 "Аваков, не тягни - камеру ввімкни": под МВД требовали внедрения закона о фото- и видеофиксации. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Смотрите также: "Я тебе #бало разобью! Ты понял?!" - в Киеве водитель неправильно припаркованной машины напал с битой на активистов проекта "Останови лося". ВИДЕО

Активисты устроили театрализованный перфоманс, в котором девушка надела маску на лицо с изображением главы МВД Арсена Авакова. По легенде активистов, Аваков якобы выехал на машине на полосу для автобуса, нарушив правила дорожного движения и заблокировав работу общественного транспорта, и ему за это выписали штраф в 510 грн.

"Автоматическая фото - и видеофиксация поможет контролировать соблюдение правил на полосах общественного транспорта. Мы требуем внедрения автоматической фото- и видеофиксации, чтобы нарушений больше не происходило. Мы написали обращение, под которым собрали почти полторы тысячи подписей, и сегодня передадим его в МВД", - отметила координатор транспортной кампании ОО "Екодія" Анна Гуз.

По ее словам, после акции активисты будут продолжать контактировать с представителями МВД и киевской власти, чтобы контролировать процесс внедрения фото- и видеофиксации, "чтобы все это нормальным образом работало в Киеве".

Смотрите также: Мы рассчитываем на уменьшение смертности и травматичности. Но будет огромное количество штрафов. К этому надо привыкнуть, - Аваков о проекте изменений в правилах дорожного движения. ВИДЕО

По убеждению активистов, полноценное внедрение закона о фото- и видеофиксации будет способствовать беспрепятственному проезду общественного транспорта и служб экстренной помощи и безопасному движению велосипедистов и пешеходов.

Активисты также скандировали: "Аваков, не тягни - камеру ввімкни", "Звільни смугу - увімкни камеру" и прочее. Также они держали в руках плакаты с надписями: "Хочу вільну смугу як в Берліні", "Досить паперової відеофіксації", "#УвімкниКамеру" "#ЗвільниСмугу", "Смуга - це не парковка", "Тачки на смузі - ви нам не друзі" и тому подобное.









