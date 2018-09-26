 Обсудили вопрос энергетической безопасности Европы,- Порошенко провел встречу с президентом Хорватии Грабар-Китарович. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Президент Украины поблагодарил хорватскую сторону за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за весомую гуманитарную и экспертную помощь Загреба нашему государству.
Был также обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений и взаимодействия в международных организациях.
Петр Порошенко выразил надежду на продолжение активного двустороннего политического диалога между Украиной и Хорватией с целью реализации весомого потенциала украинского-хорватского партнерства во всех сферах двустороннего сотрудничества.
Отдельное внимание было уделено вопросу энергетической безопасности на европейском континенте.
Президент Украины пригласил Колинду Грабар-Китарович посетить Украину с официальным визитом".