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Все про:ООН (2568) Порошенко (15467) Хорватия (142)

 Обсудили вопрос энергетической безопасности Европы,- Порошенко провел встречу с президентом Хорватии Грабар-Китарович. ФОТО

Во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Республики Хорватия Колиндой Грабар-Китарович.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Президент Украины поблагодарил хорватскую сторону за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за весомую гуманитарную и экспертную помощь Загреба нашему государству.

Был также обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений и взаимодействия в международных организациях.

Петр Порошенко выразил надежду на продолжение активного двустороннего политического диалога между Украиной и Хорватией с целью реализации весомого потенциала украинского-хорватского партнерства во всех сферах двустороннего сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено вопросу энергетической безопасности на европейском континенте.

Президент Украины пригласил Колинду Грабар-Китарович посетить Украину с официальным визитом".

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Обсудили вопрос энергетической безопасности Европы,- Порошенко провел встречу с президентом Хорватии Грабар-Китарович 01

Источник: https://censor.net.ua/p3088280
 
 
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Как говорится, доброй свинье все в прок.В качестве поздравления ко дню рождения (п)резидента Порошенко, публикую расследование о его связи с одной из компаний, выигрывающих тендеры на строительство автодорог.Судьбой малоизвестной компании «Автомагистраль» опекаются прокуратура, «рошеновский» юрисконсульт-депутат БПП Буглак и целая глава парламентского комитета по налогам и таможне Южанина.Сомневаюсь, что просто так Обсудили вопрос энергетической безопасности Европы,- Порошенко провел встречу с президентом Хорватии Грабар-Китарович - Цензор.НЕТ 5780 😉Неизвестные ранее подробности о дорожном бизнесе Порошенко - по ссылке:https://dubinsky.pro/glavnyy-dorozhnik-strany
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А мене цікавить, чи подарувала Колінда Порошенкові футболку..?
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А зачем Порошенко поперся в комнату российской делегации, что он там забыл? Нельзя же так светится.
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Это была рекламная акция- теперь все сми пишут
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Дык ,на двери же висела табличка - паРаша . Думал что там туалет . Обговорили питання енергетичної безпеки Європи, - Порошенко провів зустріч із президентом Хорватії Грабар-Кітарович - Цензор.НЕТ 6067 .
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Обсудили, ляляляля , пурупумпум, выразили надежду, бла бла.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОбсудили вопрос энергетической безопасности Европы,- Порошенко провел встречу с президентом Хорватии Грабар-Китарович. ФОТО
 
 
 
 
 
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