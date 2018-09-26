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 Пьяный водитель насмерть сбил 35-летнего велосипедиста в Шостке. ФОТОрепортаж

В городе Шостка Сумской области пьяный водитель микроавтобуса сбил насмерть 35-летнего велосипедиста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 25 сентября.

"43-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Затем микроавтобус выскочил на обочину, где врезался в дерево. В результате аварии велосипедист получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, скальпированную рану теменной области головы, открытый перелом левой ноги и был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, потерпевший от полученных травм ночью умер", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Пьяный водитель насмерть сбил 35-летнего велосипедиста в Шостке 01
Пьяный водитель насмерть сбил 35-летнего велосипедиста в Шостке 02
Пьяный водитель насмерть сбил 35-летнего велосипедиста в Шостке 03
Пьяный водитель насмерть сбил 35-летнего велосипедиста в Шостке 04

По факту ДТП в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает штраф до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Источник: https://censor.net.ua/p3088233
 
 
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В лісапєдіста були катафоти, фара і чи був він в шоломі?
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пссс, то фігня, зате він "правий".
смішно ше як деякі кукурікають шо на "зебрі" можна вибігати, або не крутити башкою - вибігай йопта, хробакам буде пожива.
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какие штрафы???
выплата пособия однозначно семье велосипедиста
а,пьяное быдло к десяточке
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Пьяный водитель - это очень плохо , но трезвый велосипедист без заднего красного и переднего белого фонаря ещё хуже .
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за вождение в пьяном виде нужно как минимум отбирать права на пожизненно и конфисковывать авто.
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Мрази,когда же вы ужретесь?Надо,как лукашенко,конфисковывывать машины!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный водитель насмерть сбил 35-летнего велосипедиста в Шостке. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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