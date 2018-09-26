 YouTube намерен заблокировать видеоролик "Цензор.НЕТ" по требованию Роскомнадзора из-за упоминания "Правого сектора". ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее письмо-предупреждение редакция получила с почтового адреса YouTube legal@support.youtube.com.
В письме говорится, что компания YouTube получила уведомление от Роскомнадзора о том, что видеоролик Цензор.НЕТ нарушает Федеральный закон РФ № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Роскомнадзор добавил следующий URL адрес в "запрещенный список материалов".
"Если Вы не удалите контент, компания Google может быть вынуждена заблокировать контент", - говорится в письме от службы поддержки YouTube на адрес редакции.
Интересно, что речь идет о видео "Акция под патрульной полицией. Требования. Тарасенко, Правый сектор", которое было размещено на сервисе еще в июне и никак не связано с Российской Федерацией. Сюжет касается протеста против разгона полицейскими акции националистов, которые выступили против проведения ЛГБТ-марша 17 июня 2018 года. На видео представители "Правого сектора" выдвигают требования отправить в отставку главу патрульной полиции Киева Юрия Зозулю.
Вместе с тем, в своем письме служба поддержки YouTube также пересылает уведомление Роскомнадзора "об ограничении доступа к информационному ресурсу в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет", на основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 12.03.2015 № 27-31-2015/Ид831-15 , как содержащего призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".
"В течение суток с момента получения данного уведомления, провайдер хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", обязаны проинформировать об этом обслуживаемого ими владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительно удалить информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка", - говорится в сообщении Роскомнадзора.
Из приклепленного к письму текстовому файлу можно сделать вывод, что требование заблокировать видео Цензор.НЕТ вызвано упоминанием в нем организации "Правый сектор". Следовательно любое видео, размещенное на YouTube c упоминанием "Правого сектора" может быть заблокировано. Не понятно, будет ли видео по требованию Роскомнадзора заблокировано сервисом YouTube только на территории РФ или во всем мире.
Та не... От сердца к солнцу.
КАКОГО хрена крутят вилкула перед любым просмотром видеоролика?? С каких пор ПОЛИТИЧЕСКАЯ реклама ВЕЩАЕТ с страниц ЮТУБА?? Еще и принудительно виде рекламы??? Где это видано ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА внаглую
а по поводу рекламы вилкула и оной шоблы - есть функция: Неприемлемое видео - разжигание ненависти.
Т.е. не просто "пропустить" рекламу, но и пожаловаться на неё! Может десяток жалоб ничего не решит.. а сотня.. тысяча и десятки тысяч жалоб - заставят ютуб блокировать такую рекламу.
Но в первую очередь пожаловаться на ЮТУБ должны ВЛАСТИ... и ОШТРАФОВАТЬ за ПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕКЛАМУ на территории Украины
а потом окажется что эта программа разработчики раисяне ??
Посмотрел ролик - нет там ничего особенного что бы могло вызвать "возмущение" рассеи. На YouTube имеются очень много видео с правым сектором и другими организациями запрещенными в расеи. Думаю требование направленно против ЦН как популярного сайта с большой аудиторией пользоватилей
Предлагаю начать активно в роликах, комментариях, постах употреблять "Правый Сектор" - пусть твари русские сдохнут.
мало того, что офис находится в рф и они там подсовывают свои говновидосы в украинский сегмент, накручивают и скручивают лайки, так теперь еще и видео блокируют исходя из своего внутреннего законодательства, дожились..
https://www.youtube.com/watch?v=nbi9XfglBpY
там в заголовке к видео есть ссылка на петицию за создание украинского административного офиса youtube
жаловаться на видео при любом упоминании фуйла, фсб и прочих рашизмов. тысячи таких жалоб (а нажать на пару кнопок - ерунда) - заставят ютуб шевелиться и блокировать
- моксели внимательно нас читают и смотрят, анализируют и делают выводы
- наш сайт/форум имеет определенное влияние на умы граждан в том числе и по ту сторону поребрика)
- крупные зарубежные компании не готовы к гибридным информационным атакам/акциям со стороны российских спецслужб/СМИ/Государственных служб. В 2014 году Фейсбук "тупил", баня десятки тысяч Украинских страничек по фейковым жалобам козлиных ботов, теперь Ютуб.
Он Фейсбук вобще автобан ставит за любое высказывание, но россиянские троли пишут что угодно где угодно, никого не банят никогда.