видел продукции Рошен с соей и пальмовым маслом?
Ты в какой стране зашел в магазин?
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В киевском доме в электрощитовой изжарилась огромная крыса27.09.2018, 08:45,Общество|прочитано: 195| Источник: «Город Киев»

В жилом доме по ул. Александра Пироговского (Соломенский район Киева) в электрощитовую залезла крыса огромных размеров. Естественно, что грызун погиб - красы сжарилась прямо на электропроводах.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Андрей Андреев, прикрепив к посту на своей странице в Facebook соответствующие фото.

Вночі в Києві горів Мінський ринок, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2189
Фото: facebook.com/andreev.solomianka


«Мышь повесилась. Не мышь, а крыса. И не повесилась, а поджарилась. За такие фокусы «необходимо снимать шкуру» ответственным лицам», - подписал он свое сообщение.
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И что , Порох туда червя лично засунул . ? Вночі в Києві горів Мінський ринок, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1893 .
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Сої дійсно нема, а от пальмова олія там є. Краще їсти мед.
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Я говорил о том, что видел, т.к. специально смотрел после того, как начали называть Порошенко соевым. А насчёт пальмового масла, так и не только в продукции Рошен оно есть и выделять, как это сделал пятьдесятседьмой, то, что оно есть в какой-то продукции именно Рошен, мягко говоря - неумно...
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57-й пользует гуглтранслейт, и вникать в его писанину вообще не обязательно))))))
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Краще їсти Полісол. В ньому дофіга вітамінів і корисніший для шлунку.
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Очевидно, що ти втрачаєш розум. Все інше - результат твого хворого уявлення.
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Шо-то я потерялся. Вчера, вроде как Бессарабский горел. Совсем недавно- на Троещине. Однако, зачастили ранки пылать...
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Троєщинський ринок на місці, я нещодавно там був.
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Да я ж не возражаю, просто совсем недавно инфу встречал, что он горел, площадь пожара- не помню.
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У Києві повно ринків, тому невідомо що горіло.
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Никита Пряхин принес домой страховой полис с сиреневой каемкой и долго рассматривал на свет водяные знаки. - Это выходит, значит, государство навстречу идет? - сказал он мрачно. - Оказывает жильцам помощь? Ну, спасибо.Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем! И, спрятав полис под рубаху, Пряхин удалился в свою комнату. Его слова вселили такой страх, что в эту ночь в «Вороньей слободке» никто не спал. Дуня связывала вещи в узлы, а остальные коечники разбрелись ночевать по знакомым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дому.
Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.
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Сегодня ночью на Минском рынке в Оболонском районе Киева произошел масштабный пожарИсточник: https://censor.net.ua/p3088307

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Дехто при цьому нервово крутить кермо Вночі в Києві горів Мінський ринок, - ДСНС - Цензор.НЕТ 988
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Значит Кличко скоро построит на его месте высотку или торговый центр
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ни малейшего сомнения..
тридцать лет не горел,а тут вон оно че,Михалыч..
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так по проекту там должна стоять высотка, вопрос по сносу рынка был еще решен лет 10 назад.
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Щось з пожежною безпекою в нас не гаразд Вночі в Києві горів Мінський ринок, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9585
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Горел рынок, титушня с битами и ломами приехала спасать людей и имущество))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью в Киеве горел Минский рынок, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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