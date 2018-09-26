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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Правоохранители задержали в Киеве 24-летнего мужчину со снайперской винтовкой и патронами, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Дарнице правоохранители задержали мужчину, у которого изъяли оружие и боеприпасы. Кроме того, во время неотложного обыска по месту его временного проживания следователи также обнаружили предмет, похожий на автомат Калашникова и пневматический пистолет. Начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.

Так, в ходе операции "Оружие и взрывчатка" столичные правоохранители получили оперативную информацию о хранении оружия на территории Киева. Во время проверки предоставленных сведений, сотрудники Дарницкого управления полиции совместно с работниками Службы безопасности Украины задержали мужчину, у которого изъяли снайперскую винтовку и патроны.

Как сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев, правоохранители провели обыск в квартире подозреваемого. Оттуда полицейские также изъяли предмет, похожий на автомат Калашникова и пневматический пистолет.

Правоохранители задержали в Киеве 24-летнего мужчину со снайперской винтовкой и патронами, - полиция 01

"Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 24-летний уроженец Черниговской области, ранее в поле зрения полиции не попадал. Изъятые предметы направили на проведение экспертного исследования", - отметил правоохранитель.

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Правоохранители задержали в Киеве 24-летнего мужчину со снайперской винтовкой и патронами, - полиция 02

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители задержали в Киеве 24-летнего мужчину со снайперской винтовкой и патронами, - полиция 03

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3088153
 
   
 Топ комментарии
 
частный предприниматель))))))
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Поторопились! Нужно было узнать на кого "охота", может даже стоило подсказать удачные места для засады, ведь на 95% "охотничьей" добычи есть НАРОДНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ на отстрел!
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Опять "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Ну нет в Украине "Закона об оружии", нет и все тут, не смогли за 30 лет принять. О каком незаконном обращении тогда идет речь, нарушение какой статьи какого закона ему собирается предьявлять прокурор?
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Сколько оружия на руках просто можно мозгами поехать. Все кто может вооружаеться на всякий пожарный случай !!! Может легализация действительно помогла узаконить этот процесс .
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Дозвіл на купівлю отримати нема проблем(крім автоматів). Маю легально і оптика є. Єдине, що кожних 3-и роки треба продовжувати дозвіл(контрольний відстріл, меддовідка і т.д.)
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Ворошиловский стрелок. Готовился к вторжению РФ в Украину. Наградить!
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Невже Пашинського затримали?!!!! В інтернеты давно інфа гуляє про те, що під час майдану він з рушницею засвітився, чи не засвітився?.....Тай пістолет вроді в нього є..... чи не має?Правоохранители задержали в Киеве 24-летнего мужчину со снайперской винтовкой и патронами, - полиция - Цензор.НЕТ 3863
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Поторопились! Нужно было узнать на кого "охота", может даже стоило подсказать удачные места для засады, ведь на 95% "охотничьей" добычи есть НАРОДНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ на отстрел!
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бэбэбэковские шакалы могут только патроны на мирной территории менять на уголовку/откуп.
а на неподконтрольной они ссуться.
как и в 14.
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а,может это ворошиловский стрелок?)))
из одноимённого фильма)
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Опять "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Ну нет в Украине "Закона об оружии", нет и все тут, не смогли за 30 лет принять. О каком незаконном обращении тогда идет речь, нарушение какой статьи какого закона ему собирается предьявлять прокурор?
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Про "снайперскость" этой совковой винтовки без оптики я вообще промолчу.
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Когось труханули, а потім впіймали здобич.... Молодці! Слава Україні!!!
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Изъяли предмет, похожий на АКМ и пистолет, похожий на предмет.
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Если сбу, то сами впарили, сами и приняли.
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Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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А якби затримали сєпара, який з цієї гвинтівки наших мочив, то дали би пару років умовно і одразу амністували, за програмою "Тебе чекають вдома".
Источник: https://censor.net.ua/p3088153
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПравоохранители задержали в Киеве 24-летнего мужчину со снайперской винтовкой и патронами, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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