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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1344) табак (166) Херсонщина (704) ГФС (2796)

 Незаконное производство табачного сырья ликвидировано в Херсонской области: изъято продукции на сумму более 243 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе совместно с работниками Нацполиции разоблачили и остановили незаконное производство и хранение фальсифицированной табачной сырья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз - 2018" и расследования уголовного производства по ч.2 ст. 204 УК Украины установлено группу лиц, которые в течение 2018 года осуществляли выращивание, хранение и переработку с целью дальнейшей реализации сырья различных видов табака без наличия разрешительных документов и отражения в бухгалтерском учете.

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Незаконное выращивание осуществляли на территории бывшей фермы в одном из сел области на земельных участках, арендованных у физических лиц компанией, которая не отчитывалась о расходах на полив, оплату труда, обработку земельных участков, уплату арендной платы.

Согласно официальным данным, полученным от органов государственной власти, на указанных земельных участках осуществлялось специальное водопользование для орошения сельскохозяйственных культур - сои, а табак на территории Херсонской области в 2018 году вообще не выращивался.

Вместе с тем, на указанных земельных участках незаконно выращивались растения табака, листья которого собиралось и перевозилось на имущественный комплекс с нежилыми помещениями (ферма), расположенный поблизости - на территории соседнего земельного участка, где осуществлялась их первичная переработка с использованием промышленного оборудования, обеспечивающего массовое производство подакцизных товаров.

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Готовую продукцию поставляли для дальнейшего неучтенного производства табачных изделий на отечественные предприятия - производители. Реализацию сырья табака осуществляли также через сеть Интернет с использованием услуг служб доставки.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение почти 84 тонны готового табачного сырья (листья растений табака коричневого цвета частично высушенные) ориентировочной стоимостью 243, 7 млн грн, 26 навесов для сушки листья, черновые записи и бухгалтерские документы, подтверждающие ведение учета производства и реализации подакцизных товаров, выплаты заработной планы наемным работникам.

Незаконное производство табачного сырья ликвидировано в Херсонской области: изъято продукции на сумму более 243 млн грн 01
Незаконное производство табачного сырья ликвидировано в Херсонской области: изъято продукции на сумму более 243 млн грн 02
Незаконное производство табачного сырья ликвидировано в Херсонской области: изъято продукции на сумму более 243 млн грн 03
Незаконное производство табачного сырья ликвидировано в Херсонской области: изъято продукции на сумму более 243 млн грн 04
Незаконное производство табачного сырья ликвидировано в Херсонской области: изъято продукции на сумму более 243 млн грн 05
Незаконное производство табачного сырья ликвидировано в Херсонской области: изъято продукции на сумму более 243 млн грн 06
Незаконное производство табачного сырья ликвидировано в Херсонской области: изъято продукции на сумму более 243 млн грн 07
Незаконное производство табачного сырья ликвидировано в Херсонской области: изъято продукции на сумму более 243 млн грн 08
Незаконное производство табачного сырья ликвидировано в Херсонской области: изъято продукции на сумму более 243 млн грн 09
Незаконное производство табачного сырья ликвидировано в Херсонской области: изъято продукции на сумму более 243 млн грн 10
Незаконное производство табачного сырья ликвидировано в Херсонской области: изъято продукции на сумму более 243 млн грн 11
Незаконное производство табачного сырья ликвидировано в Херсонской области: изъято продукции на сумму более 243 млн грн 12
Незаконное производство табачного сырья ликвидировано в Херсонской области: изъято продукции на сумму более 243 млн грн 13
Незаконное производство табачного сырья ликвидировано в Херсонской области: изъято продукции на сумму более 243 млн грн 14

На изъятые ТМЦ наложен арест. Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3088174
 
   
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Плати налоги...официальные зарплаты...и выращивай....
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табак так же как и алкоголь-подакцизные товары. поэтому их незаконное производство, переработка, реализация-есть нарушение и несёт наказание по Закону.
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Гнать самогон не возбраняется (в интернете полно аппаратов). А почему с табаком такие строгости?
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Гнать самогон для продажи..??
Для себя гони хоть залейся...то же самое и с табаком...для себя хоть целый огород....
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Ошибаешься, гнать самогон это административное правонарушение - статья 176.
Изготовление (выращивание) табака и табачных изделий, пива, спиртных напитков, горючесмазочных материалов это уже уголовка ст 204.
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Как я понял отымели не за табак, а за уклонение от налогообложения, + труд без договоров. Штрафы будут пипец.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНезаконное производство табачного сырья ликвидировано в Херсонской области: изъято продукции на сумму более 243 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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