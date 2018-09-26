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 Климкин выразил обеспокоенность главе МИД Казахстана Абдурахманову из-за голосования Астаны в унисон с РФ на Генассамблее ООН, - МИД. ФОТО

25 сентября 2018 г. в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдурахманова.

Cторон обсудили вопросы углубления политического, парламентского и экономического сотрудничества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД..

Павел Климкин выразил обеспокоенность казахскому коллеге в связи с негативным голосованием Казахстана 21 сентября за включение в повестку дня текущей сессии ГА ООН нового пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

Климкин выразил обеспокоенность главе МИД Казахстана Абдурахманову из-за голосования Астаны в унисон с РФ на Генассамблее ООН, - МИД 01

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В связи с этим стороны договорились усилить взаимодействие между двумя государствами в рамках международных организаций.

Напомним, ранее в повестку дня Генассамблеи ООН был добавлен пункт о ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Как сообщил постпред Украины при ООН, данное решение было принято большинством: "за" – 68, "против" – 13. При этом против включения в повестку дня пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" выступили: Армения, Беларусь, Бурунди, Куба, Иран, Казахстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Судан, Сирия и Венесуэла.

Источник: https://censor.net.ua/p3088139
 
 
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От слов *выразил обеспокоенность* уже блевать на голову Климкину хочеться ((
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Вам бы было легче, если бы Климкин блеванул на голову Абдурахманова?
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Гораздо бы было легче если бы Климкин и Абдурахманов дружно в унисон смачно блеванули на голову главаря кремлёвских фашистов кровавого маньяка )(уйла - путлина.!
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явная озабоченность и обеспокоенность отражается на лице гражданина рф Климкина
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКлимкин выразил обеспокоенность главе МИД Казахстана Абдурахманову из-за голосования Астаны в унисон с РФ на Генассамблее ООН, - МИД. ФОТО
 
 
 
 
 
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