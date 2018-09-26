 Катера "Айленд" прошли проверку и готовы к передаче Украине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал", в распоряжении которого также появились фото упомянутых плавсредств.





Как уже сообщалось, завтра 27 сентября, в Балтиморе (штат Мэриленд) при участии Президента Порошенко состоится торжественная передача Украине катеров типа Island. К передаче готовятся катера USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323). Оба корпуса были выведены из состава Береговой охраны США в прошлом году и находились в законсервированном состоянии.

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Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4 метровым досмотровой лодкой Zodiak Hurricane 540. Также, на фото замечены не демонтированные 25-мм артиллерийские установки Bushmaster Mk 38 Mod 0, что позволяет предположить, что катера будут переданы Украине со штатным вооружением.

Последний доковый ремонт USCGC Cushing состоялся в 2014 году, а USCGC Drummond в 2012 году.

Напомним, что после официальной церемонии начнется процесс технического обслуживания этих катеров и подготовка украинских экипажей к ним. Впоследствии они будут транспортированы в Одессу. В целом этот процесс может занять до одного года.

В дальнейшем при проведении соответствующей политики возможно получение Украиной и других катеров этого типа, а также других необходимых плавсредств от США.