 "Немецкая" жизнь нардепа Розенблата: скромный дом, гонорары "за научную деятельность" и вид на жительство, - расследование DW. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, Борислав Розенблат 14 сентября должен был прибыть к прокурору на вручение обвинительного акта. Вместо этого он уехал "в заграничную командировку" в Дортмунд, пишет "Немецкая волна" в материале "Бюргер на велосипеде: немецкая жизнь депутата Розенблата.

"Вместо двухметрового забора и охраны - аккуратно подстриженные кустики и всегда открытые кованые ворота с узором. Сразу и не скажешь, что в этом неприметном здании в Дортмунде живет человек, у которого на родине в декларации более полутора миллиона долларов наличными. Там, в далекой Украине, Борислав Розенблат живет во дворце на 700 квадратных метров. Здесь, в районе Бенниґгофен на окраине пролетарского Дортмунда, Розенблат живет совершенно другой, тихой жизнью. Этот "немецкий" Розенблат по крохам выплачивает кредит за половину простенького дома. Чтобы потянуть ипотеку, как выяснила DW, депутат через знакомых нашел квартиранта - гастарбайтера из Румынии, который работает сиделкой за стариками. Как следует из декларации Розенблата, за несколько комнат в своей половине дома он получает 350 евро в месяц", - говорится в статье.

В этом скромном доме миллионер из Житомира сдает комнаты румынском гастарбайтеру

Украинского миллионера в этой немецкой реальности выдает только авто под окнами - белый внедорожник "Мерседес" с номерами, выданными в Житомирской области. Хотя и авто этого здесь, в Германии, у Борислава Розенблата формально нет. Как свидетельствует база Национальной полиции, внедорожник с трехлитровым двигателем оформлен на украинскую фирму жены депутата.

Несмотря на авто под окнами, надежды застать дома Борислава Розенблата оказались напрасными - дверь никто не открыл. А еще несколько дней назад Розенблат, судя по фото на Facebook, был в Дортмунде. На фото, сделанном, как установила DW, во дворе дортмундского дома депутата, он хвастается активным образом жизни, позируя с велосипедом.

Накануне Борислава Розенблата вызвал следователь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), чтобы вручить ему обвинительный акт. После полуторагодовалой волокиты, вызванной десятками ходатайств и исков адвокатов Розенблата, дело наконец готово к передаче в суд. В Украине депутата обвиняют в вымогательстве взятки за содействие в получении разрешения на добычу янтаря. Впрочем, как сообщили DW в САП, Розенблат в прокуратуру не явился, проинформировав о "заграничной командировке".

Будучи полгода "невыездным" из-за следствия, Борислав Розенблат неоднократно просился в Германию. То ему надо было провести "деловую встречу", то "принять участие в форуме деревообрабатывающей промышленности", то "пройти медицинское обследование".

Сотрудники НАБУ сняли Розенблата прямо с самолета на Кельн. Октябрь 2017. Депутат пытался выехать в Германию по дипломатическому паспорту

Весной этого года суд вернул Розенблат его заграничный паспорт. С тех пор он, как свидетельствуют посты на Facebook, по меньшей мере, трижды бывал в Дортмунде, каждый раз фотографируясь с велосипедом. Что же, кроме велосипеда, связывает депутата с этим городом, он своим украинским избирателям никогда не объяснял.

Из электронной декларации за 2017, в частности, следует, что Розенблат получил более 400 000 гривен от дортмундской компании Büroservice 71 UG. Деньги получены в качестве гонорара ... "за научную деятельность". У фирмы, которая заплатила трехмесячную зарплату профессора выпускнику Житомирского автодорожного техникума и Камышинского военно-строительного училища, в открытых источниках нет ни телефона, ни электронной почты. Кроме "гонораров", Büroservice 71 UG еще около 400 000 заплатила Бориславу Розенблат за "аренду недвижимости". Депутат проигнорировал неоднократные запросы DW относительно германских доходов. Единственный шанс что-то узнать - искать офис дортмундской фирмы, говорится в статье.

"По адресу офиса Büroservice 71 UG на улице Гердер Земертайхштрасе ждет стрелочка, приклеенная скотчем на грязный почтовый ящик: "Вход с заднего двора". Ящик у этой фирмы оказалась общим с Бориславом Розенблатом и его женой Жанной. Вход в офис на заднем дворе удается найти не сразу - двери словно скрыты от непрошеных гостей за свалкой. На месте выясняется, что Büroservice 71 UG - это всего лишь два человека.



Офис фирмы, которая платит Бориславу Розенблату за "научную деятельность"

Как объяснила DW директор Ирина Кондрашова, она вместе с коллегой помогает небольшим фирмам с бухгалтерией и налоговой отчетностью. Вопрос о гонорарах Бориславу Розенблату наполняют взгляд женщины тревогой", - отмечают авторы материала.

"К Украине и к Порошенко мы не имеем никакого отношения", - уверяет Кондрашова. "Мы - маленькая фирма", - говорит директор, приглашая посмотреть офис. Крошечная кухня в несколько квадратных метров и еще одна небольшая комната - это и есть "работодатель Розенблата" Büroservice 71 UG.

За что же эта фирма платит украинскому депутату, женщина рассказывать наотрез отказывается. Не помог прояснить ситуацию и номинальный учредитель Büroservice 71 UG Дмитрий Ляховецкий, которого DW нашла в Харькове. Мужчина ранее работал продавцом лакокрасочных изделий, а в последнее время зарабатывает на жизнь тренингами по ораторскому искусству и ведущим мероприятий, которые проводит горсовет Харькова. Услышав вопрос о немецкой компании, Дмитрий отказался говорить "из-за занятости".

До 2017 года, когда в декларации Розенблатта появились 800 000 гривен от фирмы ведущего из Харькова, гонорары ему - так же "за научную деятельность" - платила немецкая "дочка" его же собственной британской фирмы I.S.R. International. Одноименная немецкая компания зарегистрирована по тому же адресу в Дортмунде, что и Büroservice 71 UG. В конце 2017 года, вскоре после того, как НАБУ обвинило Розенблата в коррупции, его британская компания была ликвидирована.



У супругов Розенблат и фирмы Büroservise 71 UG, которая платит гонорары депутату, общий почтовый ящик





Средства, полученные от Büroservice 71 UG, вместе с арендной платой от румынского работника и от еще одного украинского, который владеет в Дортмунде суши-баром - это и есть все задекларированные немецкие доходы Борислава Розенблата. Вместе они примерно равны сумме средств, выплаченных супругами Розенблат по кредитам на два объекта недвижимости в Дортмунде. Последний кредит - 650 000 евро - депутат с женой взяли в банке Sparkasse Dortmund в конце 2016 года.

Сумма процентов, которые депутат и его жена платят по этому кредиту, в два с половиной раза превышает сумму погашения тела кредита. Учитывая исторически низкие ставки по кредитам на недвижимость в Германии, такое погашение характерно только для заемщиков, которым едва хватает хотя бы на минимальные темпы погашения кредита.

"Несколько десятков тысяч евро, которые при странных обстоятельствах "наскреб" в Германии Борислав Розенблат, имеют одно существенное преимущество перед миллионами долларов наличных, задекларированных в Украине: они не подпадают под тщательную проверку на предмет отмывания денег, как это происходит с деньгами политиков из-за границы, которые обычно поступают через оффшоры", - говорится в материале.



В квартире в этом социальном доме на Леопольдштрассе более 10 лет назад начиналось немецкая жизнь Борислава Розенблата

Ипотечные кредиты являются косвенным подтверждением заявлений Специализированной антикоррупционной прокуратуры о том, что у Борислава Розенблата есть вид на жительство в Германии. Ведь, как правило, банки не дают кредиты на недвижимость иностранцам, у которых нет права на неограниченное во времени проживание. Как подтвердила DW консультантка банка, именно такой политики придерживается и Sparkasse Dortmund.

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Отвечая на запрос DW, антикоррупционная прокуратура уточнила, что информацию о разрешении на неограниченное во времени проживания Розенблата следователи получили от немецкого посольства в Киеве. В суде, где Розенблат требовал вернуть ему заграничный паспорт, прокуроры, впрочем, так и не смогли убедить в угрозе побега депутата в Германию и паспорт ему вернули.

В то же время, законность немецкого вида на жительство Борислава Розенблата вызывает вопросы. Ведь работа депутатом Верховной Рады и постоянное проживание в Германии - вещи, в принципе, взаимоисключающие. Для того, чтобы вид на жительство не потерял силу, ее владелец не имеет права покидать страну более чем на полгода и его местом преимущественного пребывания должна быть именно Германия. Ведомство по делам иностранцев города Дортмунд отказалось сообщить DW, проверялись основания для пребывания Борислава Розенблата в Германии после избрания его народным депутатом Украины.