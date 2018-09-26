 "Геть угорського консула": "Нацкорпус" под МИД требовал "достойно ответить на вызов Будапешта". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Всего к МИД пришло около 50 активистов, которые держали в руках флаги "Национального корпуса" и были одеты в куртки с эмблемами организации.
Как отметил спикер "Нацкорпуса" Александр Алферов, акция организована в связи с недавними событиями на Закарпатье, когда в городке Берегово сняли незаконную выдачу венгерских паспортов гражданам Украины.
"Наше требование очень простое: Украина должна достойно ответить на вызов Будапешта. Такой достойный ответ состоит из нескольких общих шагов: 1 - объяснения от Венгрии, 2 - отзыв венгерского консула с Закарпатья", - сказал он.
При этом Алферов добавил, что требование об отзыве венгерского консула должно быть осуществлено в течение суток. Если этого не произойдет, по его словам, "Нацкорпус" планирует организовывать "другие акции", однако не уточнил, какие именно.
Фото/видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
После выступлений активистов у МИД к ним вышел представитель министерства, начальник отдела стран Восточной и Центральной Европы 2-го европейского департамента Валерий Кендода, который принял от представителей "Нацкорпуса" их требования в печатном виде и сообщил, что министр иностранных дел Павел Климкин сейчас находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, в рамках которой, по его данным, встретится сегодня вечером по московскому времени с венгерской делегацией.
Акцию охраняло значительное количество правоохранителей. С активистами также работали представители полиции диалога. После передачи требований МИД "Нацкорпус" завершил свое мероприятие, и активисты мирно разошлись.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.
как это делают люди в Бандерштадте.
как минимум.
Наивные люди, украинская власть отдала часть украинской территории Румынии, позволила россии аннексировать Крым и позволила россии устроить войну на Донбассе.
Почему они решили, что украинская власть не позволит Венгрии или кому-то еще аннексировать Закарпатье или другие территории Украины, ведь именно с разрешения украинских властей процесс тихой ползучей аннексии Закарпатья продолжается много лет.