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 Катера "Айленд" прошли проверку и готовы к передаче Украине. ФОТО

Украинская сторона уже провела дефектирование катеров USCGC Cushing и USCGC Drummond, а также их систем и механизмов и убедилась, что они находятся в хорошем техническом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал", в распоряжении которого также появились фото упомянутых плавсредств.

Катера Айленд прошли проверку и готовы к передаче Украине 01
Катера Айленд прошли проверку и готовы к передаче Украине 02

Как уже сообщалось, завтра 27 сентября, в Балтиморе (штат Мэриленд) при участии Президента Порошенко состоится торжественная передача Украине катеров типа Island. К передаче готовятся катера USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323). Оба корпуса были выведены из состава Береговой охраны США в прошлом году и находились в законсервированном состоянии.

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Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4 метровым досмотровой лодкой Zodiak Hurricane 540. Также, на фото замечены не демонтированные 25-мм артиллерийские установки Bushmaster Mk 38 Mod 0, что позволяет предположить, что катера будут переданы Украине со штатным вооружением.

Последний доковый ремонт USCGC Cushing состоялся в 2014 году, а USCGC Drummond в 2012 году.

Напомним, что после официальной церемонии начнется процесс технического обслуживания этих катеров и подготовка украинских экипажей к ним. Впоследствии они будут транспортированы в Одессу. В целом этот процесс может занять до одного года.

В дальнейшем при проведении соответствующей политики возможно получение Украиной и других катеров этого типа, а также других необходимых плавсредств от США.

Источник: https://censor.net.ua/p3088169
 
   
 Топ комментарии
 
понемногу потихоньку датчане предоставлят 3 минных тральщика
Министр обороны Великобритании заявил о намерении отправить в Украину морских пехотинцев и патрули королевского флота Великобритания будет оказывать поддержку Украине до тех пор, пока существует опасность, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон после своего визита в Украину Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/ministr-oborony-velikobritanii-zayavil-o-namerenii-otpravit-v-ukrainu-morskih-pehotincev-i-patruli-korolevskogo-flota-369650.html
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\\\\\\\Просто напомним о том, что катера поставляются по программе помощи нашему ВМФ, и Украина за них ничего не платит, кроме стоимости доставки и сервисного обслуживания. Сумма этого обслуживания и транспортировки уже оплачена и составляет $10,1 млн. Катера оснащены боевыми модулями, приобретенными отдельно, по программе Пентагона. Стандартно модуль оснащается 25-мм скорострельной пушкой Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двумя 12,7-мм пулеметами М2НВ. Чем оснащены модули именно этих двух катеров, пока неизвестно. Кроме того, катера оснащены штатной боевой информационно-управляющей системой.\\\\\\\

Антиколорадос
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канешна не фонтан, но на без рыбьи и жопа соловей..
ничего.. востановили Армию, восстановим и Флот..
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канешна не фонтан, но на без рыбьи и жопа соловей..
ничего.. востановили Армию, восстановим и Флот..
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Если для Азова с 15 м глубиной то они в самый раз.
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Так! Так!
И вооружение - одна пушка 25мм - это тоже в самый раз!

Оба 1988-го года постройки...
Один был списан в марте 2017-го как пишут тут
Второй - с трудной судьбой - долго боролся с гаитянскими мигрантами, но был отозван домой в Miami для более щадящего режима (две команды - один пароплав) - как сказано здесь
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Вместо того чтобы еще в 2014 году по-быстрому принять их на вооружение, сказать "спасибо" американцам , они в 2018 году только проводят дефектированиеи осматривают их. Интересно, а сертификаты на эти катера заставили американцев покупать, как на авто из-за бугра, а то может они не смогут по нашим морям рассекать .
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в смысле не фонтан?? Это катера 1988 года постройки. По меркам нашего флота и ЧФ РФ это практически новые судна в заводском масле!
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Так! Так!
Дякуемо! Дякуемо!

А что они со своей 25-мм пушечкой будут делать?
И где?
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Слышишь умник, под обстрел ЗУ-23-2 попадал? Если нет то сиди и не 3,14..ди. Тролль москальский.
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Очень слабое вооружение. Чисто для полицейских функций на море.
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Может какой нибудь модуль БТР-овский туда впихнуть а лучше конечно управляемые ракеты.
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Я взагалі не помітив ніякого озброєння.
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Касабы уже пишут в своих новостях, что, что, мол пиндосы передали украинцам списанные ржавые корыта Катера "Айленд" прошли проверку и готовы к передаче Украине - Цензор.НЕТ 4964
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Кто посажает их скорость и береговых катеров Рашки, которые сопровождали "Донбасс"?
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Технічні характеристики:Водотоннажність: 170,9 тон (повна у USCGC Cushing)Довжина: 33.52 метрівДовжина з кормовою платформою: 34.44 метрів (на обох катерах присутня);Ширина найбільша: 6.4 метрівОсадка найбільша: 2.13 метрівВисота найбільша: 16.7 метрівШвидкість найбільша: 29.5 вузлівШвидкість переходу (номінальна): 18 вузлівШвидкість економічного ходу: 12 вузлівНайменша швидкість патрулювання: 10 вузлівШвидкість мінімальна (на 2-х ГД): 9 вузлівДальність плавання при 90% запасах ПММ: 2307 мильДальність плавання: 2058 мильПримітка. Розрахунок дальності плавання зроблено для умов що корабель рухається 24 години швидкістю ходу 29,5 вузлів та 96 годин зі швидкістю ходу 10 вузлів.Екіпаж: 16 осібАвтономність: 5 діб
Примітка. Автономність обмежена запасами продовольства (ємністю морозильної камери) та може бути збільшенаЗапас пального (95%): 35223 літрів
Запас води: 3558 літрів (поповнюється опріснювальною установкою);
Запас моторного мастила: 412 літрівОзброєння: 25-мм автоматична артилерійська установка Bushmaster Mk 38 Mod 0
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сгодятся, только у второго уже доковый ремонт просрочен.
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понемногу потихоньку датчане предоставлят 3 минных тральщика
Министр обороны Великобритании заявил о намерении отправить в Украину морских пехотинцев и патрули королевского флота Великобритания будет оказывать поддержку Украине до тех пор, пока существует опасность, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон после своего визита в Украину Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/ministr-oborony-velikobritanii-zayavil-o-namerenii-otpravit-v-ukrainu-morskih-pehotincev-i-patruli-korolevskogo-flota-369650.html
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Свои заводы похоронили.
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тогда продолжай уже.. похоронил все наши большие судостроительные заводы - сука православная Новинский, который скупал их для того что бы просто убивать.. а Рашка давала Новинскому под это кредиты в "ВТБ"банке, головой наглядовой рады которой есть Путен..
по той же схеме, были убиты Дерипаской: Хрьковский Тракторный Завод и Запорожский алюминевый завод.. и ряд других заводов..
Рашка так убирала своих конкурентов..
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\\\\\\\Просто напомним о том, что катера поставляются по программе помощи нашему ВМФ, и Украина за них ничего не платит, кроме стоимости доставки и сервисного обслуживания. Сумма этого обслуживания и транспортировки уже оплачена и составляет $10,1 млн. Катера оснащены боевыми модулями, приобретенными отдельно, по программе Пентагона. Стандартно модуль оснащается 25-мм скорострельной пушкой Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двумя 12,7-мм пулеметами М2НВ. Чем оснащены модули именно этих двух катеров, пока неизвестно. Кроме того, катера оснащены штатной боевой информационно-управляющей системой.\\\\\\\

Антиколорадос
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Катера хорошие. Но я заметил хитроумную тенденцию парашенки - рвать жопу перед выборами ,выстатвляясь по полной. Завлекая избирателя награмаждением каких то изменений. Вывод - если его избрать ,то получим снова мародера на четыре с половиной года. Оставшиеся пол года он снова будет рвать жопу для нового рейтинга.Если судить по делам,то именно такая у него тактика.В результае имеем чистой работы(что тоже не факт) - пол года.А остальное время - грабеж. Оно нам нужно ?
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а чьи "дела" вы еще видели, что бы сравнить? или на своей шкуре испытывать и дальше будем?
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я в отличии от вас читатель,а вы по всей видимости писатель
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Ну,а что не правда ? - Все сходится. Если внимательно просмотреть.
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безпредметный разговор (срач) тем более, ваш пост выше ,вы удалили
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Ню-ню.
Може розповіш про перші півроки, а то щось забулось.
Нагадаю, що останній постріл на майдані пролунав близько сімнадцятої години 22 лютого 2014 р., а обирали президента 26 травня.
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Ну и дурачек же ты игорек. Сразу видно - электорат йули...
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надеюсь,моряки Кашинга или Драммонда вальнут из 25 мм пушки ебаную посудину мангуст с бн 761 и его подхуйловный крю
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главное чтобы черт привязанный к пулемету на москальской посудине не обос*ался Катери "Айленд" пройшли перевірку і готові до передачі Україні - Цензор.НЕТ 8020
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_Так що треба голосувати за Порошенка, бо виберемо якогось агента Кремля і може бути біда, як кажуть: "Краще синиця в руках, ніж журавель у небі". Не варто думати про те, що не маєш, - треба радіти тому, що в тебе є, навіть якщо це здається не таким чудовим, як хотілося.
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Вот и порохобот проснулся ... "Синица в руках", а как быть с тем что он обещал нам перед выборами ? Понять и простить ? Он скоро еще наобещает ?
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В том то и дело. Что судить нужно по поступкам. Судом ))
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З одного інтернет джерела.
Президент Джеймстаунского фонду в Вашингтоне Глен Говард піднімав питання, що в Миколаєві є вся необхідна чудова інфраструктура для будівництва кораблів, але держава не будує справжнього флоту для України!?
Говард - політичний та військовий експерт, спеціаліст у галузі міжнародних відносин, раніше працював консультантом приватних компаній та державних установ, зокрема Пентагону та Національного ради розвідки США. Він коментує ситуацію, коли Росія фактично закрила для України Азовське море.
- Я вважаю, що ситуація - дуже серйозна. Україна вже втратила Крим і зараз ризикує повністю втратити контроль над Азовським морем . Якщо Україна залишиться без торгівлі сталью з Мариуполі, це стане "землетрусом" для економічної системи Донбасу. Це дуже серйозно. Президент не має ніякої стратегії по цій ситуації. Ні дипломатичної, ні військової стратегії.
- У вас взагалі немає ніякого флоту, крім його адміралів! Тільки те, що стоїть в одеській гавані. Уже рік у порту Балтимора стоять кораблі (клас «Айленд»), чекаючи, поки Україна оплатить їх транспортування в Одесу. А Україна нічого не робить. Вісім раз українська делегація їздила в США, щоб потиснути руки, підписати документи. Але все це робиться для камер ТВ та преси. А потом немає ніякого рішення і нічого не відбувається. Чому? Вам не потрібна ваша країна? Ви незрозуміло чому віддаєте перевагу маленьким катерам «Гюрза», що робить суднобудівний завод Порошенко, - сказав американський експерт…
- Москитний флот - це ваша ідея. Але немає бажання і волі створити його. Ще рік тому командування ВМС України було в Америці, в Пентагоні. Американская сторона готова допомогти вам. Але ви, держава Україна, не готові виділити фінансові ресурси, і вважаєте, що всі завдання повинні вирішувати командування сухопутних військ. Я вважаю, що небезпечно далі займатися бездіяльністю … Чому завжди Америка має щось робити для вас?
- У Ніколаєві ви будували авіаносці. Чим зараз люди заняті там? У вас є ресурсы, инфраструктура. Чому ви не будуєте справжній флот? Чому не купувати маленькі швидкісні кораблі, які можуть коштувати по $ 500 тис. Або $ 1 мільйону? Купуйте десять таких. Виходьте на світовий ринок - вони продаються, наприклад, в Ізраїлі, Італії. Якщо купите хоча б чотири високошвидкісних кораблів, то вже покладете старт флоту. Але ви нічого не робите… зовсім нічого!?
- Якщо Україна буде втрачати контроль над Азовським морем, тим більше імовірно, що Сполучені Штати не допоможуть вам у разі серйозної атаки. Тому що ваші реальні дії яскраво демонструють Америці, що ви не хочете захищати свою територію, - зазначив експерт.

Так що призидент і є засланий козачок.
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По 2 ракеты нептун и будут отличными боевыми единицами. Пофиг что старенькие, смущает только количество. Четырехмиллионой Грузии передали в пару раз больше
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Старі корита, могли з кимось домовитися, щоб виробляти схожі катери в Україні, або частково в Україні, хоча можливо ще будуть.
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Это че - катера, списанные в утиль?

Америка Украине подарила пароход - у него колесы сзади и ужасно тихий ход Катери "Айленд" пройшли перевірку і готові до передачі Україні - Цензор.НЕТ 7079
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКатера "Айленд" прошли проверку и готовы к передаче Украине. ФОТО
 
 
 
 
 
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