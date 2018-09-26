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 YouTube намерен заблокировать видеоролик "Цензор.НЕТ" по требованию Роскомнадзора из-за упоминания "Правого сектора". ДОКУМЕНТ

Сервис YouTube намерен заблокировать видеоролик на канале интернет-издания Цензор.НЕТ после обращения в американскую компанию от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее письмо-предупреждение редакция получила с почтового адреса YouTube legal@support.youtube.com.

В письме говорится, что компания YouTube получила уведомление от Роскомнадзора о том, что видеоролик Цензор.НЕТ нарушает Федеральный закон РФ № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Роскомнадзор добавил следующий URL адрес в "запрещенный список материалов".

YouTube намерен заблокировать видеоролик Цензор.НЕТ по требованию Роскомнадзора из-за упоминания Правого сектора 01

"Если Вы не удалите контент, компания Google может быть вынуждена заблокировать контент", - говорится в письме от службы поддержки YouTube на адрес редакции.

Интересно, что речь идет о видео "Акция под патрульной полицией. Требования. Тарасенко, Правый сектор", которое было размещено на сервисе еще в июне и никак не связано с Российской Федерацией. Сюжет касается протеста против разгона полицейскими акции националистов, которые выступили против проведения ЛГБТ-марша 17 июня 2018 года. На видео представители "Правого сектора" выдвигают требования отправить в отставку главу патрульной полиции Киева Юрия Зозулю.

Вместе с тем, в своем письме служба поддержки YouTube также пересылает уведомление Роскомнадзора "об ограничении доступа к информационному ресурсу в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет", на основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 12.03.2015 № 27-31-2015/Ид831-15 , как содержащего призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

YouTube намерен заблокировать видеоролик Цензор.НЕТ по требованию Роскомнадзора из-за упоминания Правого сектора 02

"В течение суток с момента получения данного уведомления, провайдер хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", обязаны проинформировать об этом обслуживаемого ими владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительно удалить информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Из приклепленного к письму текстовому файлу можно сделать вывод, что требование заблокировать видео Цензор.НЕТ вызвано упоминанием в нем организации "Правый сектор". Следовательно любое видео, размещенное на YouTube c упоминанием "Правого сектора" может быть заблокировано. Не понятно, будет ли видео по требованию Роскомнадзора заблокировано сервисом YouTube только на территории РФ или во всем мире.

YouTube намерен заблокировать видеоролик Цензор.НЕТ по требованию Роскомнадзора из-за упоминания Правого сектора 03
YouTube намерен заблокировать видеоролик Цензор.НЕТ по требованию Роскомнадзора из-за упоминания Правого сектора 04

Источник: https://censor.net.ua/p3088173
 
 
 Топ комментарии
 
Давно нужен Украинский офис youtube.
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А почему ютуб в политическую деятельность Украины ВЛАЗИТ???
КАКОГО хрена крутят вилкула перед любым просмотром видеоролика?? С каких пор ПОЛИТИЧЕСКАЯ реклама ВЕЩАЕТ с страниц ЮТУБА?? Еще и принудительно виде рекламы??? Где это видано ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА внаглую
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Вимагаю заборонити всі відео, що містять згадку про російську федерацію, бо це злочинне, терористичне угрупування.
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YouTube щелкнул каблуками и вскинув руку к козырьку фуражки, кинулся исполнять?
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вперед и вверх не стал вытягивать, а заблокирует, дабы не нести зло в массы
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Фейсбук аж бегом банит украинцев. Мне там 2 анкеты снесли. В итоге больше не хочу иметь с ними дело
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не українців,а порохоботів! так порохоботам і треба
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А почему ютуб в политическую деятельность Украины ВЛАЗИТ???
КАКОГО хрена крутят вилкула перед любым просмотром видеоролика?? С каких пор ПОЛИТИЧЕСКАЯ реклама ВЕЩАЕТ с страниц ЮТУБА?? Еще и принудительно виде рекламы??? Где это видано ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА внаглую
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для єтого есть юристы Цензора..
а по поводу рекламы вилкула и оной шоблы - есть функция: Неприемлемое видео - разжигание ненависти.
Т.е. не просто "пропустить" рекламу, но и пожаловаться на неё! Может десяток жалоб ничего не решит.. а сотня.. тысяча и десятки тысяч жалоб - заставят ютуб блокировать такую рекламу.
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Я это видео более 4 с нужных для появления кнопки ПРОПУСТИТЬ - не смотрю и на его страницу не захожу.... Но СПАСИБО . Теперь буду КАЖДЫЙ раз как оно появится ДАВИТЬ кнопку ПОЖАЛОВАТЬСЯ
Но в первую очередь пожаловаться на ЮТУБ должны ВЛАСТИ... и ОШТРАФОВАТЬ за ПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕКЛАМУ на территории Украины
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И почему 42 миллиона должны у себя что то устанавливать??? Если этот ресурс на территории Украины лицензии не брал ПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕКЛАМУ показывать ((((

а потом окажется что эта программа разработчики раисяне ??
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ссылка на ролик есть в тексте статьи ЦН видео или здесь на YouTube Акция под патрульной полицией. Требования. Тарасенко, правый сектор
Посмотрел ролик - нет там ничего особенного что бы могло вызвать "возмущение" рассеи. На YouTube имеются очень много видео с правым сектором и другими организациями запрещенными в расеи. Думаю требование направленно против ЦН как популярного сайта с большой аудиторией пользоватилей
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Спасибо, и где там криминал? Касабы ваще крышей поехали от одних слов "парваый сектор". Может так называется трибуна на стадионе...
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Это бред. Кацапы изобретательны, это да, хитры и изворотливы и от того еще более опасны для всего цивилизованного сообщества.
Предлагаю начать активно в роликах, комментариях, постах употреблять "Правый Сектор" - пусть твари русские сдохнут.
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роскомнадзор уже приватизировал YouTube ?
мало того, что офис находится в рф и они там подсовывают свои говновидосы в украинский сегмент, накручивают и скручивают лайки, так теперь еще и видео блокируют исходя из своего внутреннего законодательства, дожились..
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да и Пейсбук сколько наших забанил. притом что вафлер Цукерберг из Киева(видно хулиганы хорошенько опустили этого ублюдка)
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Украинцы объявляют youtube майдан
https://www.youtube.com/watch?v=nbi9XfglBpY

там в заголовке к видео есть ссылка на петицию за создание украинского административного офиса youtube

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Уже ж была за оружие, а сейчас чет там против Мураева и прочего дерьма. Дадим Гейтсу 50млн. - сделает нам офис, а за так он не дурак вкладываться.
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ну логично, Правый Сектор - против нашей новой полиции, а мокши - за))
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Вимагаю заборонити всі відео, що містять згадку про російську федерацію, бо це злочинне, терористичне угрупування.
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кстати, хорошая идея!
жаловаться на видео при любом упоминании фуйла, фсб и прочих рашизмов. тысячи таких жалоб (а нажать на пару кнопок - ерунда) - заставят ютуб шевелиться и блокировать
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это же касается рекламы вилкула и оной шоблы - есть функция: Неприемлемое видео - разжигание ненависти.Т.е. не просто "пропустить" рекламу, но и пожаловаться на неё! Может десяток жалоб ничего не решит.. а сотня.. тысяча и десятки тысяч жалоб - заставят ютуб блокировать такую рекламу.
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Пристальное внимание со стороны спецслужб и регуляторных органов москальщины к видеоконтенту Цезора в частности и к сайту Цензор.Нет в целом свидетельствует о том что:
- моксели внимательно нас читают и смотрят, анализируют и делают выводы
- наш сайт/форум имеет определенное влияние на умы граждан в том числе и по ту сторону поребрика)

- крупные зарубежные компании не готовы к гибридным информационным атакам/акциям со стороны российских спецслужб/СМИ/Государственных служб. В 2014 году Фейсбук "тупил", баня десятки тысяч Украинских страничек по фейковым жалобам козлиных ботов, теперь Ютуб.
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А может эти пейсобуки с СРутубы просто очень бабло любят? А офис сРУтуба находица в Рашке...не верю шоб козломордые это не использовали в свою пользу..
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Мне Ютуб в наглую постоянно рекламу Жюльки показывает, уже задолбали..Но я не ленюсь и всегда нажимаю конопочку - Пожаловаца. Задолбала жюльконутая, задолбал Ютуб особенно когда рекламу вообще нельзя скипнуть!! И не плохо бы прокуратуре проверить откуда у Жюльконутой ниварофки столько денег шоб весь Ютуб засрать своей рекламой, да и вообще все СМИ. Какое то нашествие рекламы ниварофвки.
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Мне постоянно Мурлаева показывают. Жалуюсь, но ни хрена не помогает.
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так було у Амеріканців, перед виборами, кацапи гадять, а гадів треба чавити!!!!
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А как бы потребовать у YouTube заблокировать Скабееву с муженьком?
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В письме Роскомнадзора упомянут запрещённый у них Правый Сектор. Самое время заблокировать этот Роскомнадзор за распространение подобной информации 😂
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Лайк - 19, дизлайк - 1, просмотров - 238. Похоже на хакерский троллинг.
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Ну так есть же украинское министерство, пусть напишет такую же петицию, проблема не в том что Ютубовские сапорты банят, а что нашим местным чиновникам на все это тупо пофиг.
Он Фейсбук вобще автобан ставит за любое высказывание, но россиянские троли пишут что угодно где угодно, никого не банят никогда.
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у нас своих идиотов хватет, что бы еще читать идиотв как ты из Ольгино.
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а те шо сране радіо "весті" расіянське показує, транслює різних рогатих націків, які закликають до радикальних дій по відношенню к Українцям?? Як це розуміте???
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажYouTube намерен заблокировать видеоролик "Цензор.НЕТ" по требованию Роскомнадзора из-за упоминания "Правого сектора". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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