 "Россия должна освободить всех украинских политзаключенных", - посол США Йованович встретилась с родственниками узников Кремля Выговского и Панова. ФОТО

Об этом говорится в сообщении на странице посольства США в Украине в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я имела честь встретиться с членами семей украинских политзаключенных Евгения Панова и Валентина Выговского, которых незаконно удерживают в России. Я уважаю их достоинство и дух перед лицом несправедливости", - заявила Йованович.

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"Евгений Панов, основатель ОО "Захисники України", был арестован с августе 2016 г. за посещение украинского Крыма, оккупированного Россией. Валентин Выговский был заключен с сентября 2014 г. также за посещение украинского Крыма, оккупированного Россией", - говорится в сообщении.

"Сегодня, в то время как Олег Сенцов продолжает свою мужественную голодовку от имени тех, кого незаконно удерживает Россия, мы еще раз призываем Россию освободить всех украинских политзаключенных", - призвали в посольстве США.

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Напомним, 10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

Следователи Нацполиции Украины квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

В начале ноября 2016 года еще одного удерживаемого украинца Андрея Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО Лефортово.

16 апреля 2018 года оккупационный суд Крыма начал рассмотрение дела "украинского диверсанта" Панова по существу. ​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием. 13 июля 2018 года оккупанты приговорили "украинского диверсанта" к 8 годам колонии строгого режима. Адвокаты обжаловали приговор.

Напоминаем, Выговский в был задержан на железнодорожном вокзале в оккупированном Симферополе. Из Крыма доставлен в Лефортовский СИЗО в Москве. В декабре 2015 года российский суд приговорил его к 11 годам колонии за "шпионаж".