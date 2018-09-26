 Группу мошенников с недвижимостью, обманувших людей более чем на 5 млн гривен, разоблачили в Киеве. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"Правоохранители задокументировали 7 фактов завладения жилыми помещениями в столице. Причем в 5 эпизодах злоумышленникам удалось реализовать квартиры добросовестным приобретателям и завладеть денежными средствами от их продажи", - сообщает прокуратура.

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Сумма ущерба, нанесенного преступной группой, только по предварительным оценкам превышает 5 млн грн. По результатам проведенных обысков по месту жительства фигурантов изъяты поддельные правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, печати коммунальных предприятий, государственных регистраторов, нотариусов, двух районных судов города Киева и Министерства юстиции Украины. Изъято также более 20 паспортов граждан Украины, РФ и УССР.









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В прокуратуре отметили, что во время обыска подозреваемый пытался избавиться от вещественных доказательств, выбросив их из окна своей квартиры на 24-м этаже жилого дома. Сейчас процессуальными руководителями совместно с сотрудниками СБУ на основании определений следственного судьи задержали двух фигурантов по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности этой группы, а также лица, которые могут быть причастны к совершению преступлений.

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