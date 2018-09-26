 "Аваков, не тягни - камеру ввімкни": под МВД требовали внедрения закона о фото- и видеофиксации. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Активисты устроили театрализованный перфоманс, в котором девушка надела маску на лицо с изображением главы МВД Арсена Авакова. По легенде активистов, Аваков якобы выехал на машине на полосу для автобуса, нарушив правила дорожного движения и заблокировав работу общественного транспорта, и ему за это выписали штраф в 510 грн.
"Автоматическая фото - и видеофиксация поможет контролировать соблюдение правил на полосах общественного транспорта. Мы требуем внедрения автоматической фото- и видеофиксации, чтобы нарушений больше не происходило. Мы написали обращение, под которым собрали почти полторы тысячи подписей, и сегодня передадим его в МВД", - отметила координатор транспортной кампании ОО "Екодія" Анна Гуз.
По ее словам, после акции активисты будут продолжать контактировать с представителями МВД и киевской власти, чтобы контролировать процесс внедрения фото- и видеофиксации, "чтобы все это нормальным образом работало в Киеве".
По убеждению активистов, полноценное внедрение закона о фото- и видеофиксации будет способствовать беспрепятственному проезду общественного транспорта и служб экстренной помощи и безопасному движению велосипедистов и пешеходов.
Активисты также скандировали: "Аваков, не тягни - камеру ввімкни", "Звільни смугу - увімкни камеру" и прочее. Также они держали в руках плакаты с надписями: "Хочу вільну смугу як в Берліні", "Досить паперової відеофіксації", "#УвімкниКамеру" "#ЗвільниСмугу", "Смуга - це не парковка", "Тачки на смузі - ви нам не друзі" и тому подобное.
Считали траты на подержанную машину среднего класса (включая покупку, топливо и амортизацию с мелким ремонтом) равнозначны 5-6 годам ЕЖЕДНЕВНЫХ поездок на такси. С учетом стоимости такси в Киеве и если ездить на такси 2 раза в день даже на самые удаленные точки. И лишь потом личный автомобиль хоть немного начинает себя оправдывать и то не факт
Українукамеру!
А Крым и ОРДЛО - таких машин уже и не так много в масштабах всей страны. И я не могу понять - вам что, завидно, что условно говоря, вас могут оштрафовать, а крымчанина нет? Ездите и не нарушайте - тогда вам пофигу будет насколько штрафуют машины Донбабве
И тот, по настойчивым пожеланиям трудящихся, конечно же, против собственной воли, ее запустит.