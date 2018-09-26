 "Геть угорського консула": "Нацкорпус" под МИД требовал "достойно ответить на вызов Будапешта". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

...

Всего к МИД пришло около 50 активистов, которые держали в руках флаги "Национального корпуса" и были одеты в куртки с эмблемами организации.

Как отметил спикер "Нацкорпуса" Александр Алферов, акция организована в связи с недавними событиями на Закарпатье, когда в городке Берегово сняли незаконную выдачу венгерских паспортов гражданам Украины.

"Наше требование очень простое: Украина должна достойно ответить на вызов Будапешта. Такой достойный ответ состоит из нескольких общих шагов: 1 - объяснения от Венгрии, 2 - отзыв венгерского консула с Закарпатья", - сказал он.

При этом Алферов добавил, что требование об отзыве венгерского консула должно быть осуществлено в течение суток. Если этого не произойдет, по его словам, "Нацкорпус" планирует организовывать "другие акции", однако не уточнил, какие именно.















Фото/видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

После выступлений активистов у МИД к ним вышел представитель министерства, начальник отдела стран Восточной и Центральной Европы 2-го европейского департамента Валерий Кендода, который принял от представителей "Нацкорпуса" их требования в печатном виде и сообщил, что министр иностранных дел Павел Климкин сейчас находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, в рамках которой, по его данным, встретится сегодня вечером по московскому времени с венгерской делегацией.

Читайте также: В Венгрии пригрозили выслать украинского консула в ответ на шаги Киева

Акцию охраняло значительное количество правоохранителей. С активистами также работали представители полиции диалога. После передачи требований МИД "Нацкорпус" завершил свое мероприятие, и активисты мирно разошлись.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.