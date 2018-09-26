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 Происшествия, Общество
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 Пойманный на горячем львовский профессор-взяточник отделался штрафом и временной потерей должности. ФОТО

Во Львовской области заведующий кафедрой одного из высших учебных заведений, которого правоохранители задержали при получении взятки, заплатит штраф и будет на два года лишен права заниматься деятельностью или занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, профессор был уличен в использовании своей должности для личного обогащения.

В частности, было задокументировано получение им от одного из студентов взятки в размере $400 и трех тысяч гривен.

Пойманный на горячем львовский профессор-взяточник отделался штрафом и временной потерей должности 01
Пойманный на горячем львовский профессор-взяточник отделался штрафом и временной потерей должности 02
Пойманный на горячем львовский профессор-взяточник отделался штрафом и временной потерей должности 03

В отношении злоумышленника было открыто уголовное дело по ч.1 ст.368 (принятие предложения, обещанияе или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание за инкриминируемые ему статьи предусматривает тюремный срок до пяти лет.

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В то же время, согласно решению суда, профессор приговорен к штрафу в 18 700 гривен с лишением права заниматься деятельностью или занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на предприятиях, в учреждениях или организациях, независимо от их форм собственности, сроком на два года.

Источник: https://censor.net.ua/p3088231
 
 
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Взял бы больше - отделался бы простым штрафом... А так действительно - нечем с судьёй поделиться
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Видать у судьи тарифы высоковати для профессоров.
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ха-ха, главное календарики с "ликами" в кабинете и Яхве поможет отделаться легким испугом да испачканными портками)
Шах и мат отеисты, бох есть!!!11 А если бы уже был Тутмас, то мужик бы просто помолился и СБУ-шники были бы прокляты до 15-го колена и "горели вечно" Пойманный на горячем львовский профессор-взяточник отделался штрафом и временной потерей должности - Цензор.НЕТ 2052
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тепер прахвесара арли авакава посодють на лічильник піднявши суму отстьога...
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Проверила - эти статьи не предусматривают конфискацию. Жаль...
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Оце наказали,так наказали! "Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПойманный на горячем львовский профессор-взяточник отделался штрафом и временной потерей должности. ФОТО
 
 
 
 
 
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