 Ночью в Киеве горел Минский рынок, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Сегодня, 27 сентября, в 3:26 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Маршала Тимошенко, 14 в Оболонском районе Киева.

К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытии к месту происшествия было установлено, что произошло возгорание в павильонах на рынке", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что благодаря слаженным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар на площади 200 кв. м в 04:20 удалось локализовать, при этом предотвратив распространение пламени по всей площади торговых павильонов, а в 4:49 - ликвидировать.

Информации о жертвах и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.









Фото: пресс-служба ГСЧС