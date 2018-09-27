 Ночью в Киеве горел Минский рынок, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Сегодня, 27 сентября, в 3:26 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Маршала Тимошенко, 14 в Оболонском районе Киева.
К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытии к месту происшествия было установлено, что произошло возгорание в павильонах на рынке", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что благодаря слаженным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар на площади 200 кв. м в 04:20 удалось локализовать, при этом предотвратив распространение пламени по всей площади торговых павильонов, а в 4:49 - ликвидировать.
Информации о жертвах и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.
Ты в какой стране зашел в магазин?
Смачного!!!
В жилом доме по ул. Александра Пироговского (Соломенский район Киева) в электрощитовую залезла крыса огромных размеров. Естественно, что грызун погиб - красы сжарилась прямо на электропроводах.
Об этом сообщил депутат Киевсовета Андрей Андреев, прикрепив к посту на своей странице в Facebook соответствующие фото.
Фото: facebook.com/andreev.solomianka
«Мышь повесилась. Не мышь, а крыса. И не повесилась, а поджарилась. За такие фокусы «необходимо снимать шкуру» ответственным лицам», - подписал он свое сообщение.
Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.
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Дехто при цьому нервово крутить кермо
тридцать лет не горел,а тут вон оно че,Михалыч..