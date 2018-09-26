 Бетонное перекрытие обвалилось в броварской школе под Киевом - ученики эвакуированы, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции Киевской области.

"Происшествие произошло в понедельник, 24 сентября, около 17:00 в Броварской общеобразовательной школе № 7 на техническом этаже произошел обвал трех бетонных плит. К тому времени в помещении школы находились ученики. К счастью, пострадавших нет", - сообщили в полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия. Полицейские выясняют все обстоятельства, которые привели к обвалу, назначен ряд экспертиз. Следователи Броварского отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, мэр Броваров Игорь Сапожко на своей странице в социальной сети Facebookсообщил, что до понедельника 1 октября школа не будет работать. "Понимаю, что у вас много вопросов относительно того, почему так произошло. У меня тоже есть вопросы в соответствующие структуры, думаю, в ближайшее время услышим ответы. На данный момент, ситуация под контролем", - написал он.