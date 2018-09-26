 YouTube намерен заблокировать видеоролик "Цензор.НЕТ" по требованию Роскомнадзора из-за упоминания "Правого сектора". ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее письмо-предупреждение редакция получила с почтового адреса YouTube legal@support.youtube.com.

В письме говорится, что компания YouTube получила уведомление от Роскомнадзора о том, что видеоролик Цензор.НЕТ нарушает Федеральный закон РФ № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Роскомнадзор добавил следующий URL адрес в "запрещенный список материалов".





"Если Вы не удалите контент, компания Google может быть вынуждена заблокировать контент", - говорится в письме от службы поддержки YouTube на адрес редакции.

Интересно, что речь идет о видео "Акция под патрульной полицией. Требования. Тарасенко, Правый сектор", которое было размещено на сервисе еще в июне и никак не связано с Российской Федерацией. Сюжет касается протеста против разгона полицейскими акции националистов, которые выступили против проведения ЛГБТ-марша 17 июня 2018 года. На видео представители "Правого сектора" выдвигают требования отправить в отставку главу патрульной полиции Киева Юрия Зозулю.

Вместе с тем, в своем письме служба поддержки YouTube также пересылает уведомление Роскомнадзора "об ограничении доступа к информационному ресурсу в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет", на основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 12.03.2015 № 27-31-2015/Ид831-15 , как содержащего призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".





"В течение суток с момента получения данного уведомления, провайдер хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", обязаны проинформировать об этом обслуживаемого ими владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительно удалить информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Из приклепленного к письму текстовому файлу можно сделать вывод, что требование заблокировать видео Цензор.НЕТ вызвано упоминанием в нем организации "Правый сектор". Следовательно любое видео, размещенное на YouTube c упоминанием "Правого сектора" может быть заблокировано. Не понятно, будет ли видео по требованию Роскомнадзора заблокировано сервисом YouTube только на территории РФ или во всем мире.



