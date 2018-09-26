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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Аваков (2560) Киев (16519) МВД (7623) ПДД (286) транспорт (1230)

 "Аваков, не тягни - камеру ввімкни": под МВД требовали внедрения закона о фото- и видеофиксации. ФОТОрепортаж

Под зданием МВД прошла театрализованная акция "Включи камеру - освободи полосу" с требованием внедрения закона об автоматической фото- и видеофиксации на полосах общественного транспорта в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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Активисты устроили театрализованный перфоманс, в котором девушка надела маску на лицо с изображением главы МВД Арсена Авакова. По легенде активистов, Аваков якобы выехал на машине на полосу для автобуса, нарушив правила дорожного движения и заблокировав работу общественного транспорта, и ему за это выписали штраф в 510 грн.

"Автоматическая фото - и видеофиксация поможет контролировать соблюдение правил на полосах общественного транспорта. Мы требуем внедрения автоматической фото- и видеофиксации, чтобы нарушений больше не происходило. Мы написали обращение, под которым собрали почти полторы тысячи подписей, и сегодня передадим его в МВД", - отметила координатор транспортной кампании ОО "Екодія" Анна Гуз.

По ее словам, после акции активисты будут продолжать контактировать с представителями МВД и киевской власти, чтобы контролировать процесс внедрения фото- и видеофиксации, "чтобы все это нормальным образом работало в Киеве".

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По убеждению активистов, полноценное внедрение закона о фото- и видеофиксации будет способствовать беспрепятственному проезду общественного транспорта и служб экстренной помощи и безопасному движению велосипедистов и пешеходов.

Активисты также скандировали: "Аваков, не тягни - камеру ввімкни", "Звільни смугу - увімкни камеру" и прочее. Также они держали в руках плакаты с надписями: "Хочу вільну смугу як в Берліні", "Досить паперової відеофіксації", "#УвімкниКамеру" "#ЗвільниСмугу", "Смуга - це не парковка", "Тачки на смузі - ви нам не друзі" и тому подобное.

Аваков, не тягни - камеру ввімкни: под МВД требовали внедрения закона о фото- и видеофиксации 01
Аваков, не тягни - камеру ввімкни: под МВД требовали внедрения закона о фото- и видеофиксации 02
Аваков, не тягни - камеру ввімкни: под МВД требовали внедрения закона о фото- и видеофиксации 03
Аваков, не тягни - камеру ввімкни: под МВД требовали внедрения закона о фото- и видеофиксации 04
Аваков, не тягни - камеру ввімкни: под МВД требовали внедрения закона о фото- и видеофиксации 05

Источник: https://censor.net.ua/p3088133
 
   
 Топ комментарии
 
Сам Аваков и организовал акцию, -не терпится бабло рубить на несертифицированных камерах "Аваков, не тягни - камеру ввімкни": под МВД требовали внедрения закона о фото- и видеофиксации - Цензор.НЕТ 901
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Т.е ты, пидор, считаешь, что люди которые едут в общественном транспорте - быдло? Т.е люди, которые не могут позволить себе машину (или не хотят на ней ездить) должны стоять в пробках из-за таких даунов как ты, которые понакупали себе литовских ведер и создает ежедневно пробки в час-пик? Хорошая логика
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Главное на митинг собрались сопляки и шалавы у которых судя по всему даже прав водительских нету. Лучше бы за легализацию проституции и марихуаны митинговали.
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Главное на митинг собрались сопляки и шалавы у которых судя по всему даже прав водительских нету. Лучше бы за легализацию проституции и марихуаны митинговали.
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Сам Аваков и организовал акцию, -не терпится бабло рубить на несертифицированных камерах "Аваков, не тягни - камеру ввімкни": под МВД требовали внедрения закона о фото- и видеофиксации - Цензор.НЕТ 901
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Даже и не сомневаюсь. Типо народ требует так и быть нужно принять
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А вы больше фанат сертификации или фантазий про бабло? Интересно просто.
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ну так и бастуют люди которые на общественном транспорте ездиют. Ведь в городе невозможно остановиться маршрутке чтобы забрать или высадить людей. Потому что крайняя правая полоса для общественного транспорта занята запарковаными машинами. С этим к стати согласен. В европе за такие стоянки штрафы немалые.
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А почему невозможно? А потому что штрафы есть, а заместо парковок - нате вам, холопы, штраф повыше и очередную застроечку.
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сейчас скажут, что пока парковок нет (якобы) - те кто ездит общественным транспортом должны терпеть. А кто за эвакуацию авто и проезд без пробок - тот пособник злочиннои влади.
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Вот когда в Украине будут цены за проезд в общественном транспорте как в Европе 3-5Евро тогда и пускай вводят штрафы. А сейчас маршрутчики не платят налоги в бюджет а личную дорогу без пробок им видители выделяй.
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а зачем им водительские права? если средняя зп в 15 раз меньше чем в Европе а средний подерженый автомобиль как минимуму в 2 раза дороже, и кредит 30% вместо 3%.
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Та тоже верно. Как сказал один известный персонаж: "а зачем вам машина, если дороги нет? гы-гы-гы!"
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Посмотрим завтра, как "новая полиция" будет исполнять закон - штрафовать паркующихся где попало.
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не просто нова полиция а нова полиция - очьень важьно.
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Особенно улыбнул плакат *через заторы запизнююсь на роботу*. Так дебилы, из-за етого и заторы что и на до того узких дорогах еще и выделили полосу для быдловозов.
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Т.е ты, пидор, считаешь, что люди которые едут в общественном транспорте - быдло? Т.е люди, которые не могут позволить себе машину (или не хотят на ней ездить) должны стоять в пробках из-за таких даунов как ты, которые понакупали себе литовских ведер и создает ежедневно пробки в час-пик? Хорошая логика
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С террорристами и евробляхерами переговоров вести нельзя.
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Это совковый менталитет - купить себе ведро на колесах ради престижа, типа "выбился в люди". И пофигу, что ездишь только по маршруту "дом-работа-магазин", тратишь в разы больше денег, чем стоил бы общественный транспорт или даже такси, а времени в пробках проводишь не меньше "быдловозов".
Считали траты на подержанную машину среднего класса (включая покупку, топливо и амортизацию с мелким ремонтом) равнозначны 5-6 годам ЕЖЕДНЕВНЫХ поездок на такси. С учетом стоимости такси в Киеве и если ездить на такси 2 раза в день даже на самые удаленные точки. И лишь потом личный автомобиль хоть немного начинает себя оправдывать и то не факт
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Это конфликт поколений ) Рожденные в 80-х и ранее мечтали о своем авто. А расчеты, что велик или такси дешевле и удобнее делают те, кто в 90-х родился )
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Еще одна лишнехромосомная вылезла. А такси ето не машина которая ездит по тех же дорогах? Тебе дитю общежитий и общественных быдловозов не понять что люди каждый день ездят не только на работу и живут не только в хрущевках а еще в загородных домах.
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С таким же успехам тебе советую выкинуть мобильный телефон ведь есть телефон-автоматы.
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Где ты увидел литовские ведра, быдлина? Я купил машину легально, заплатил несколько тысяч долларов налогов, плачу по 30 гривень за литр бензина в котором половина стоимости дорожный сбор, а ты быдлина которая ездит бесплатно на быловозах (4 гривни проезд ето не деньги) или вообще зайцем, будешь мне рассказывать что я не могу ездить по дороге.
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А-ха-ха, будешь быдлотелкам под пивнухами втирать какой ты олигарх и какая у тебя крутая тачка, а сам на маршрутку, потому что сейчас тачка на СТО, или брат попросил на месяц в пОриж згонять к телке, или батя взял за картошкой на дачу съездить и т.д. "Аваков, не тягни - камеру ввімкни": під МВС вимагали впровадження закону про фото- і відеофіксацію - Цензор.НЕТ 1966. А любой участник этого форума тебя насквозь видит "Аваков, не тягни - камеру ввімкни": під МВС вимагали впровадження закону про фото- і відеофіксацію - Цензор.НЕТ 2738, и знает, что по жизни ты неудачник и кроме гоп-стопа и воровства чермета ничем не занимался.
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Бедолага, мне тебя жаль. Сиди в своей общаге жри мивину.
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А как в народе называют человека, который при наличии более дешевой альтернативы отдал несколько тысяч долларов и еще платит каждый день дальше? Правильно - лох))) Вперед, учи ПДД, с завтрашнего дня ужесточают правила парковок и ответственность за нарушения. Помимо бензина еще и штрафов состригут, лошок))))
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Ты наверное купил себе разй..ны жопель за 700$ и перешел из разряда обычного быдла, в евробыдло. Походу ты за пределы Троещены и не выезжал никогда, чтобы знать, что люди катаются на общ.транспорте не только из-за отсудствия авто.
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Наивно реформировать милицию методом внедрения гаджетов
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Для кого этот спектакль? Камера не фиксирует нарушителя. Ладно за парковку авто может отвечать собственник, все остальное очень спорно.
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Правильно, нужно принять закон, накрепко закрепляющий транспортное средство за владельцем. И пусть несет ответственность либо предъявляет того, кто на ней ездил в тот момент. Не может - пусть платит сам. А то полстраны катается "по доверенности", потому что налоги с продажи зажали платить
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Я не спорю, но евробляхеры, иностранцы, крымские, ОРДЛО, на эти авто некуда слать штраф, вот и выходит что будут штрафовать не всех, а только избранных. Это легкие деньги, включить камеры и собирать штрафы с тех кого можно собрать, ничего не делая, так не может быть. Либо всем, либо никому.
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С завтрашнего дня ужесточают ответственность за парковку и некоторые другие нарушения ПДД. В том числе там уточнено, что при иностранных номерах штраф будет выписываться на имя того, кто ввез автомобиль в страну, что я считаю вполне разумным. И вроде как отменили идиотскую лазейку, когда владелец машины мог отмазаться, что это не он был за рулем и вообще отдал ее по доверенности - теперь штраф может платить как водитель, так и владелец.
А Крым и ОРДЛО - таких машин уже и не так много в масштабах всей страны. И я не могу понять - вам что, завидно, что условно говоря, вас могут оштрафовать, а крымчанина нет? Ездите и не нарушайте - тогда вам пофигу будет насколько штрафуют машины Донбабве
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Кто будет против автоматической фотофиксации нарушений ПДД? Правильно - только лишь водятлы, нарушающие их ежедневно, но при этом не несущие ответственности из-за лени работников полиции и бюрократических заморочек
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Цирк. "Карманные" протестующие требуют от того, кто сам пропихивает систему автоматического доения, запустить эту самую систему.
И тот, по настойчивым пожеланиям трудящихся, конечно же, против собственной воли, ее запустит.
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порадувало "через затори спізнюсь на роботу"...яка нах робота,якщо посеред робочого дня людина "штатно мітингує"...чи мітинг то й є робота?!
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сейчас не совок, когда с утра все на завод торопились.
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Ватные лозунги используете. Донбасня тоже в адрес протестующих на Майдане говорила - все проплачено, чего они сидят там месяцами, а когда они работают))))
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Народ здебільшого бидло, а бидло слід ставити у стійло. Якщо держава не поставить бидло у стійло, бидло знищить державу.
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А почему бы и не включить? Понятно, что камера тупая и может зафиксировать "уважаемых людей" - но решала за долю малую может отказаться признавать запись вещдоком...)))
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Ментам уже нетерпиться получать повышенные взятки, вышли на митинг.
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не зовсім так за бидло.скажи хто такий держава
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости"Аваков, не тягни - камеру ввімкни": под МВД требовали внедрения закона о фото- и видеофиксации. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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