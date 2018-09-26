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 Политика Украины, Происшествия, Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:акция (1812) Венгрия (685) гражданство (845) Закарпатье (1424) МИД (4731) Богачук Олег (704) Национальный корпус (112)

 "Геть угорського консула": "Нацкорпус" под МИД требовал "достойно ответить на вызов Будапешта". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты "Нацкорпуса" у стен здания Министерства иностранных дел требовали отозвать венгерского консула на Закарпатье.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Всего к МИД пришло около 50 активистов, которые держали в руках флаги "Национального корпуса" и были одеты в куртки с эмблемами организации.

Как отметил спикер "Нацкорпуса" Александр Алферов, акция организована в связи с недавними событиями на Закарпатье, когда в городке Берегово сняли незаконную выдачу венгерских паспортов гражданам Украины.

"Наше требование очень простое: Украина должна достойно ответить на вызов Будапешта. Такой достойный ответ состоит из нескольких общих шагов: 1 - объяснения от Венгрии, 2 - отзыв венгерского консула с Закарпатья", - сказал он.

При этом Алферов добавил, что требование об отзыве венгерского консула должно быть осуществлено в течение суток. Если этого не произойдет, по его словам, "Нацкорпус" планирует организовывать "другие акции", однако не уточнил, какие именно.

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Геть угорського консула: Нацкорпус под МИД требовал достойно ответить на вызов Будапешта 04
Геть угорського консула: Нацкорпус под МИД требовал достойно ответить на вызов Будапешта 05
Геть угорського консула: Нацкорпус под МИД требовал достойно ответить на вызов Будапешта 06
Геть угорського консула: Нацкорпус под МИД требовал достойно ответить на вызов Будапешта 07
Геть угорського консула: Нацкорпус под МИД требовал достойно ответить на вызов Будапешта 08
Геть угорського консула: Нацкорпус под МИД требовал достойно ответить на вызов Будапешта 09

Фото/видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

После выступлений активистов у МИД к ним вышел представитель министерства, начальник отдела стран Восточной и Центральной Европы 2-го европейского департамента Валерий Кендода, который принял от представителей "Нацкорпуса" их требования в печатном виде и сообщил, что министр иностранных дел Павел Климкин сейчас находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, в рамках которой, по его данным, встретится сегодня вечером по московскому времени с венгерской делегацией.

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Акцию охраняло значительное количество правоохранителей. С активистами также работали представители полиции диалога. После передачи требований МИД "Нацкорпус" завершил свое мероприятие, и активисты мирно разошлись.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

Источник: https://censor.net.ua/p3088152
 
   
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А посольство Венгрии они уже кошмарили?)))
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Правильно, інакше МІД буде ще довго запрягати..
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Мальчики по вызову уже заказаны и приступили к работе. А Нафтогаз они не хотят покошмарить? Заказа не было?
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Единственный действенный и достойный ответ иностранным державам, соблазняющих укр. граждан - создание богатой и честной Украины, но именно с созиданием чего либо, а не разрушением, у всех профессиональных героев-патриотов дело плохо, это Павка Корчагин сначала воевал, а потом узкоколейку столь же героически строил, а сейчас таких дураков не бывает, коммунизм запрещен, а национализм работать не поощряет.
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спалить все мадярские,вывесить наш Красно-черный.
как это делают люди в Бандерштадте.
как минимум.
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Ого! Нацкорпусята начинают определять внешнюю политику Государства?! Да ещё и что там угрожая. Ну, пусть попробуют. Наверное, их вместе с С14, одновременно, на ноль помножат. Так будет рационально.
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"Геть угорського консула": "Нацкорпус" под МИД требовал "достойно ответить на вызов Будапешта".

Наивные люди, украинская власть отдала часть украинской территории Румынии, позволила россии аннексировать Крым и позволила россии устроить войну на Донбассе.
Почему они решили, что украинская власть не позволит Венгрии или кому-то еще аннексировать Закарпатье или другие территории Украины, ведь именно с разрешения украинских властей процесс тихой ползучей аннексии Закарпатья продолжается много лет.
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"Подождите с-кины дети. Мы вам покажем ланьок."
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Геть угорського консула": "Нацкорпус" под МИД требовал "достойно ответить на вызов Будапешта". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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