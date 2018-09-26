 Пойманный на горячем львовский профессор-взяточник отделался штрафом и временной потерей должности. ФОТО

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, профессор был уличен в использовании своей должности для личного обогащения.
В частности, было задокументировано получение им от одного из студентов взятки в размере $400 и трех тысяч гривен.
В отношении злоумышленника было открыто уголовное дело по ч.1 ст.368 (принятие предложения, обещанияе или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание за инкриминируемые ему статьи предусматривает тюремный срок до пяти лет.
В то же время, согласно решению суда, профессор приговорен к штрафу в 18 700 гривен с лишением права заниматься деятельностью или занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на предприятиях, в учреждениях или организациях, независимо от их форм собственности, сроком на два года.
Шах и мат отеисты, бох есть!!!11 А если бы уже был Тутмас, то мужик бы просто помолился и СБУ-шники были бы прокляты до 15-го колена и "горели вечно"