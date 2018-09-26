 Правоохранители задержали в Киеве 24-летнего мужчину со снайперской винтовкой и патронами, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.
Так, в ходе операции "Оружие и взрывчатка" столичные правоохранители получили оперативную информацию о хранении оружия на территории Киева. Во время проверки предоставленных сведений, сотрудники Дарницкого управления полиции совместно с работниками Службы безопасности Украины задержали мужчину, у которого изъяли снайперскую винтовку и патроны.
Как сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев, правоохранители провели обыск в квартире подозреваемого. Оттуда полицейские также изъяли предмет, похожий на автомат Калашникова и пневматический пистолет.
"Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 24-летний уроженец Черниговской области, ранее в поле зрения полиции не попадал. Изъятые предметы направили на проведение экспертного исследования", - отметил правоохранитель.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
а на неподконтрольной они ссуться.
как и в 14.
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...
из одноимённого фильма)
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А якби затримали сєпара, який з цієї гвинтівки наших мочив, то дали би пару років умовно і одразу амністували, за програмою "Тебе чекають вдома".
Источник: https://censor.net.ua/p3088153