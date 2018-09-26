 Незаконное производство табачного сырья ликвидировано в Херсонской области: изъято продукции на сумму более 243 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках проведения операции "Акциз - 2018" и расследования уголовного производства по ч.2 ст. 204 УК Украины установлено группу лиц, которые в течение 2018 года осуществляли выращивание, хранение и переработку с целью дальнейшей реализации сырья различных видов табака без наличия разрешительных документов и отражения в бухгалтерском учете.
Незаконное выращивание осуществляли на территории бывшей фермы в одном из сел области на земельных участках, арендованных у физических лиц компанией, которая не отчитывалась о расходах на полив, оплату труда, обработку земельных участков, уплату арендной платы.
Согласно официальным данным, полученным от органов государственной власти, на указанных земельных участках осуществлялось специальное водопользование для орошения сельскохозяйственных культур - сои, а табак на территории Херсонской области в 2018 году вообще не выращивался.
Вместе с тем, на указанных земельных участках незаконно выращивались растения табака, листья которого собиралось и перевозилось на имущественный комплекс с нежилыми помещениями (ферма), расположенный поблизости - на территории соседнего земельного участка, где осуществлялась их первичная переработка с использованием промышленного оборудования, обеспечивающего массовое производство подакцизных товаров.
Готовую продукцию поставляли для дальнейшего неучтенного производства табачных изделий на отечественные предприятия - производители. Реализацию сырья табака осуществляли также через сеть Интернет с использованием услуг служб доставки.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение почти 84 тонны готового табачного сырья (листья растений табака коричневого цвета частично высушенные) ориентировочной стоимостью 243, 7 млн грн, 26 навесов для сушки листья, черновые записи и бухгалтерские документы, подтверждающие ведение учета производства и реализации подакцизных товаров, выплаты заработной планы наемным работникам.
На изъятые ТМЦ наложен арест. Продолжается следствие.
Для себя гони хоть залейся...то же самое и с табаком...для себя хоть целый огород....
Изготовление (выращивание) табака и табачных изделий, пива, спиртных напитков, горючесмазочных материалов это уже уголовка ст 204.