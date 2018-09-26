EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  1329  6
Все про:Бровары (126) обвал (145) школа (1762)

 Бетонное перекрытие обвалилось в броварской школе под Киевом - ученики эвакуированы, - Нацполиция. ФОТО

В городе Бровары Киевской области в Броварской общеобразовательной школе №7 во время занятий произошел обвал трех бетонных плит.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции Киевской области.

"Происшествие произошло в понедельник, 24 сентября, около 17:00 в Броварской общеобразовательной школе № 7 на техническом этаже произошел обвал трех бетонных плит. К тому времени в помещении школы находились ученики. К счастью, пострадавших нет", - сообщили в полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия. Полицейские выясняют все обстоятельства, которые привели к обвалу, назначен ряд экспертиз. Следователи Броварского отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, мэр Броваров Игорь Сапожко на своей странице в социальной сети Facebookсообщил, что до понедельника 1 октября школа не будет работать. "Понимаю, что у вас много вопросов относительно того, почему так произошло. У меня тоже есть вопросы в соответствующие структуры, думаю, в ближайшее время услышим ответы. На данный момент, ситуация под контролем", - написал он.

Бетонное перекрытие обвалилось в броварской школе под Киевом - ученики эвакуированы, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3088250
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как в Японии! Наверно землетрясение. Вот только интересно что бетонная плита даже
голая без малейшей щекатурки или еще чего-то. Они в погребе детей учили?
 показать весь комментарий
 
 
Тогда - кто осматривал школу, кто выдавал заключение о пригодности здания после 45 лет эксплуатации?
С чего-то же надо начинать, кто-то же должен из ответственных отвечать, а не только подкармливаться на своих должностях...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияБетонное перекрытие обвалилось в броварской школе под Киевом - ученики эвакуированы, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх