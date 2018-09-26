 Правоохранители задержали в Киеве 24-летнего мужчину со снайперской винтовкой и патронами, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.

Так, в ходе операции "Оружие и взрывчатка" столичные правоохранители получили оперативную информацию о хранении оружия на территории Киева. Во время проверки предоставленных сведений, сотрудники Дарницкого управления полиции совместно с работниками Службы безопасности Украины задержали мужчину, у которого изъяли снайперскую винтовку и патроны.

Как сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев, правоохранители провели обыск в квартире подозреваемого. Оттуда полицейские также изъяли предмет, похожий на автомат Калашникова и пневматический пистолет.

"Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 24-летний уроженец Черниговской области, ранее в поле зрения полиции не попадал. Изъятые предметы направили на проведение экспертного исследования", - отметил правоохранитель.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.