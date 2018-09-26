 Катера "Айленд" прошли проверку и готовы к передаче Украине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал", в распоряжении которого также появились фото упомянутых плавсредств.
Как уже сообщалось, завтра 27 сентября, в Балтиморе (штат Мэриленд) при участии Президента Порошенко состоится торжественная передача Украине катеров типа Island. К передаче готовятся катера USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323). Оба корпуса были выведены из состава Береговой охраны США в прошлом году и находились в законсервированном состоянии.
Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4 метровым досмотровой лодкой Zodiak Hurricane 540. Также, на фото замечены не демонтированные 25-мм артиллерийские установки Bushmaster Mk 38 Mod 0, что позволяет предположить, что катера будут переданы Украине со штатным вооружением.
Последний доковый ремонт USCGC Cushing состоялся в 2014 году, а USCGC Drummond в 2012 году.
Напомним, что после официальной церемонии начнется процесс технического обслуживания этих катеров и подготовка украинских экипажей к ним. Впоследствии они будут транспортированы в Одессу. В целом этот процесс может занять до одного года.
В дальнейшем при проведении соответствующей политики возможно получение Украиной и других катеров этого типа, а также других необходимых плавсредств от США.
ничего.. востановили Армию, восстановим и Флот..
И вооружение - одна пушка 25мм - это тоже в самый раз!
Оба 1988-го года постройки...
Один был списан в марте 2017-го как пишут тут
Второй - с трудной судьбой - долго боролся с гаитянскими мигрантами, но был отозван домой в Miami для более щадящего режима (две команды - один пароплав) - как сказано здесь
Дякуемо! Дякуемо!
А что они со своей 25-мм пушечкой будут делать?
И где?
Примітка. Автономність обмежена запасами продовольства (ємністю морозильної камери) та може бути збільшенаЗапас пального (95%): 35223 літрів
Запас води: 3558 літрів (поповнюється опріснювальною установкою);
Запас моторного мастила: 412 літрівОзброєння: 25-мм автоматична артилерійська установка Bushmaster Mk 38 Mod 0
Министр обороны Великобритании заявил о намерении отправить в Украину морских пехотинцев и патрули королевского флота Великобритания будет оказывать поддержку Украине до тех пор, пока существует опасность, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон после своего визита в Украину Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/ministr-oborony-velikobritanii-zayavil-o-namerenii-otpravit-v-ukrainu-morskih-pehotincev-i-patruli-korolevskogo-flota-369650.html
по той же схеме, были убиты Дерипаской: Хрьковский Тракторный Завод и Запорожский алюминевый завод.. и ряд других заводов..
Рашка так убирала своих конкурентов..
Антиколорадос
Може розповіш про перші півроки, а то щось забулось.
Нагадаю, що останній постріл на майдані пролунав близько сімнадцятої години 22 лютого 2014 р., а обирали президента 26 травня.
Президент Джеймстаунского фонду в Вашингтоне Глен Говард піднімав питання, що в Миколаєві є вся необхідна чудова інфраструктура для будівництва кораблів, але держава не будує справжнього флоту для України!?
Говард - політичний та військовий експерт, спеціаліст у галузі міжнародних відносин, раніше працював консультантом приватних компаній та державних установ, зокрема Пентагону та Національного ради розвідки США. Він коментує ситуацію, коли Росія фактично закрила для України Азовське море.
- Я вважаю, що ситуація - дуже серйозна. Україна вже втратила Крим і зараз ризикує повністю втратити контроль над Азовським морем . Якщо Україна залишиться без торгівлі сталью з Мариуполі, це стане "землетрусом" для економічної системи Донбасу. Це дуже серйозно. Президент не має ніякої стратегії по цій ситуації. Ні дипломатичної, ні військової стратегії.
- У вас взагалі немає ніякого флоту, крім його адміралів! Тільки те, що стоїть в одеській гавані. Уже рік у порту Балтимора стоять кораблі (клас «Айленд»), чекаючи, поки Україна оплатить їх транспортування в Одесу. А Україна нічого не робить. Вісім раз українська делегація їздила в США, щоб потиснути руки, підписати документи. Але все це робиться для камер ТВ та преси. А потом немає ніякого рішення і нічого не відбувається. Чому? Вам не потрібна ваша країна? Ви незрозуміло чому віддаєте перевагу маленьким катерам «Гюрза», що робить суднобудівний завод Порошенко, - сказав американський експерт…
- Москитний флот - це ваша ідея. Але немає бажання і волі створити його. Ще рік тому командування ВМС України було в Америці, в Пентагоні. Американская сторона готова допомогти вам. Але ви, держава Україна, не готові виділити фінансові ресурси, і вважаєте, що всі завдання повинні вирішувати командування сухопутних військ. Я вважаю, що небезпечно далі займатися бездіяльністю … Чому завжди Америка має щось робити для вас?
- У Ніколаєві ви будували авіаносці. Чим зараз люди заняті там? У вас є ресурсы, инфраструктура. Чому ви не будуєте справжній флот? Чому не купувати маленькі швидкісні кораблі, які можуть коштувати по $ 500 тис. Або $ 1 мільйону? Купуйте десять таких. Виходьте на світовий ринок - вони продаються, наприклад, в Ізраїлі, Італії. Якщо купите хоча б чотири високошвидкісних кораблів, то вже покладете старт флоту. Але ви нічого не робите… зовсім нічого!?
- Якщо Україна буде втрачати контроль над Азовським морем, тим більше імовірно, що Сполучені Штати не допоможуть вам у разі серйозної атаки. Тому що ваші реальні дії яскраво демонструють Америці, що ви не хочете захищати свою територію, - зазначив експерт.
Так що призидент і є засланий козачок.
Америка Украине подарила пароход - у него колесы сзади и ужасно тихий ход